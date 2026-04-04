Premium| Zero Brokerage Trading : ‘मोफत’ ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मचे वास्तव

किरांग गांधी - kirang.gandhi@gmail.comआजच्या डिजिटल युगात शेअर बाजारात अगदी एका क्लिकवर गुंतवणूक करता येणे शक्य झाले आहे, त्यामुळे अनेक लोक मोफत ट्रेडिंग सेवा देणाऱ्या प्लॅटफॉर्मकडे वळत आहेत. ‘झीरो ब्रोकरेज’, ‘फ्री ट्रेडिंग’ अशा आकर्षक घोषणा हे प्लॅटफॉर्म करत असतात. याच शून्य खर्चाच्या या मोहात अडकून लाखो गुंतवणूकदार नकळत स्वतःचेच भांडवल पणाला लावत आहेत. आज तुम्ही एखादे डिस्काउंट ब्रोकरेज ॲप किंवा गुंतवणूक प्लॅटफॉर्मवर खाते उघडता, तेव्हा ‘झीरो ब्रोकरेज’, ‘नो कमिशन’, ‘फ्री इन्व्हेस्टमेंट’ अशी आकर्षक घोषवाक्ये तुमच्या स्क्रीनवर झळकतात. वरवर पाहता ही गुंतवणूक क्षेत्रातील मोठी क्रांती वाटते. मात्र, या झगमगत्या पॅकेजिंगखाली एक धोकादायक वास्तव लपलेले आहे. हे प्लॅटफॉर्म अशा पद्धतीने डिझाइन केलेले असतात, की ते सर्वसामान्य, छोट्या गुंतवणूकदारांच्या वर्तनाचा गैरफायदा घेतात. शून्य टक्के ब्रोकरेजच्या मोहमयी आश्वासनांमागे दडलेल्या वर्तणुकीच्या सापळ्यांचा उलगडा करण्यासह भारतीय गुंतवणूकदार म्हणून तुम्ही ग्राहक नसून, प्रत्यक्षात स्वतःच एक ‘उत्पादन’ (Product) कसे आहात, हे आपण समजून घेणार आहोत. .१. ‘मोफत’ या शब्दामागचे मानसशास्त्रः जेव्हा एखादी गोष्ट आपल्याला ‘मोफत’ मिळते, तेव्हा मेंदूमध्ये आनंद आणि उत्साहाच्या लाटा निर्माण होतात. वर्तनशास्त्रज्ञ याला ‘झीरो-प्राइस इफेक्ट’ म्हणतात. कोणत्याही सवलतीपेक्षा ‘मोफत’ गोष्ट अधिक फायदेशीर वाटते, हा मानवी स्वभावाचा दोष आहे. गुंतवणूक प्लॅटफॉर्मनी या मानसिक कमकुवतपणाचे हत्यारात रूपांतर केले आहे. ‘झीरो कमिशन’चा मोह दाखवून ते गुंतवणूकदारांना काही सवयी लावतात.वारंवार ट्रेडिंग करणे : ट्रेडिंग करताना कोणताही खर्च लागत नसल्यामुळे तुम्हाला वारंवार शेअरची खरेदी-विक्री करण्याचे व्यसन लागते.अवाजवी जोखीम : खर्च दिसत नसल्याने मोठे आणि घाईचे निर्णय घेता आणि आर्थिक जोखीम उचलता.खोटा आत्मविश्वास : आपण ‘सिस्टीम’ला हरवत आहोत असा भ्रम निर्माण होतो; पण प्रत्यक्षात तुम्ही त्यांच्याच जाळ्यात अडकत असता.जेफ बेझोस यांचे वाक्य इथे अचूक लागू होते, ‘‘जगात काहीही मोफत नसते; त्याची किंमत कोणीतरी मोजत असते आणि बहुतेक वेळा ते ‘कोणीतरी’ तुम्हीच असता.’’२. ‘सेबी’चा इशारा : ९१ टक्के रिटेल ट्रेडर तोट्यात : भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’च्या अलीकडील अभ्यासानुसार, भारतीय बाजारात छोट्या गुंतवणूकदारांचा सहभाग झपाट्याने वाढला असला तरी त्याचे परिणाम अत्यंत चिंताजनक आहेत. वर्ष २०२४-२५ मध्ये, इक्विटी डेरिव्हेटिव्हज सेगमेंटमधील सुमारे ९१ टक्के वैयक्तिक ट्रेडरना निव्वळ तोटा झाला. एकूण तोटा ४१ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढून १.०५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाला. हा कल मागील वर्षांप्रमाणेच असून, ‘एफ अँड ओ’मधील सुमारे ९० टक्के गुंतवणूकदार सातत्याने नुकसानच करत आहेत. थोडक्यात, ‘मोफत ब्रोकरेज’च्या मोहात पडलेले नवखे गुंतवणूकदार नफ्याऐवजी आर्थिक संकटात अडकताना दिसतात.