Premium|Indian Sectoral Interdependency : भारतीय अर्थव्यवस्थेचे जिवंत जाळे

विक्रम अवसरीकर - vikram.awsarikar@gmail.comछोटू दार ढकलून आत आला तेव्हा धनंजयराव टेबलावर कोळ्याच्या जाळ्यासारखी अनेक वर्तुळे काढत बसले होते. प्रत्येक वर्तुळावर त्यांनी एक शब्द लिहिला होता, ‘पॉवर’, ‘केमिकल’, ‘फार्मा’, ‘सिमेंट’, ‘बांधकाम’, ‘एफएमसीजी’, ‘आयटी’, ‘बँकिंग’ आणि मध्ये मोठ्या अक्षरात ‘पैसा.’छोटूने खुर्चीत बसत विचारले, ‘‘आज तर तुम्ही संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचं विच्छेदन करणार आहात, असे दिसतंय.’’धनंजयराव हसले, ‘‘तुला वाटतं मी रोज उगाच बोलतो? काल तू म्हणालास ना, सगळं जोडलेलं असतं. आज त्याचा पूर्ण नकाशा काढू.’’.छोटूने फाईल उघडली. ‘‘मी फार्मा क्षेत्रापासून सुरुवात केली; पण जसे जसे आत जात गेलो, तसं लक्षात आलं, की फार्मा म्हणजे फक्त औषध नाही. त्याच्या मागे रसायन, वीज, लॉजिस्टिक्स, पॅकेजिंग, आयटी... सगळंच आहे.’’धनंजयराव म्हणाले, ‘‘अर्थव्यवस्था म्हणजे हेच जिवंत जाळं. एक तंतू हलला, की सगळं हलतं. सुरुवात करू फार्मापासून.’’छोटू म्हणाला, ‘‘फार्मा कंपन्या म्हणजे सन फार्मा, डॉ. रेड्डीज, सिप्ला. या औषधे बनवतात; पण औषधांसाठी ‘एपीआय’ लागते. म्हणजे केमिकल कंपन्या, डिव्हीज लॅबोरेटरीज, आरती ड्रग्ज, लॉरस लॅब्स, नवीन फ्लुओरीन, बरोबर?’’.धनंजयराव छोटूकडे आता हा काय बोलणार, या अपेक्षेने बघत होते. कधी नव्हे ते छोटूने त्यांना निराश केले नाही.छोटूने सुरुवात केली, ‘‘समजा आपण भारतीय फार्मा कंपनी घेऊ. उदाहरणार्थ, सन फार्मा. ती औषधे बनवते. पण औषध म्हणजे काय? त्यासाठी 'एपीआय' लागते. 'एपीआय' म्हणजे रसायन. मग रसायन कुठून येणार?''''कुठून येणार?'' धनंजयरावांनी नेहमीप्रमाणे प्रश्नाला प्रश्न केला.छोटूने नेहमीप्रमाणे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले आणि पुढे चालू केले. ''केमिकल कंपन्या या मोठ्या फार्मा कंपन्यांना या कच्च्या मालाचा पुरवठा करतात. डिव्हीज लॅब, आरती ड्रग्ज, नवीन फ्लुओरीन यांना ही रसायने पुरवतात.''''म्हणजे फार्मा कंपन्यांचा एक तंतू केमिकल क्षेत्राकडे गेला आहे, म्हणायचा,'' धनंजयरावांनी खोटे-खोटे आश्चर्य दाखवत विचारले. पण छोटूला आपण काहीतरी विचार करतोय, असे त्यांना दाखवून द्यायचे नव्हते. हा त्यांच्यातला नेहमीच खेळ होता..''एका वेळी एक सेक्टर घेतला ना, तर तुम्हाला समजायला सोपे पडेल.'' छोटूने संधी सोडली नाही. ''सध्या फक्त फार्मा. तर या कंपन्यांना त्यांच्या गोष्टी साठवायला, त्यांच्या निष्कर्षांची पडताळणी करायला, गोष्टी एका क्रमाने कार्यक्षमपणे करण्यासाठी आयटी लागते.''