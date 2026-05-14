Premium|Moving Average in Technical Analysis : शेअर बाजारातील 'मूव्हिंग ॲव्हरेज'; गुंतवणुकीची दिशा देणारा एक अचूक आणि प्रभावी मार्गदर्शक

स्वाती देशपांडे - shabdapremi@gmail.com शेअर बाजारातील चढ-उतार समजून घेण्यासाठी केवळ अंदाज किंवा बातम्या पुरेशा ठरत नाहीत... त्यामागील ट्रेंड आणि गणित समजून घेणे तितकेच महत्त्वाचे असते. ‘टेक्निकल ॲनालिसिस’मधील ‘मूव्हिंग ॲव्हरेज’ हा असा एक प्रभावी इंडिकेटर आहे, जो बाजारातील गोंधळातून स्पष्ट दिशा दाखवतो आणि गुंतवणूकदाराला सुजाण निर्णय घेण्यास मदत करतो. रासरी हा शब्द आपण अनेक संदर्भात वापरतो- सरासरी तापमान, पर्जन्यमान किंवा आयुर्मान. परंतु, ‘टेक्निकल ॲनालिसिस’मध्ये हा शब्द ‘मूव्हिंग ॲव्हरेज’ या स्वरूपात नियमितपणे वापरला जातो. एखाद्या शेअर किंवा निर्देशांकाची विशिष्ट कालावधीतील सरासरी किंमत समजून घेण्यासाठी हा इंडिकेटर उपयुक्त ठरतो.मूव्हिंग ॲव्हरेज म्हणजे अशी सरासरी जी सतत अद्ययावत होत राहते. उदा. दैनंदिन चार्टवर २० दिवसांच्या मूव्हिंग ॲव्हरेजचा विचार केला, तर प्रत्येक नव्या दिवसाचा डेटा समाविष्ट केला जातो आणि सर्वांत जुना डेटा वगळला जातो. त्यामुळे कालावधी तोच राहतो; पण त्यातील डेटा बदलत राहतो- म्हणूनच त्याला ‘मूव्हिंग ॲव्हरेज’ म्हणतात. शेअरच्या भावातील सततचे चढ-उतार आलेखावर दिसत राहिल्यास ‘नॉईज’ निर्माण होतो. ‘मूव्हिंग ॲव्हरेज’ या ‘नॉईज’ला कमी करून ट्रेंड अधिक स्पष्टपणे दाखवते.‘मूव्हिंग ॲव्हरेज’चे प्रकार१) सिंपल मूव्हिंग ॲव्हरेज (SMA)२) एक्स्पोनेंशियल मूव्हिंग ॲव्हरेज (EMA)सिंपल मूव्हिंग ॲव्हरेज (SMA)‘एसएमए’ काढण्याच्या सूत्रात सर्व डेटा पॉइंट्सना एकसारखेच महत्त्व दिले जाते. म्हणजे समजा, २० दिवसांचे ‘एसएमए’ असेल, तर त्या दिवसांतील शेअरच्या बंद भावाची फक्त बेरीज करून त्याला २० ने भागले, की उत्तर तयार होते..एक्स्पोनेंशियल मूव्हिंग ॲव्हरेज (EMA)‘ईएमए’च्या सूत्रात शेअरच्या दैनंदिन बंद भावाच्या किमतीमध्ये झालेल्या आधीच्या बदलांपेक्षा ताज्या बदलांना जास्त वजन दिले जाते. म्हणजे २० दिवसांचे ‘ईएमए’ असेल, तर त्यापैकी शेवटच्या काही दिवसांच्या बंद भावाला आधीच्या दिवसांच्या बंद भावापेक्षा जास्त वजन देऊन उत्तर काढले जाते. अर्थात हल्ली प्रत्येक ट्रेडिंग सॉफ्टवेअरवर, ‘एमए’च्या रेषा सहजगत्या उपलब्ध असल्याने त्याची गणना करण्याची सूत्रे देण्याची गरज नाही.‘ट्रेंड’ ओळखणे‘मूव्हिंग ॲव्हरेज’ची रेषा काही काळ सलग वरच्या दिशेने झुकलेली असेल आणि शेअरचा भाव त्या रेषेच्या वर टिकून असेल, तर तो ‘अप ट्रेंड’ मानला जातो. उलट परिस्थितीत ‘डाउन ट्रेंड’ मानला जातो.