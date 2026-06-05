Premium|Indian middle class struggles : एआयची अस्थिर नोकरी, महागाईचा घाला; भारतीय मध्यमवर्गाची ताठ मानेने जगण्यासाठीची दुहेरी लढाई

शार्दूल कदम - ccshardul@amuktamuk.com भारतीय मध्यमवर्ग आज एका अभूतपूर्व कात्रीत सापडला आहे. एका बाजूला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), जागतिक आर्थिक मंदी आणि अस्थिर रोजगार बाजारामुळे उत्पन्नाची सुरक्षितता कमी होत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला घर, शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि दैनंदिन गरजांच्या वाढत्या खर्चाने जगणे अधिकाधिक कठीण होत चालले आहे. ही केवळ आर्थिक अडचण नाही, तर सामाजिक प्रतिष्ठा, अस्मिता आणि भविष्याविषयीच्या विश्वासालाही हादरा देणारी परिस्थिती आहे.एक प्रश्न आहे, जो शहरी भारतात सर्व वयोगटांत, सर्व व्यवसायांत ऐकू येतो. आयटी क्षेत्र असो, सरकारी नोकरी असो किंवा उत्पादन क्षेत्र असो; प्रश्न एकच. वडिलांनी एकाच्या पगारावर घर घेतले, मुलांना शिकवले. आज दोघे कमावतात आणि तरीही महिनाअखेरीस हात रिकामा राहतो. हे वैयक्तिक अपयश नाही. हे व्यवस्थात्मक आहे आणि ज्या वर्गावर याचा सर्वाधिक परिणाम होतो आहे, तो म्हणजे भारतीय मध्यमवर्ग. वरून महागाईचे ओझे, खालून नोकऱ्यांची अनिश्चितता आणि मधोमध अडकलेला, गटांगळ्या खाणारा, पण ‘लोक काय म्हणतील’ या भीतीने ओरडतासुद्धा न येणारा मध्यमवर्ग. गेल्या ३० वर्षांत या वर्गाला जगण्याची चिंता नव्हती; भरभराटीचा विचार होता. मोठी गाडी, मोठे घर, मुलांचे परदेशी शिक्षण अशी स्वप्ने होती. आज चित्र बदलले आहे. नव्या मध्यमवर्गाची लढाई भरभराटीसाठी नाही; तर ताठ मानेने जगण्यासाठी आहे आणि ती लढाई दोन आघाड्यांवर एकाच वेळी लढावी लागते आहे..Premium|Financial planning for children : मुलांच्या आर्थिक जाणिवा समृद्ध करा; बचतीचे धडे आणि भविष्यातील तरतूद कशी असावी? .दोन हात - दोन्ही गळ्यावरएकीकडे ‘एआय’ आणि जागतिक अस्थिरतेमुळे नोकऱ्या आणि व्यवसाय मंदावले आहेत. आयटी क्षेत्रात कर्मचारीकपात सुरू (ले-ऑफ) आहे, स्टार्ट-अप बंद पडत आहेत, फ्री-लान्स बाजार आकुंचन पावत आहे. उपलब्ध असलेले रोजगारही अस्थिर आहेत. कमावणारा हात थरथरतो आहे. दुसरीकडे महागाई. सरकारी आकडेवारी सहा टक्के महागाई दाखवते; पण मध्यमवर्गाला जाणवते ती बारा टक्क्यांच्या आसपास. कारण सरकारी ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) आणि मध्यमवर्गाचा प्रत्यक्ष खर्च यांचे गणित वेगळे असते. मध्यमवर्ग जे विकत घेतो- खासगी शाळेची फी, फ्लॅटचे भाडे, पेट्रोल, वैद्यकीय विमा- या सर्वांची महागाई सरकारी निर्देशांकापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. खर्च करणारा हात आवळतो आहे. म्हणजे होत आहे असे, की एकाच वेळी कमावणारे हात आणि खर्चणारे हात- दोन्ही मध्यमवर्गाच्या जीवावर उठले आहेत. या दुहेरी कात्रीत जो अडकला आहे तो नेमका तोच माणूस आहे, जो कोणाकडे मदत मागणार नाही, सवलत मागणार नाही आणि खर्च कमी केला, तर ‘लोक काय म्हणतील’ याची काळजी करत बसेल.दोन्ही बाजूंनी अडकलेला!