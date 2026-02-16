Tax Laws : ‘सीबीडीटी’च्या सूचनांना कायद्याचे बळ

डॉ. दिलीप सातभाई- ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए भारतातील अर्थसंकल्प विधेयक २०२६ मध्ये सुचविण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाकडून (सीबीडीटी) जारी होणाऱ्या परिपत्रकांना आणि मार्गदर्शक सूचनांना कायद्याचे बळ देण्याचा म्हणजे कायदेशीर मान्यता देण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे त्यांचे स्वरूप केवळ सल्लागार स्वरूपात न राहता कायद्यासारखे पाळायचे नियम/सूचना या स्वरूपात रुपांतरीत होतील. कर अधिकारी, करकपात करणारे आणि करसंकलन करणारे यांच्यावर हे नियम सक्तीने लागू होतील..आतापर्यंतची कायदेशीर स्थितीसर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांनुसार आतापर्यंत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाकडून काढण्यात आलेली परिपत्रके आणि मार्गदर्शक सूचना या मुख्यतः प्राप्तिकर विभागातील अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक मानल्या जात होत्या. किंबहुना विशिष्टरित्या स्पष्ट केलेल्या मुद्द्यांमध्ये सरकार अशा मुद्द्याचा कसा अर्थ लावणार आहे; तसेच याबाबतीतचा सरकारी दृष्टीकोन कसा असेल, याबाबतची ती माहिती वजा रंगीत तालीम समजली जात असे. करदात्यांसाठी त्या फक्त मार्गदर्शन म्हणून वापरल्या जात होत्या. असे असले तरी एखादी सूचना चुकीची किंवा प्रतिकूल वाटल्यास किंवा एखाद्या सर्क्युलरशी करदाता असहमत असेल, तर त्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी करदात्यांना न्यायालयात आव्हान देण्याचा अधिकार होता आणि अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी करदात्यांच्या बाजूने निर्णयही दिलेले आहेत, कारण न्यायालये ‘सीबीडीटी’च्या केलेल्या व्याख्येशी सरकारी दृष्टीकोन असल्याने तेच मान्य करावे याच्याशी बांधील नव्हती. त्यामुळे करदात्यांनाही काही प्रमाणात लवचिकता मिळत असे..Premium|Governor's veto power : महामहिमांची मनमानी .नवे प्रस्तावित बदलनव्या तरतुदीनुसार, आतापर्यंत मंडळाकडून काढण्यात आलेली परिपत्रके आणि मार्गदर्शक सूचनांना कायदेशीर बळ मिळेल. त्या करअधिकारी; तसेच करकपात करणारे आणि करसंकलन करणारे यांच्यावर सक्तीने लागू असतील, असे गृहीत धरले जाईल. कायद्याचा अर्थ लावणे, संदिग्ध बाबी, मूल्यनिर्धारण, व्यवहाराची व्याप्ती आदी विषयांवर मंडळाचे सरकारी दृष्टीकोन असलेले निर्देश अंतिम मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून आता मानले जातील.परिणाम काय?या बदलामुळे मंडळाच्या सूचनांना अधिकृत कायदेशीर दर्जा मिळेल. करप्रशासनात एकसमानता वाढेल आणि वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांकडून भिन्न अर्थ लावण्याचे प्रकार कमी होतील. त्यामुळे अनिश्चितता कमी होण्यास मदत होईल. जरी केंद्र सरकारचा मनोदय मंडळाच्या सूचनांना कायदेशीर आधार द्यायचा असला तरी त्या सूचना कायदा बनू शकणार नाहीत; कारण कायदा बनविण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे, हे पण करदात्याने लक्षात घेतले पाहिजे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळदेखील कायदा करू शकत नाही. त्यामुळे या सूचना कायदा मानता येणार नाहीत, परंतु कायदासदृश मार्गदर्शक तत्वे म्हणून मानावी लागतील, असे दिसते..करसल्लागारांसाठी महत्त्वाचा मुद्दाया बदलामुळे विभागीय अधिकाऱ्यांचा स्वेच्छाधिकार कमी होईल, हे सकारात्मक आहे. मात्र, करदात्यांची लवचिकता कमी होऊ शकते. चुकीच्या मार्गदर्शक सूचनेविरुद्ध लढा देणे आता अधिक कठीण होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयीन वादांवरील हक्कांवर काही प्रमाणात मर्यादा येऊ शकतात, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे करसल्लागारांना आता कायद्याबरोबर परिपत्रक व मार्गदर्शक सूचना यांना विशेष महत्त्व द्यावे लागणार आहे.निष्कर्ष काय?‘सीबीडीटी’च्या परिपत्रकांना आणि मार्गदर्शक सूचना आता फक्त सूचना राहणार नाहीत, तर कायद्याने बंधनकारक नियम म्हणून लागू होतील. कायदेशीर मान्यता देण्याचा प्रस्ताव हा करप्रशासनाच्या दृष्टीने मोठा बदल आहे. यामुळे करप्रशासन अधिक शिस्तबद्ध होईल, स्पष्टता वाढेल, पण करदात्यांसाठी लवचिकता कमी होईल आणि न्यायालयीन आव्हान देणे कठीण होईल. त्यामुळे करदात्यांनी या बदलाचे परिणाम लक्षात घेऊन सावधपणे करनियोजन करणे आवश्यक ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.