Sakal Money

फुलांच्या दागिन्यांची जादू! वीणा तन्ना कर्करोग आणि स्लीपडिस्कवर मात करत 'फ्लोरल आर्ट बाय वीणा तन्ना' ब्रँड कसा घडवला?

Floral Art by Veena Tanna : ३५ वर्षांपासून पुणे सौंदर्य क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या वीणा तन्ना यांनी कर्करोगावर मात करत फुलांच्या दागिन्यांची कला जपली. नववधूंना आत्मविश्वास आणि नैसर्गिक सौंदर्य देणाऱ्या त्यांच्या 'फ्लोरल आर्ट' ब्रँडचा प्रवास जाणून घ्या.
Floral Art by Veena Tanna

Floral Art by Veena Tanna

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

प्राची गावसकर

Successful business : हळदीच्या कार्यकमात नववधूने खऱ्या ताज्या फुलांचे घातलेले अतिशय सुंदर दागिने बघून मी अक्षरशः थक्क झाले. खऱ्या फुलांचे इतके नजाकतीने केलेले दागिने म्हणजे घडविणाऱ्या कलाकाराच्या कौशल्याची दाद द्यावी तितकी कमीच वाटत होती.

Loading content, please wait...
education
art
Life
Makeup
Jewellery

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com