सामान्यतः वापरले जाणारे कालावधी:अल्पकालीन : २० एमएमध्यमकालीन : ५०, १०० एमएदीर्घकालीन : २०० एमएमूव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हरदोन किंवा अधिक ‘मूव्हिंग ॲव्हरेज’ वापरून केलेले विश्लेषण अधिक विश्वासार्ह ठरते. कमी कालावधीचे मूव्हिंग ॲव्हरेज, जास्त कालावधीच्या मूव्हिंग ॲव्हरेजच्या खालून वर गेले, तर तो सकारात्मक संकेत मानला जातो. उलट क्रॉसओव्हर (वरून खाली) नकारात्मक मानला जातो.उदा. २० एमएने ५० एमएला खालून वर क्रॉस करणे हा सकारात्मक संकेत आहे.दैनंदिन आयुष्यात ज्या गोष्टी आपण वापरतो; उदाहरणार्थ फळे, भाज्या वगैरे यांचे दर अधूनमधून घसरतात. एका दिवशी १०० रुपये किलोने मिळणारे फळ दोन दिवसांनी ९० रुपये किलोवर आले, तर आपण धावत जाऊन ते आणतो व खूष होतो. परंतु, हा नियम शेअर बाजारात मात्र लागू होत नाही. दोन दिवसांपूर्वी १०० रुपयांना विकला जाणारा शेअर अचानक ९० रुपयांवर आला असेल, तर त्यामागच्या घडामोडींचे विश्लेषण केल्याशिवाय तो घेणे बरोबर ठरत नाही. अशावेळी टेक्निकल ॲनालिसिसचे ज्ञान व ‘मूव्हिंग ॲव्हरेज’बद्दलची माहिती उपयोगी ठरू शकते.लोकप्रिय ‘गोल्डन क्रॉस स्ट्रॅटेजी’आता आपण दोन ‘मूव्हिंग ॲव्हरेज’च्या संयोगाने बनलेल्या लोकप्रिय ‘गोल्डन क्रॉस स्ट्रॅटेजी’बाबत जाणून घेऊ या. ही दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी वापरली जाणारी सोपी आणि लोकप्रिय स्ट्रॅटेजी आहे. यात आपण वापरणार आहोत दैनंदिन चार्ट आणि ५० व २०० दिवसांचे सिंपल मूव्हिंग ॲव्हरेजेस अर्थात ‘एसएमए’..Premium|Nifty 2026 outlook : मंदीच्या वातावरणात तेजीची लहर की पुन्हा एकदा पडझड? जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर गुंतवणूकदारांची पुढची चाल काय असावी?.स्ट्रॅटेजीची पद्धतआता आपण भूतकाळात घडून गेलेल्या एका ‘ट्रेड’ला पुनरुज्जीवित करत त्या वेळच्या चार्टवर ही स्ट्रॅटेजी चालवून ती समजून घेऊ या.समजा, एका शेअरमध्ये एक ठराविक रक्कम गुंतविण्याचे नियोजन केले आहे. ती रक्कम प्रथम चार भागांत विभागून घेऊ या. म्हणजे चार वेगवेगळ्या वेळी आपण स्ट्रॅटेजीच्या नियमानुसार ती रक्कम काल्पनिकरीत्या का होईना गुंतवू शकू. स्ट्रॅटेजी कोणतीही असो, आपली गुंतवणूकयोग्य रक्कम एकदम एकत्रपणे न गुंतवता तुकड्या-तुकड्यांनी गुंतवणे हेच समंजसपणाचे ठरते.सोबत दिलेल्या चार्टमधील गुंतवणुकीचे दिवस सप्टेंबर २०२२ ते मे २०२३ या काळातील आहेत. यातील दोन रेषा ५० व २०० एसएमएच्या आहेत. सुरवातीलाच डावीकडे ५० एसएमएच्या रेषेने २०० एसएमएच्या रेषेला छेदून वर येत सकारात्मक क्रॉसओव्हर केलेला व तो २-३ दिवस टिकून राहिलेला दिसत आहे. क्राॅसओव्हर टिकणे ही या स्ट्रॅटेजीची सर्वांत पहिली आणि महत्त्वाची पायरी आहे.ही स्ट्रॅटेजी वापरताना आपण आपल्या पसंतीच्या व चांगल्या दर्जाची मान्यताप्राप्त असलेल्या शेअरपैकी असा शेअर निवडायचा, की ज्यात ५० एसएमए रेषा २०० एसएमएच्या रेषेला छेदून वर जाऊन (क्राॅस ओव्हर करून) टिकलेली असेल. सोबतच्या चार्टमधील शेअर असाच निवडला आहे. अशा प्रकारचा क्रॉसओव्हर झालेला ओळखण्यासाठी हल्ली बरेच स्कॅनर्स उपलब्ध असतात. ते वापरून आपण असे क्रॉसओव्हर झालेले शेअर शोधू शकतो. एकदा क्रॉसओव्हर झाल्याचे पक्के झाले आणि दोन्ही एमए रेषा एकमेकींशी अंतर ठेवून वरच्या बाजूला कललेल्या दिसल्या, की मग आपण शेअरचा भाव ५० एसएमए रेषेच्यावर जवळ (१-१.