३. गेमिफिकेशन : गुंतवणुकीचा नवा ‘कॅसिनो’ : आजचे ट्रेडिंग ॲप उघडले, की शेअर खरेदीवर उडणारी रंगीत कॉन्फेटी, टॉप ट्रेडर्सचे लीडरबोर्ड - ‘आजचे हॉट स्टॉक्स’, मोठे चार्ट आणि तेजीचे इमोजी. हे आर्थिक नियोजन नाही, तर हे कॅसिनोचे मानसशास्त्र आहे. याचा उद्देश एकच असतो, तुमच्या मेंदूमधील डोपामाइन सक्रिय करणे, व्यसन निर्माण करणे आणि गुंतवणुकीला खेळात बदलणे. जसे, जुगाराच्या अड्ड्यावर मालकच कायम जिंकतो; तसेच येथेही 'मोफत' ब्रोकरच नफा कमावतो.४. छुपे बिझनेस मॉडेल : तुम्ही 'उत्पादन' आहात! : तुम्ही एखाद्या सेवेसाठी पैसे देत नसाल, तर लक्षात ठेवा तुम्हीच 'उत्पादन' आहात. झीरो-ब्रोकरेज प्लॅटफॉर्म विविध मार्गांनी पैसे कमावतात.मार्जिन फंडिंग आणि शेअर गहाण ठेवणे : हे प्लॅटफॉर्म तुम्हाला 'मार्जिन'वर ट्रेडिंग करण्यासाठी प्रवृत्त करतात. त्यानंतर, या बदल्यात तुमच्याकडून वार्षिक १२ ते १८ टक्क्यांपर्यंत व्याज वसूल केले जाते. ट्रेडिंग मोफत असते; पण घेतलेले कर्ज मात्र खूप महाग पडते..आयपीओ आणि स्टॉक प्रमोशन : काही विशिष्ट शेअर किंवा आयपीओ जाणीवपूर्वक तुमच्या स्क्रीनवर वरच्या बाजूला दाखवले जातात. ही केवळ 'सुविधा' नसून, ते बऱ्याचदा सशुल्क प्रमोशन असते. याद्वारे तुम्हाला गर्दीचा हिस्सा बनवण्यासाठी छुप्या पद्धतीने प्रवृत्त केले जाते.जादा सेवांची विक्री : डेटा सबस्क्रिप्शन, रिपोर्ट, पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट किंवा अल्गो-बॉट्स यांसारख्या सेवांच्या माध्यमातून प्लॅटफॉर्म तुम्हाला खिळवून ठेवतो. एकदा का तुम्हाला सवय लागली, की भीती आणि लोभाचे भांडवल करून या सेवा विकल्या जातात.'मोफत' प्लॅटफॉर्मवर गुंतवणूकदारांचे जास्त नुकसान : शून्य ब्रोकरेज प्लॅटफॉर्मनी गुंतवणुकीचे रूपांतर एका खेळात केले आहे. या ॲपचा इंटरफेस दिसायला आकर्षक असतो, जो तुमच्या मेंदूमध्ये 'डोपामाइन' सक्रिय करतो. परंतु, हे डिझाइन दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करण्यासाठी उपयोगाचे नसते.भाव वारंवार तपासणे : तुम्हाला दिवसातून अनेकदा शेअरचे भाव पाहण्याची सवय लावणे.विचार न करता ट्रेड करणे : विचार न करता, केवळ भावनेच्या भरात त्वरित खरेदी-विक्री करायला लावणे.झटपट समाधान : दीर्घकालीन नफ्यापेक्षा तात्पुरत्या नफ्याचा मोह दाखवणे.धोरणाचा अभाव : कोणत्याही ठोस अभ्यासाशिवाय गुंतवणूक करायला प्रवृत्त करणे.तुम्हाला वाटते, की सर्व काही तुमच्या नियंत्रणात आहे; पण प्रत्यक्षात तुम्हाला सतत ‘नज’ (Nudge) केले जाते. नोटिफिकेशन, ॲलर्ट, ट्रेंडिंग टिकर आणि ‘हॉट स्टॉक्स’ या सर्वांचा उद्देश तुमच्या गुंतवणुकीचे ‘मूल्य’ वाढविणे हा नसून, व्यवहारांचा ‘वेग’ वाढविणे हा असतो. यामुळेच गुंतवणूकदार संपत्ती निर्माण करण्याऐवजी केवळ ‘ट्रेंड’च्या मागे धावू लागतात आणि आपले भांडवल गमावून बसतात.५. स्मॉलकॅप क्रेझ (२०२१-२०२३)या काळात स्मॉल कॅप व पेनी स्टॉकमध्ये प्रचंड गुंतवणूक झाली. यादरम्यान पेनी स्टॉकच्या भावात अफाट वाढ झाली.व्हॉट्सॲपचे ‘मेम स्टॉक’: अभ्यासापेक्षा व्हॉट्सॲप ग्रुपवर फिरणाऱ्या ‘मेम स्टॉक’नी बाजारावर राज्य केले.