उच्च वर्गाला या झळा लगेच पोहोचत नाहीत. त्यांच्याकडे मालमत्ता आहे, जमीन आहे, भांडवल आहे. महागाई वाढली, की त्यांच्या मालमत्तेची किंमतही वाढते. ते तुलनेने सुरक्षित असतात. निम्न वर्गाकडे एक व्यावहारिक स्वातंत्र्य असते. खर्च कमी करायला त्यांना कमीपणा वाटत नाही. ब्रँडेड वस्तू सोडल्या, बाहेर जेवणे बंद केले, सणाचा खर्च कमी केला हे निर्णय घेताना त्यांना सामाजिक दडपण नसते. मध्यमवर्ग मात्र दोन्ही बाजूंनी अडकलेला आहे. उच्च वर्गासारखे राहणे शक्य नाही आणि निम्न वर्गाप्रमाणे सर्व गोष्टी सोडून देणेही जमत नाही. मुलाच्या शाळेची वार्षिक ८० हजार रुपयांची फी परवडत नाही; पण सरकारी शाळेत घातले तर लोक काय म्हणतील? महिन्याचे वाणसामान कमी करायचे आहे; पण प्रतिष्ठेचे काय? सणाला नवे कपडे नकोत; पण लोकांना काय वाटेल? हा फक्त आर्थिक प्रश्न नाही. हा अस्मितेचा प्रश्न आहे. मध्यमवर्गाची ओळख त्याच्या राहणीमानाशी जोडलेली आहे आणि ते राहणीमान आता त्याला परवडत नाही; पण सोडताही येत नाही. कारण ते सोडणे म्हणजे स्वतःची ओळख सोडण्यासारखे वाटते..आकडा मोठा, वास्तव कडवटवर्ष २०२५ च्या आकडेवारीनुसार, भारतात वरच्या एक टक्क्यात येण्यासाठी सरासरी २२ लाख रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न लागते; पण हे राज्यागणिक मोठ्या प्रमाणावर बदलते. महाराष्ट्रात वरच्या एक टक्क्यात येण्यासाठी ३५ लाख रुपये लागतात. कर्नाटकात ३२ लाख रुपये, तर दिल्लीत ४२ लाख रुपये. म्हणजे मुंबईत राहणाऱ्या ३० ते ३५ लाख रुपये कमावणाऱ्या व्यक्तीला वाटते, की तो चांगल्या स्थितीत आहे; पण तो प्रत्यक्षात उच्च वर्गात नसून, वरच्या मध्यमवर्गात असतो आणि त्याला मध्यमवर्गाच्या सर्व झळा बसतात, पण उच्च वर्गाचे संरक्षण मिळत नाही. त्याच वेळी बिहारमध्ये १३ लाख रुपयांत माणूस वरच्या एक टक्क्यात येतो आणि उत्तर प्रदेशात १५ लाख रुपयांत व्यक्ती वरच्या एक टक्क्यात येते; पण मुंबईत २० लाख रुपये मिळवणारी व्यक्ती सामान्य आहे आणि तीच लखनौमध्ये उच्चभ्रू ठरते. पैशांचा आकडा नव्हे, तर आपण कुठे राहतो हे श्रीमंती ठरवते. म्हणूनच मुंबई-पुण्यात राहणारा २५ ते ३० लाख रुपये कमावणारा माणूस जेव्हा म्हणतो, की पगार पुरत नाही, तेव्हा तो खोटे बोलत नसतो. त्याची क्रयशक्ती त्या शहरातील खर्च खाऊन टाकतो. आकडा मोठा दिसतो; पण उरते काय, हे आकडा सांगत नाही.घराचे स्वप्न फक्त श्रीमंतांसाठी...मुंबई आणि दिल्लीत घरांची किंमत सरासरी वार्षिक उत्पन्नाच्या दहा ते चौदा पटींनी जास्त आहे, जी जागतिक मानकाच्या जवळपास दुप्पट आहे. म्हणजे दिल्लीत एक बऱ्यापैकी घर घ्यायचे, तर एक ते दोन कोटी रुपये लागतात. त्यावरील ‘ईएमआय’ पगाराचा ४० ते ५० टक्के भाग गिळून टाकतो. नव्या बांधकामांपैकी सुमारे ७० टक्के प्रकल्प प्रीमियम आणि लक्झरी वर्गासाठी आहेत. परवडणाऱ्या घरांचा हिस्सा २०१९ मधील ३८ टक्क्यांवरून २०२४ मध्ये १८ टक्क्यांवर आला आहे. हैदराबादमध्ये ७० टक्क्यांनी, तर मुंबईत ६० टक्क्यांनी परवडणाऱ्या घरांचा साठा घटला आहे. बाजार थेट सांगतो, हे घर तुमच्यासाठी नाही. आणि प्रत्यक्ष वेतनवाढ? गेल्या पाच वर्षांत महागाई वजा केल्यानंतरची वाढ जवळपास शून्य आहे. पगार कागदावर वाढतो; पण खिशातील क्रयशक्ती तशीच राहते किंवा कमी होते. घराचे स्वप्न दूर जात राहते आणि पगार त्यामागे धावत राहतो. अंतर वाढतच राहते.