छोटूने मारलेला टोमणा धनंजयरावांनी उडवून लावला. ते पुढे म्हणाले, ''औषध कंपन्यांना रसायने पुरवणाऱ्या कंपन्या लागतात, त्यांच्या संशोधनाचे निष्कर्ष काढायला आयटी कंपन्या लागतात. मला तर असे वाटते, की एका क्षेत्राचा एकावेळी विचार करणे ही अशक्य गोष्ट आहे. म्हणजे मला पामराला असे वाटते, बरे का!''उपहासात्मक बोलण्याची जन्मभूमी असलेल्या ठिकाणीच धनंजयरावांचा जन्म झाला होता आणि धनंजयरावांच्या रक्तातच असे बोलणे आहे, हे छोटू कधीकधी विसरायचा. कदाचित नदीपलीकडे जन्म झाल्यामुळे हा फरक पडला असावा.''आणि या तुझ्या लाडक्या कंपन्या हवेवर जगतात, वाटते?'' धनंजयरावांनी घाव घातला.''छे, हवेवर जगतात असे तुम्हाला का वाटते, बुवा?'' छोटूने पण आपले पाणी दाखवायला सुरुवात केली.''या कंपन्यांना आपले कारखाने चालवण्यासाठी वीज लागते. आयटी कंपन्यांना पण वीज लागते. टाटा पॉवर, एनटीपीसी, पॉवर ग्रीड अशा कंपन्या त्यांना वीज पुरवतात ना.''''अजून काहीतरी राहिले आहे, अशी चुटपुट लागली आहे,'' धनंजयरावांनी परत आपले नाटक चालू केले.छोटू लगेच म्हणाला, ''पॅकेजिंग! औषध ठेवायला ब्लिस्टर पॅक, प्लॅस्टिक बाटल्या लागतात. म्हणजे उफ्लेक्स, पॉलिप्लेक्स टेकसारख्या कंपन्या.''.''अरे वा! फार्मापासून सुरुवात करून मोठीच मजल मारलीस की भाऊ तू! फार्मा ते केमिकल कंपन्या, ते आयटी, ते वीज निर्मिती, ते पॅकेजिंग कंपन्या... असे तंतू दिसायला लागले की नाही तुला?'' धनंजयरावांनी छोटूला विचारले.''पॅकेजिंगमध्ये काय लागते, असे तुम्हाला वाटते?'' छोटूचे आख्यान अजून संपले नव्हते, तर ते चालू झाले होते.''काय लागते, बुवा?'' धनंजयराव वेड पांघरून पेडगावला गेले.''पॅकेजिंगसाठी लागते पेट्रोलियम पदार्थ, पॉलिमर म्हणजे परत रसायने. आले का लक्षात?'' छोटूने धनंजयरावांना खिजवले.''म्हणजे जिथून चालू केले, तिथेच आलो की आपण. मग तुला काय म्हणायचे आहे? तू गोल गोल फिरतो आहेस का?'' धनंजयराव उचकवायला म्हणाले.''सगळं एकमेकांशी कसे संबंधित आहे, ते कळते, हे मला दाखवायचे होते,'' छोटूने उत्तर दिले.''हे तर मी तुला कालच सांगितले होते काय? या रसायनांपासून वेगळे काही मार्ग दिसत आहेत का, ते सांग,'' धनंजयरावांनी छोटूला आव्हान दिले. छोटूही काही कच्च्या गुरूचा चेला नसल्याने तो अभ्यास करून आला होता.''इथून पुढे वेगळे चक्र चालू होते. वेगळ्या दिशेला. रसायने अतिशय मूलभूत असल्याने त्यांचा वापर सिमेंट बनवण्यासाठी होतो, वापर वस्त्र उद्योगांमध्ये होतो, वापर कृषी क्षेत्रात होतो.''''यातले एखादे चक्र सांग बरे?'' धनंजयरावांनी विषय पुढे नेण्यासाठी विचारले.''