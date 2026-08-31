करकायदा : कपात केलेला ‘टीडीएस’ जमा न केल्यास...

डॉ. दिलीप सातभाई, ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए पगार किंवा अन्य देयकातून प्राप्तिकराची उदगम करकपात (टीडीएस) करण्यात आली; मात्र करकपात करणाऱ्या व्यक्तीने किंवा संस्थेने तो कर सरकारकडे जमा केला नाही, तर त्या कराचा लाभ संबंधित करदात्याला मिळणार का, हा प्रश्न अनेक वर्षांपासून वादाचा विषय होता. ‘अस्लम चेकर्स विरुद्ध प्राप्तिकर अधिकारी’ तसेच या समस्येने बाधित झालेल्या इतर करदात्यांनी दाखल केलेल्या प्रकरणांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने एकत्रित दिलेल्या निर्णयातून या प्रश्नावर महत्त्वपूर्ण स्पष्टता केली आहे.न्यायालयाने स्पष्ट केले, की कराची प्रत्यक्ष कपात झाली आहे, हे करदात्याने विश्वसनीय पुराव्यांद्वारे सिद्ध केले, तर त्या कपातीचे क्रेडिट करदात्याला नाकारता येणार नाही. करकपात करणाऱ्या व्यक्तीने किंवा संस्थेने तो कर सरकारकडे जमा केला नाही, हा दोष करदात्याच्या माथी मारता येणार नाही..करकपात झाली असेल तर...प्राप्तिकर कायद्यातील कलम १९९ नुसार, स्रोतावर कपात केलेल्या कराचे क्रेडिट संबंधित करदात्याला मिळण्याची तरतूद आहे. दुसरीकडे, कलम २०५ नुसार, उत्पन्नातून कराची एकदा कपात झाल्यानंतर त्या कपात केलेल्या रकमेचा कर पुन्हा करदात्याकडून वसूल करता येत नाही. ही तरतूद करदात्याला संरक्षण देते. याचा सरळ अर्थ असा, की करदात्याच्या उत्पन्नातून कर आधीच कापला गेला असेल आणि ती कपात विश्वसनीय पुराव्यांद्वारे सिद्ध होत असेल, तर करकपात करणाऱ्या व्यक्तीने कर सरकारकडे जमा केला नाही म्हणून त्याच कराची पुन्हा मागणी करदात्याकडे करता येणार नाही..पुरावा देता येतो...या निर्णयातील महत्त्वाचा पैलू म्हणजे करकपात सिद्ध करण्यासाठी केवळ फॉर्म १६, फॉर्म १६अ किंवा कर खात्यातील नोंद असणे आवश्यक नाही. करदात्याकडे हे फॉर्म उपलब्ध नसले, तरी पगाराच्या पावत्या, बँक खात्याचे विवरण, देयकांच्या नोंदी, नोकरीशी संबंधित कागदपत्रे, पत्रव्यवहार किंवा अन्य विश्वासार्ह कागदपत्रांच्या आधारे प्रत्यक्ष करकपात झाल्याचे सिद्ध करता येऊ शकते. त्यामुळे प्रत्यक्ष करकपात झाली असताना केवळ फॉर्म २६एएसमध्ये नोंद नाही किंवा करकपातीचे प्रमाणपत्र उपलब्ध नाही, या कारणावरून कराचे क्रेडिट नाकारणे योग्य ठरणार नाही, हे या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे..पुरावे जपून ठेवणे आवश्यकया निर्णयामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला असला, तरी करकपात झाल्याचा पुरावा जपून ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पगाराच्या पावत्या, बँक खात्याचे विवरण, देयकांच्या नोंदी, करकपातीशी संबंधित पत्रव्यवहार आणि उपलब्ध इतर कागदपत्रे सुरक्षित ठेवावीत.करकपात प्रत्यक्षात झाल्याचे सिद्ध झाल्यास, तो कर सरकारकडे जमा करण्याची जबाबदारी करकपात करणाऱ्या व्यक्तीची किंवा संस्थेची आहे. तिच्या चुकीमुळे करदात्याला पुन्हा त्याच कराचा भार सहन करावा लागू नये, हा या निर्णयाचा मूलभूत संदेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.