विक्रमी नोंदणी : या काळात ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मवर नव्या युजरची संख्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली. परंतु, याचे परिणाम काय झाले? २०२३ नंतर जेव्हा बाजारात ‘करेक्शन’ (घसरण) सुरू झाले, तेव्हा यातील अनेक शेअरचे मूल्य ६० ते ८० टक्क्यांनी कोसळले आणि गुंतवणूकदारांचे पोर्टफोलिओ ‘लाल’ झाले आणि त्यांच्या हाती केवळ पश्चात्ताप उरला.६. ‘स्वयं-सक्षमीकरणाचा’ खोटा आभास : ‘तुम्हीच तुमच्या पैशाचे मालक’, हे ऐकायला छान आहे; पण आर्थिक साक्षरता नसेल, तर ते धोकादायक ठरते.अति-आत्मविश्वास : बाजाराच्या वेळेचा अंदाज लावता येईल, हा चुकीचा आत्मविश्वास निर्माण होतो.नियोजित वितरणाचा अभाव : विविध मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक कशी विभागून करावी, याची समज नसते.घाबरून विक्री : बाजार खाली गेल्यावर भीतीपोटी चुकीच्या वेळी शेअर विकले जातात.भूतकाळातील कामगिरीवर अवलंबून राहणे : केवळ जुना परतावा पाहून आंधळेपणाने गुंतवणूक केली जाते आणि जेव्हा तुमचे नुकसान होते, तेव्हा तुम्हाला मार्गदर्शन करायला तिथे कोणीही नसते. असते ते फक्त ‘लाल आकड्यांनी’ भरलेले एक ॲप आणि पश्चात्ताप..७. ‘लोभा’चा खेळ : ‘मोफत’ची किंमत :प्रामाणिकपणे विचार करा : बहुतेक गुंतवणूकदार ‘झीरो-ब्रोकरेज’ प्लॅटफॉर्मची निवड का करतात? झटपट पैसे कमवण्यासाठी, सल्लागाराची फी किंवा कमिशन वाचविण्यासाठी. सर्व काही ‘एकट्याने’ करण्यासाठी. हे खरे ‘सक्षमीकरण’ नाही; तर बऱ्याचदा स्वातंत्र्याच्या नावाखाली दडलेला ‘लोभ’ आहे. आणि या लोभाचे रुपांतर कशात होते?ओव्हरट्रेडिंग : काहीही खर्च लागत नाही म्हणून सतत खरेदी-विक्री करणे.शून्य धोरण : अभ्यासाऐवजी केवळ नशिबावर विसंबून राहणे.टीपच्या मागे धावणे : सखोल संशोधनाऐवजी इतरांच्या सल्ल्यावर पैसे लावणे.मार्जिनचा सापळा : झटपट श्रीमंत होण्यासाठी कर्ज घेऊन ट्रेडिंग करणे.एक कटू सत्य : व्यवहारावर दिलेले ०.२ ते १ टक्के कमिशन कदाचित तुम्हाला तुमच्या पोर्टफोलिओच्या ४० ते ६० टक्के नुकसानीपासून आणि वाया गेलेल्या संधींपासून वाचवू शकले असते. ‘मोफत’च्या नादात आपण मोठी किंमत मोजत आहोत, हे लक्षात ठेवा.शहाण्या गुंतवणूकदाराचा मार्ग : व्यवहारांसाठी नाही, तर ‘ज्ञानासाठी’ पैसे मोजा!संपत्तीनिर्मितीसाठीधोरणात्मक मालमत्ता वाटपजोखीम व्यवस्थापनशिस्तबद्ध गुंतवणूकॲपवरील नोटिफिकेशनवर अवलंबून राहण्याऐवजी अनुभवी आर्थिक तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे.प्रख्यात गुंतवणूकदार चार्ली मंगर यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘‘जास्त पैसा हा शेअरच्या खरेदी-विक्रीत नसून, तो ‘प्रतीक्षा’ करण्यात दडलेला असतो.’’ त्यामुळे जेव्हा ‘मोफत’ ट्रेड तुम्हाला विचार न करता, घाईघाईने निर्णय घेण्यास प्रवृत्त करतात, तेव्हा समजून जा, की ते एक ‘जाळे’ आहे. नियोजनाशिवाय केलेली गुंतवणूक ही केवळ एक सट्टा ठरते. त्यामुळे शून्य ब्रोकरेजच्या मोहाने १०० टक्के पश्चात्ताप होऊ देऊ नका. शून्य ब्रोकरेज ही भेट नाही, ते एक आमिष आहे, हे लक्षात घ्या. यशस्वी गुंतवणूकदारांना रोज ट्रेडिंग करण्याची गरज नसते; त्यांना गरज असते ती योग्य दिशा, शिस्त आणि संयमाची. क्षणिक मोह, की दीर्घकालीन संपत्ती? निवड तुमची आहे, त्यामुळे विचारपूर्वक निवड करा.(लेखक अनुभवी आर्थिक मेंटॉर आहेत. ९०२८१४२१५५). Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.