सिमेंट क्षेत्राचा जवळचा संबंध बांधकाम क्षेत्राशी असतो, ते घर बांधण्यासाठी असो किंवा सरकारच्या मोठमोठ्या उपक्रमांसाठी असो. एसआरएफ, विनती ऑर्गेनिक्स, दीपक नायट्राईट या रसायन कंपन्या आणि त्यांच्या जोडीला सिमेंट कंपन्या... अल्ट्राटेक सिमेंट, श्री सिमेंट, अंबुजा सिमेंट. म्हणजे रसायने ते सिमेंट ते बांधकाम क्षेत्र, असे एक वेगळेच चक्र आहे.''छोटूचा गृहपाठ पक्का होता.''तुझ्या या चक्रांमुळे मला चक्कर येते आहे बघ!,'' धनंजयरावांनी विनोद करण्याचा एक फुसका प्रयत्न केला. फुसका यासाठी, की छोटूने लक्ष न देता पुढे बोलणे चालू केले.''रसायने कपडे निर्मितीमध्ये वापरतात, कपडे चांगले असतील, तर लोकं कपडे विकत घेतात. त्यामुळे परत एक वेगळं चक्र चालू होते ते एफएमसीजीचे. या कंपन्यांना रसायने तर लागतातच, पण आयटी क्षेत्रही लागते.''''म्हणजे परत परत आपण सगळं जग एकमेकांतून वेगळं काढणे व्यर्थ आहे, या गोष्टीकडे येतो तर. अवघे तंतुमय जग,'' संत धनंजयराव उवाच.''सिमेंट कंपन्या ते बांधकाम कंपन्या, यातून एक वेगळा तंतू बाहेर पडतो. तो जातो लॉजिस्टिक्सकडे. सगळ्या गोष्टींची हलवाहलवी करण्यासाठी. त्यासाठी वाहने लागतात. त्यातून येतो वाहन उद्योग क्षेत्र. वाहन उद्योगात मालवाहतूक करणारी वाहने आणि खासगी वाहने असा वेगळा फाटा फुटतो. मालवाहतूक करण्यासाठी परत लागते आयटी, पेट्रोल म्हणजे परत रसायने.''छोटूचे गाडे परत एकदा रसायनापाशी येऊन अडले. ''आपल्या पोटात रसायन गेले पाहिजे आता, असे मला वाटत आहे,'' धनंजयरावांनी त्यांची वेळ झाल्याची आठवण करून दिली.पण छोटूने त्याकडे दुर्लक्ष करून आपले घोडे पुढे दामटवले..''आयटी उद्योग सर्वत्र आहे. उद्योग म्हणजे कार्यक्षमतेने काम करण्यासाठी एकमेकांना बांधून ठेवणारा डिंक आहे. सगळी क्षेत्रे या क्षेत्राने व्यापली आहेत. अणुरेणू एवढा आयटी झाला, आकाशाएवढा.''छोटूनेही एका अभंगाचा तुकडा पाडला.''आयटीचा वापर करून पैशांचे व्यवहार करणे जास्त सोपे झाले आहे. एखादे असे क्षेत्र नसेल, तिथे सहज उपलब्ध होणाऱ्या पैशांचे वंगण पोचलेले नाही.''धनंजयराव छोटूचीच वाक्ये त्याला, आयटीच्या ऐवजी 'पैसे' हा शब्द वापरून ऐकवत होते.''हेच तर आहे. सगळं एकमेकांशी इतके जोडलेले आहे की सगळ्या गोष्टी सगळ्या ठिकाणी परिणाम करतात. तुमच्या त्या बौद्ध वचनाप्रमाणे,'' छोटू उत्साहाने म्हणाला.आता सूत्र धनंजयरावांनी हातात घेतली.''हे बघ, या सगळ्या गोष्टींचा विचार केल्यावर असा निष्कर्ष आपण काढू शकतो, की एक आचारसंहिता आपण तयार केली, तर या सगळ्या गोष्टींचा आपल्याला जास्तीत जास्त फायदा होऊ शकतो,'' त्यांनी सूत्र मांडायला सुरुवात केली.''कसे?'' छोटूने विचारले.''एक लक्षात घे, की एखाद्या मोठ्या चौकातली, म्हणजे ज्या ठिकाणी सगळे तंतू एकत्र येत आहेत, अशी कंपनी शोध Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.