५ टक्के अंतरावर) येण्याची वाट बघायची. तिथे येताच आपण ठरवलेल्या रकमेचा पहिला हिस्सा गुंतवून तेवढ्याचे शेअर खरेदी करायचे. दोन्ही एसएमए रेषा आपली वरची दिशा व एकमेकीतील अंतर टिकवून आहेत, असे दिसले म्हणजे ‘अप ट्रेंड’ छान चालू आहे, हे स्पष्ट होते. आपण शेअर खरेदी करण्याच्या आधीचा जो उच्चांकी भाव होता, तो एच वन पार करून नवा उच्चांक एच टू गाठून शेअरचा भाव पुन्हा ५० एसएमएकडे आलेला दिसत आहे, म्हणून आपण नियोजित रकमेचा दुसरा हिस्सा वापरून शेअर खरेदी करायचे (बी टू). पुन्हा एच टू पार करून नव्याने बनलेला उच्चांक एच थ्री गाठून शेअर ५० एसएमए रेषेकडे आलेला दिसतो आहे, त्यामुळे पुन्हा नियोजित रकमेचा तिसरा हिस्सा (बी थ्री) वापरून शेअर घ्यायचे. त्यानंतर मात्र शेअरचा भाव आधीचा उच्चांक एच थ्री पार न करताच खाली आलेला दिसत आहे, म्हणून आपण खरेदी करणे टाळायचे. कारण असे होणे म्हणजे शेअर तात्पुरता का होईना थोडा कमकुवत झाल्याचे सूचक असू शकते; पण थोड्या काळाने पुन्हा ताकदवान होऊन शेअर वर जाऊन आधीचा उच्चांक एच थ्री पार करून नवा उच्चांक एच फोर बनवून ५० एसएमएकडे परत आलेला दिसतो आहे, म्हणून आपण पुढचा हिस्सा (बी फोर) वापरून पुन्हा खरेदी करायचे. ही झाली टप्प्याटप्प्याने चार भागांत खरेदी. या सर्व खरेदीचा समान धागा होता शेअरचा भाव ५० एसएमएच्या नजीक व रेषेच्या वर असताना केलेली खरेदी. या चार भागांतील खरेदीचा सरासरी भाव येत आहे २०९५ रुपये. आपली या विशिष्ट शेअरसाठी योजलेली रक्कम गुंतवून झाली आहे, त्यामुळे आता फक्त आपण आहेत ते शेअर धरून ठेवायचे. या पद्धतीने संयम ठेवून हळूहळू शेअर गोळा केले, की आपली सरासरी खरेदी त्यावेळच्या बाजारभावापेक्षा कमी असण्याची दाट शक्यता राहते, जे चार्टवरूनही स्पष्ट होते. आपली खरेदी सरासरी २०९५ रुपये या भावाने झाल्यानंतर पुढे शेअरचा भाव २८०० पार करून गेलेला दिसत आहे. उत्तमपैकी ‘ट्रेंड’ पकडलेला असल्याने तो शेअर पुढे किती वर गेला, ते दिसतेच आहे. एकदा दैनंदिन चार्टवर शेअर छान सेट झालेला दिसला व नफा दाखवू लागला, की चार्टचा कालावधी बदलून आठवडी व मासिक करून ५० व २०० एसएमएची परिस्थिती बघून घेतल्यास त्यावरील आधार (सपोर्ट) व प्रतिरोधाच्या (रेझिस्टन्स) जागाही कळू शकतात. त्यानंतर मनाजोगता नफा मिळाला, की शेअर विकून टाकायचे किंवा स्टाॅपलाॅस (खरेतर ‘स्टाॅप प्राॅफिट’ म्हणायला पाहिजे) लावून आपला नफा एका विशिष्ट पातळीच्या खाली येणार नाही, याची काळजी घ्यावी. हा प्रत्येक गुंतवणुकदाराचा वैयक्तिक निर्णय असू शकतो..