संयुक्त कुटुंब ‘परत’ येतंय...‘केपीएमजी’च्या २०२५ च्या अहवालानुसार, बहुपिढी सहजीवन- एकाच छताखाली तीन पिढ्या हा भारतातील सर्वांत मोठा गृहनिर्माण कल ठरत आहे. संयुक्त कुटुंबांमध्ये १८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे आणि मोठ्या घरांची मागणी वाढते आहे. तीन खोल्यांच्या, चार खोल्यांच्या फ्लॅटची मागणी वाढत आहे. परंपरावादी याकडे ‘संयुक्त कुटुंब परत आलं’ म्हणून पाहतात. पण वास्तव वेगळे आहे. तरुण आई-वडिलांकडे परत जातात, ते त्यांना एकत्र राहण्याचे महत्त्व नव्याने उमगले आहे म्हणून नाही, तर ते परत जातात कारण त्यांच्याकडे पर्याय उरलेला नाही. मुंबईत दरमहा ५० हजार रुपये घराचे भाडे, २० हजार रुपये बालसंगोपनाचा खर्च आणि इतर वाढते खर्च यामुळे महिनाअखेरीस काहीच उरत नाही. त्यामुळे आई-वडिलांकडे, तुलनेने कमी खर्चाच्या शहरात गेल्यावर, त्याच दूरस्थ नोकरीत तोच पगार मिळत असला तरी जगणे सुसह्य होते. मोठ्या शहराचा पगार, छोट्या शहराचा खर्च; पण हे योजना म्हणून नाही, जगणे म्हणून होत आहे. शहर सोडले जाते, कारण महानगर परवडेनासे झाले आहे, छोट्या गावात जायचे होते म्हणून नाही. त्यामुळे हे सांस्कृतिक पुनरागमन नव्हे; तर आर्थिक गणित आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, आजच्या या नव्या संयुक्त कुटुंबात आर्थिक आधारस्तंभ कोण आहे? पूर्वी आजोबा असायचे. त्यांच्याकडे जमीन, मालमत्ता, निर्णयशक्ती होती. आज मात्र, ३०-३५ वर्षांचा ‘ईएमआय’ भरणारा मुलगा किंवा मुलगी कुटुंबाचा आर्थिक आधारस्तंभ आहे. अनेकदा आई-वडील आर्थिकदृष्ट्या आश्रित बनलेले असतात. निवृत्तिवेतन नाही, वाढते वैद्यकीय खर्च. सत्ता उलटी झाली आहे. हे ‘संयुक्त कुटुंब’ नाही, त्यामुळे हे पारंपरिक संयुक्त कुटुंब नसून, आर्थिक जगण्यासाठी तयार झालेले एकक आहे..Premium|Vidarbha Heatwave Capital Temperature Records : 'विदर्भातला उन्हाळा नको गं बाई!' १० वर्षांत प्रथमच एप्रिल महिन्यात पारा चाळिशीपार! .सर्वाधिक कर देणारा झिजतो...वरच्या एक टक्क्याच्या आकड्यांमधून एक आणखी कडवट सत्य बाहेर येते. सिक्कीममध्ये वरच्या एक टक्क्यासाठी ४० लाख रुपये लागतात, कारण तिथले रहिवासी प्राप्तिकरातून मुक्त आहेत. हातात येणारे उत्पन्न जास्त म्हणून ‘श्रीमंती’ जास्त. हे एक छोटे उदाहरण आहे; पण मोठे सत्य सांगते- करांची रचना थेट ‘परवडण्या’वर परिणाम करते आणि भारतात पगारदार मध्यमवर्ग- जो ‘आयटीआर’ अर्थात प्राप्तिकर विवरणपत्र भरतो, जो नोकरी करतो, तो पूर्ण कर भरतो. कररचनेतील विसंगतीचा सर्वाधिक फटका पगारदार मध्यमवर्गाला बसतो. तो नियमित प्राप्तिकर भरतो, स्रोतावर करकपात सहन करतो आणि आर्थिक व्यवस्थेला सातत्याने योगदान देतो. शेतीच्या उत्पन्नावर कर नाही. भांडवली लाभासाठी वेगळ्या तरतुदी आहेत. अनेक व्यावसायिकांकडे विविध वजावटींचे पर्याय आहेत; पण पगारदारवर्गाकडे पर्याय मर्यादित आहेत. जो व्यवस्थेला सर्वाधिक योगदान देतो, त्यालाच व्यवस्थेकडून तुलनेने कमी आधार मिळतो. महागाई सहन करा, ‘ईएमआय’ भरा, कर भरा आणि ‘भारत वाढतो आहे’ हे ऐकत राहा, अशी त्याची अवस्था झाली आहे.