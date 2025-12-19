विक्रम अवसरीकर-vikram.awsarikar@gmail.comसध्या जगभरात सर्वत्र ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ अर्थात ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (एआय)ची सतत चर्चा सुरू असते. या तंत्रज्ञानाचे फायदे, तोटे, धोके अशा विविध बाजूंनी मतमतांतरे आणि वादविवाज झडत असतात. या ज्वलंत विषयावर काम करणाऱ्या पत्रकार कारेन हावो यांनी लिहिलेल्या ‘एम्पायर ऑफ एआय’ या पुस्तकावर आधारित संवादात्मक लेख....(भाग : १)य वाट्टेल ते? अल्बानिया देशात एका ‘एआय प्रोग्रॅम’ला त्यांनी कॅबिनेट मंत्री केले आहे...’’ छोटूने डोक्यावर हात मारला. ही बातमी वाचता वाचता त्याने डोळ्यांच्या कोपऱ्यातून हळूच धनंजयरावांकडे पाहिले.धनंजयराव त्याच्या चार पावले पुढे होते, ‘शिळी बातमी’ असे म्हणत त्यांनी त्याच्याकडे तुच्छतेने बघितले आणि पुढे म्हणाले, ‘‘तिला आता ८६ बाळे पण होणार आहेत.’’छोटूने डोक्यावर हात मारलेला बघून त्यांनी अजून माहिती पुरवली, ‘‘हा एक डिजिटल असिस्टंट प्रोग्रॅम होता, तिचे नाव त्यांनी ‘डीएला’ असे ठेवले. एकदम अल्बानियन वेशात ती लोकांना मदत करायची, मग तिला त्यांनी बढती देऊन मंत्रीच केलं.’’‘‘काय पण एकेक नग असतात,’’ छोटू करवदला.‘‘डीएला म्हणजे अल्बानियन भाषेत सूर्य. योगायोगाने अल्बिनियन लोकांनी एकदम समर्पक नाव दिले. आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा सूर्य उगवण्यावाचून कोणीही थांबवू शकत नाही.’’ धनंजयराव म्हणाले.‘‘ही सगळी ‘एआय’ची भानगड चालू केव्हा झाली?’’ छोटूने निरागसपणे विचारले आणि तो अडकला..Premium|Prahar Sanghatana Bachchu Kadu : प्रहार: आमच्या लढ्याचा जन्म.‘‘जगात काय घडत असते, ते का घडते, त्यामागचा कार्यकारण भाव, त्यामुळे पुढे होणारे परिणाम हे सगळे आम्हीच शिकवायचे का तुम्हाला? ती ‘डीएला’ बघ बिचारी यंत्र असून, तिला सगळं माहिती आहे, शिक जरा तिच्याकडून...’’ धनंजयराव नेहमीप्रमाणे मारल्याचा अभिनय करत म्हणाले.पडतं घेत छोटूने पण तेच नाटक पुढे चालू ठेवले. ‘‘अहो, सांगा, की तुम्ही सगळी माहिती गोळा करता हे माहिती आहे मला...’’‘‘लागला मस्केबाजी करायला. तुला डोळे उघडे ठेवायला काय हरकत आहे?’’ धनंजयराव म्हणाले; पण त्यांनी लगेच विषयाला हात घातला. साठवलेलं सगळं कोणाच्या तरी कानावर घालण्यासाठी छोटूसारखा उत्साही आणि चर्चा पुढे नेणारा श्रोता त्यांना हवाच असायचा. चर्चेतून विषय अधिक पक्का होतो, असे त्यांचे लाडके मत होते. छोटूला हे माहिती असल्याने तो त्यांना भरीस पाडायचा.‘‘हे सगळं चालू झाले दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळापासून. अॅलन ट्युरिंगने एनिग्मा मशीन बनवून जर्मन लोकांचे गुप्त संदेश फोडण्यासाठी मित्रराष्ट्रांना मदत केली. त्या दरम्यान त्याला कृत्रिम बुद्धिमत्ता या विषयाची गोडी लागली. त्याने एका यंत्राची कल्पना मांडली. त्याच्या कल्पनेतलं हे यंत्र माणसाप्रमाणे सगळी कामे करणारे होते; पार भावभावना समजून काम करणारे होते. ही त्याची कल्पनाच पुढे ट्युरिंग चाचणी किंवा ट्युरिंग टेस्ट म्हणून प्रसिद्ध झाली.’’ धनंजयरावांनी सुरुवात केली.‘‘जगातल्या सगळ्या गोष्टींची सुरुवात युद्धातूनच होते, असे आता मला वाटायला लागले आहे...’’ छोटूने त्याचे निरीक्षण नोंदवले.‘‘रोमन लोकांनी तोफगोळे फेकण्याचे मशीन बनवले होते, मायकेल अँजेलोने तर चक्क एक यंत्रमानव बनवला होता; पण ती यांत्रिक यंत्रे होती. चालवली की चालणारी; स्वतः काही न करणारी.’’ धनंजयरावांनी संदर्भ दिला..‘‘घ्या, तरी मी म्हणालोच...’’ छोटूने तेवढ्यात भाव मारला.त्याच्याकडे दुर्लक्ष करत धनंजयराव पुढे म्हणाले, ‘‘मानवाला देव बनायची आस आधीपासूनच आहे. कॉम्प्युटर्सचे तंत्रज्ञान उपलब्ध झाले होते, नवनव्या सेमी कंडक्टरचा शोध लागला होता, त्यांचे आकारही कमी होत होते, त्यामुळे या क्षेत्रात काम करायला तंत्रज्ञान उपलब्ध होत होते.’’‘‘हे सगळं कसे दरवेळेस एकत्र घडते ना? उत्पादनशक्ती वाढणे, इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये नवे शोध लागणे, धातुशास्त्रामुळे सेमी कंडक्टर कसे बनवायचे ते कळणे आणि त्याचाच परिणाम म्हणून संगणकशास्त्रात संशोधन वाढणे आणि आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा जन्म...’’ छोटूने सगळे एका सूत्रात मांडले.‘‘बरोबर! माणसासारखे काम करणारे मशीन, स्वतः चुकांमधून शिकून आपली निर्णयक्षमता वाढवणारे मशीन बनवणे हे माणसाचे स्वप्न होते. साधारण १९६० च्या आसपास पहिले कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क बनवले गेले, माणूस जो काही विचार करतो, तो शरीराच्या विविध भागांकडून येणारे संदेश हे मेंदूकडे जातात, हे संदेश वेगवेगळ्या विद्युत रासायनिक स्वरूपाचे असतात, त्यांचा योग्य अर्थ लावून मज्जासंस्था आपले काम करते.’’ धनंजयराव आता खोलात शिरले.‘‘हे जे न्यूरल नेटवर्क तयार केले गेले, त्यात असेच इलेक्ट्रॉनिक संदेश होते का? त्याचा अर्थ त्या वेळच्या तंत्रज्ञानाप्रमाणे त्या वेळचे कॉम्प्युटर लावायचे?’’ छोटूने चर्चा पुढे नेत विचारले.‘‘बरोबर! याच सुमारास एलिझा नावाचा एक संभाषण करू शकणारा प्रोग्रॅम बनवला गेला, त्यात मानवांबरोबर संभाषण करणे, त्यांच्या बोलण्याचा अर्थ लावून त्याला प्रतिसाद देणं असे तो करायचा.’’ धनंजयराव या नव्या बाळाच्या जडणघडणीविषयी बोलायला लागले होते.‘‘संवाद साधणारा प्रोग्रॅम? त्यानंतर काय झाले?’’ छोटूने उत्सुकतेने विचारले.‘‘ही गावभरची माहिती समजावून घेतल्यावरच आत्ता हे बाळ काय करायला लागणार आहे, याची कल्पना तुला येईल, त्यामुळे नीट ऐक!’’ धनंजयराव जणू नवी ज्ञानेश्वरी ऐकण्यासाठी श्रोत्यांना आवाहन केलं जात आहे, अशा थाटात म्हणाले.‘‘म्हणजे तुम्हाला असे म्हणायचे आहे, की गणितीय आकडेमोडीबरोबर आता भावना शिकायला लागले होते हे बाळ?’’ छोटूने आश्चर्याने विचारले..‘‘एकाच सरळ रेषेतील न्यूरल नेटवर्कऐवजी अनेक पातळ्यांवर पसरलेले न्यूरल नेटवर्क आता तयार व्हायले लागले होते म्हणजे पहिल्या मजल्यावर जाण्यासाठी आधी लोकं इनामे-इतबारे जिन्याने जायची, शिडी लावून जात, नंतर लिफ्टने जाऊ लागली, अशा वेगवेगळ्या पद्धती तयार झाल्या. त्याचाच फायदा आता होताना दिसत आहे...’’ धनंजयरावांनी पुढच्या विकासाची रूपरेषा सांगला सुरुवात केली.‘‘हे सगळं साठ आणि सत्तरच्या दशकात चालले होते, तर आत्ता आपण भरपूर पुढे जायला पाहिजे होते? मध्ये काही झाले का?’’ छोटूने इतकं सगळं ऐकल्यावर विचारले.‘‘एक नंबर, तू नीट ऐकतो आहे आणि त्याचा अर्थ लावू नीट विचार करत आहेस, हे बघून माझा आनंद गगनात मावेनासा झाला आहे.’’ धनंजयरावांनी त्याची खेचायला सुरुवात केली.‘‘तुम्ही पण ठराविक प्रश्नांना ठराविक उत्तर देता, हे मला तुम्हाला दाखवून द्यायचे होते, म्हणून विचारले,’’ छोटूपण काही कमी नव्हता.त्याच्याकडे दुर्लक्ष करत धनंजयरावांनी पुढचा मुद्दा मांडला, ‘‘या अनेक पातळ्यांवर पसरलेल्या झाल्यामुळे झालं काय, की तंत्रज्ञांना मशीनला शिकवण्यासाठी वेगळ्या पद्धतींचा वापर करायला भाग पाडले. त्यांनी प्रचंड माहिती सिस्टीममध्ये भरायला सुरवात केली. माहिती प्रश्न आणि उत्तर अशा स्वरूपात होती. म्हणजे मांजरीचे चित्र दाखवून ही मांजर आहे, असे शिकवले. मांजरीची हजारो चित्रं वेगवेगळ्या स्वरूपात भरून प्रत्येक चित्रातील मांजर शोधायला सांगितली, जिथे चूक झाली तिथे झालेली चूक सुधारून परत तोच प्रश्न विचारला. असे फक्त मांजरीच्याबाबतीत नाही, तर सगळ्याच बाबतीत केले गेले. म्हणजे केवढे काम करायला लागले असेल, याचा विचार कर...’’.Premium|Saree Shopping : बायकोसाठी साडी निवडताना नवऱ्याची ‘फ्री’मधली खरी कसोटी.‘‘म्हणजे प्रत्येक बाबतीत असे शिकून-शिकून नंतर खरे काय ते ओळखणे सोपे जायला लागले, असे तात्पर्य आहे,’’ छोटूने परत एकदा सारांश काढला.‘‘हो, याच्या पुढची गोष्ट म्हणजे परत एकदा एखादा शब्द कोणत्या अर्थाने वापरला आहे, त्याच्या छटा कोणत्या आहेत, कोणत्या वेगेवेगळ्या पद्धतीने हा शब्द वापरला जातो हे सगळे शिकवले.’’ धनंजयरावांनी पुढची पायरी गाठली.‘‘हे सगळं, या प्रोग्रॅमचा म्हणा, मशिन्सचा म्हणा, प्रतिसाद मानवाप्रमाणे येण्यासाठी केलं गेलं?’’ छोटूचे डोके गरगरायला लागले होते.‘‘त्याचे एक उदाहरण सांगतो म्हणजे तुला फरक कळेल. समजा, माझा चेक मी बँकेत भरला आहे आणि मी त्या मशीनला विचारले, की याचे काय झाले भाऊ, अजून पैसे का जमा झाले नाहीत? तर जुन्या स्वरूपाच्या सिस्टीमचे उत्तर असे असायचे, की ही माहिती मिळवण्यासाठी एक दाबा, चेक बाउन्स झाला का कळण्यासाठी दोन दाबा वगैरे वगैरे...’’ धनंजयराव बोलीभाषेतले उदाहरण देत म्हणाले.‘‘आणि आताचे उत्तर काय असेल?’’ छोटूने उत्सुकतेने विचारले.‘‘तुमच्या खात्यात पैसे जमा न झाल्याचे बघून तुम्हाला काळजी वाटणे साहजिक आहे; पण मी ह्याची पूर्ण माहिती काढतो आणि तुम्हाला सांगतो, काही काळ थांबायला जमेल का?’’ धनंजयरावांनी आधुनिक प्रोग्रॅमचा प्रतिसाद सांगितला.‘‘च्यामारी, माणूस बोलतोय असेच वाटत आहे...!’’ छोटू प्रभावित झाला होता.‘‘हीच गोष्ट तर घडवायची आहे आणि ही तर केवळ सुरुवात आहे...’’ धनंजयरावांनी मुख्य मुद्द्याकडे यायला सुरुवात केली.‘‘म्हणजे तुम्हाला नक्की काय म्हणायचे आहे?’’ छोटूने साशंकतेने विचारले.‘‘हे उत्तर त्याला जी माहिती भरवली गेली आहे त्यावर अवलंबून आहे.’’ धनंजयराव गंभीरतेने म्हणाले.‘‘म्हणजे?’’ छोटूने विचारले..‘‘मायक्रोसॉफ्टने ‘टे’ नावाचा एक चॅट-बॉट तयार केला होता. तो त्यांनी ट्विटरवर उत्तरे देण्यासाठी ठेवला. त्याला लोकांनी काहीही माहिती पुरवली. दुसरे महायुद्ध ज्यू लोकांनी चालू केले, हिटलर महान होता वगैरे. आपल्या इथे अशा लोकांची कमी नसते. मग ‘टे’ने हिटलरचे कौतुक केले, ओबामाला शिव्या घातल्या, नुसता सावळा गोंधळ उडाला. शेवटी मायक्रोसॉफ्टला त्याला काढून टाकायला लागले, लोकांच्या नाकदुऱ्या काढायला लागल्या ते वेगळेच!’’ धनंजयरावांनी म्हटले तर गमतीशीर, म्हटले तर गंभीर उदाहरण दिले.‘‘च्यामारी!’’ छोटू इतकेच म्हणू शकला.‘‘आता विचार कर, जगात मस्कचा ग्रोक, मेटाचा लामा, ओपन एआयचा चॅट जीपीटी ५.१ असे आघाडीचे ‘एआय’ आहेत, त्यांना त्या त्या लोकांनी माहिती पुरवताना काय-काय माहिती दिली आहे ते कोणाला माहिती? कारण शेवटी ग्रोक काय, लामा काय, चॅट जीपीटी काय, त्यांच्याकडची माहिती धुंडाळून आपल्याला सुसंगत असे उत्तर देणार, हो की नाही?’’ धनंजयरावांनी छोटूला भीतीदायक वास्तव सांगितले.‘‘आजकाल व्हॉट्सॲपवर आलेले खरेच असते, असे मानणारे लोकं जन्माला आले आहेत. त्यात हे बुद्धिमान प्रोग्रॅम सांगत आहेत म्हणजे ते खरंच असणार असे मानणारे लोकंही वाढायला लागतील...’’ असे म्हणून छोटूने डोक्यावर हात मारला.‘‘ग्रोकला तर खास मस्कच्या स्टाइलमध्ये उत्तरे द्यायला त्यांनी शिकवले आहे म्हणजे बघ हे कुठल्या स्तरावर जाणार आहे ते...’’ धनंजयरावांनी पुढचा धोका दाखवला.‘‘मग या बुद्धिमान प्रोग्रॅममुळे काय होणार आहे पुढे?’’ छोटूने विचारले..‘‘एकच शब्द आहे, पुनर्निर्माण. हे प्रोग्रॅम अनेक पातळीवर विचार करतात, उपलब्ध सगळी माहिती त्यांच्याकडे आहे, विचारलेल्या प्रश्नांच्या मागची भावना तर्क समजून ते उत्तर देतात, आकडेमोड करतात, जगात आता धुमाकूळ माजणार आहे. आर्थिक, सामाजिक बाबतीत काय होऊ शकते, याचा केवळ तर्कच आपण करू शकतो.’’ धनंजयरावांनी चर्चा संपवत आणल्याचे छोटूने ओळखले.‘‘त्याची चर्चा करण्याआधी तुमच्या पोटातला कावळ्यांचा धुमाकूळ आपण आधी शांत करू, बघा मी तुमच्या वाक्यामागचा छुपा अर्थ शोधून त्याप्रमाणे उत्तर दिले की नाही?’’ छोटूने विचारले.‘‘त्यात काय? शेवटी तू एक साधा मानव तर आहेस...'' असे उत्तर देऊन धनंजयरावांनी त्याला उडवून लावले आणि ते त्यांच्या आवडत्या कामाकडे वळले.'(क्रमशः)(लेखक फायनान्शिअल प्लॅनर आहेत. ९८५०००१५८९). 