स्ट्रॅटेजीचा सेट-अप तयार झाल्यावर निर्माण होणाऱ्या शक्यतांपैकी फक्त एक शक्यताच आपण आतापर्यंत विचारात घेतली आहे. कधीकधी आपली पहिली खरेदी झाल्यानंतर आधीचा उच्चांक पार न करता शेअर ५० एसएमएकडे आला, तर त्या रेषेच्या खाली घसरून २०० एसएमएकडेही प्रवास करू शकतो. अशा वेळी आपण पुन्हा वरचीच पद्धत वापरुन २०० एसएमए रेषेच्या वर आणि त्यापासून जास्तीत जास्त १-१.५ टक्के एवढ्या अंतरावर शेअर मिळाल्यास खरेदी करू शकतो. त्यानंतर शेअर २०० एसएमए रेषेच्या खाली गेला, तर मात्र त्यात लगेच पुन्हा रक्कम गुंतवण्यावऐवजी काही काळ संयमपूर्वक प्रतीक्षा करून आपण पुन्हा ५०-२०० एसएमए रेषांचा क्राॅसओव्हर होण्याची वाट बघावी. तो घडल्यास पुन्हा वर दिलेली पद्धत वापरुन पुढील नियोजित हिस्सा वापरून आपण शेअरची खरेदी करू शकतो. एखाद्या शेअरचा भाव २०० एसएमएच्या खाली जाणे हे नकारात्मक असते, कारण २०० एसएमए ही फार मोठ्या कालावधीची सरासरी असल्याने कोणत्याही शेअरसाठी तो खूप मोठा आधार असतो. त्यामुळे शेअरचा भाव त्या रेषेच्या खाली टिकून राहणे, हा संकेत नक्कीच चांगला नव्हे. अर्थात , कोणतीच परिस्थिती कायमस्वरूपी टिकत नसते, त्याचप्रमाणे शेअरच्या भावातील घसरणीची कारणे दूर झाली, तर शेअरचा भाव पुन्हा बाळसे धरूही लागतो; पण त्याला कमी-अधिक काळ लागू शकतो, हेही तितकेच खरे. नेहमी उत्तम दर्जाच्या शेअरची निवड करणे महत्त्वाचे का ठरते, ते यातून स्पष्ट होईल.दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी वापरली जाणारी ‘गोल्डन क्राॅस’ ही वापरायला खूप सोपी स्ट्रॅटेजी आहे. लोभ व मोह नियंत्रणात ठेवले व सर्व नियम पाळले तर कोणतीही स्ट्रॅटेजी यशस्वी होण्याची शक्यता अर्थातच वाढते. परंतु, एका झटक्यातच स्ट्रॅटेजी आत्मसात होईल व आपण त्यानुसार घाईने पैसे गुंतवायचे असे मात्र नसते. सरावासाठी आधी ‘पेपर ट्रेडिंग’ करून त्यात आपला नफा-तोटा कितपत होतो आहे, याचा अंदाज घेणे, त्यावेळी मार्गात आलेल्या अडथळ्यांची माहिती नोंदवहीत लिहून ठेवणे, हे टप्पे पाळणे आवश्यक असते; जेणेकरून आपण पूर्ण तयारीने व आत्मविश्वासाने बाजारात उतरू शकू.‘मूव्हिंग ॲव्हरेज’बाबतमहत्त्वाचे मुद्दे१. कोणतेही ‘मूव्हिंग ॲव्हरेज’ मुळात सरासरी भाव दर्शवते, म्हणून शेअर खरेदी करताना जेवढी त्या रेषेच्या वर आणि जवळ होईल तेवढे चांगले.२. मूव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हर वापरताना कमी कालावधीचे ‘मूव्हिंग ॲव्हरेज’ जास्त कालावधीच्या ‘मूव्हिंग ॲव्हरेज’च्या खाली घसरून तिथे टिकून राहत असेल, तर ही नकारात्मक परिस्थिती आहे, असे समजून तो शेअर खरेदी करण्यापासून काही काळ दूर राहावे.३. टप्प्याटप्प्याने व ‘मूव्हिंग ॲव्हरेज’ रेषेच्या नजीक केलेल्या खरेदीमुळे आपली सरासरी खरेदी बाजारभावापेक्षा तुलनेने कमी राहते.(लेखिका गुंतवणूक विषयाच्या अभ्यासक आहेत. ७०६५५१७२३२)(डिस्क्लेमर : हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्देशाने लिहिलेला आहे. कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी वाचकांनी आपल्या आर्थिक सल्लागाराची मदत घ्यावी.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.