न दिसणारे खर्च जास्त झिजवतातएकत्र राहण्याचे आर्थिक फायदे आहेत हे मान्य. घरभाडे वाटून घेतले जाते, बालसंगोपनाचा खर्च कमी होतो, आजी-आजोबा मुलांना सांभाळतात; पण काही खर्च आकड्यांत दिसत नाहीत.महिलांवरचा दुहेरी बोजा हा त्यातील सर्वांत मोठा. नोकरी करून घरी परतल्यावर घरकाम, मुलांची जबाबदारी आणि सासू-सासऱ्यांची देखभाल यांची जबाबदारी अनेकदा महिलांवरच येते. त्यामुळे त्यांची दुहेरी इनिंग सुरू राहते. मानसिक खर्चही तितकाच महत्त्वाचा आहे. दोन पिढ्यांच्या वेगळ्या अपेक्षा, वेगळी जीवनशैली आणि वेगळे निर्णय यांमुळे तणाव निर्माण होतो. याचा मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो; पण त्याची किंमत कोणत्याही हिशेबात मोजली जात नाही..आजोबांचे घर- निवड की सापळा?वडिलांनी एकट्या पगारावर कुटुंब सांभाळले. आज दोघे कमावतात, तरी पुरत नाही. घर महाग झालं, शिक्षण महाग झालं, आरोग्यसेवा महाग झाली आणि पगाराची वास्तविक वाढ थांबली. त्यात ‘एआय’मुळे रोजगार अस्थिर झाले आणि जागतिक मंदीमुळे व्यवसायांवर दबाव वाढला. प्रत्येकाला ताठ मानेने जगता यायला हवे. सण साजरे करता यायला हवेत. मुलांना चांगले शिक्षण देता यायला हवे. म्हातारपणी कोणावरही बोजा न होता जगता यायला हवे. ही चैनीची अपेक्षा नाही; हे मध्यमवर्गाचे मूलभूत स्वप्न आहे आणि हेच स्वप्न आज व्यवस्थात्मकरीत्या तुटताना दिसत आहे. आई-वडिलांकडे परत जाणे वाईट नाही. निवडीने, प्रेमाने एकत्र राहणे सुंदर असते; पण जेव्हा ते नाइलाजाने घडते, जेव्हा ‘आई-वडिलांकडे जातो’ हे बळ नसून शरणागती ठरते, तेव्हा त्याला ‘संस्कृतीचं पुनरागमन’ म्हणणे योग्य नाही. त्याला खरे नाव द्यायला हवे- हे धोरणाचे, व्यवस्थेचे अपयश आहे आणि त्याची किंमत मध्यमवर्ग एकटाच भरत आहे, गप्प राहून, प्रतिष्ठेची काळजी करत. कारण ताठ मानेने जगणे ही चैनीची गोष्ट नाही; लक्झरी नाही, तर तो प्रत्येकाचा हक्क आहे. मग तो मुंबईत असो, लखनौमध्ये असो किंवा नाइलाजाने आई-वडिलांच्या घरी राहात असो.भारतात जास्त का कठीण आहे?अमेरिका, इंग्लंड, स्पेन, इटली आणि जपान यांसारख्या देशांतही बहुपिढी सहजीवन वाढले आहे. अमेरिकेत ३१ टक्के तरुण आई-बाबांकडे परत गेले. इंग्लंडमध्ये ‘बूमरँग पिढी’ मुख्य प्रवाहात आली. स्पेन, इटली, जपानमध्येही बहुपिढी सहजीवन विक्रमी उंचीवर आहे. ‘युरोमॉनिटर’ने २०२५ मध्ये ‘घर हे बहुपिढींचं केंद्र’ हा पहिल्या क्रमांकाचा जागतिक कल असल्याचे सांगितले. या देशांमध्ये सामाजिक सुरक्षेची यंत्रणा आहे. निवृत्तिवेतन, सार्वजनिक घरबांधणी, बालसंगोपन अनुदान आणि बेरोजगारी विमा अशा व्यवस्था आहेत. भारतात मात्र, विभक्त कुटुंबाची जागा कोणत्याही कल्याणकारी व्यवस्थेने घेतली नाही. तिची जागा ‘ईएमआय’ आणि उपभोगकर्जांनी घेतली. अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत होती तोपर्यंत ते चालले. आता वाढ मंदावली आणि कुटुंब पुन्हा आधार बनले. कारण सरकारने त्याला दुसरा पर्याय कधी दिलाच नाही.(लेखक ‘अमुकतमुक’ पॉडकास्ट नेटवर्कचे सहसंस्थापक आहेत. ९९६७८६१९४०).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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