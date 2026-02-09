GST Law Amendments : ‘जीएसटी’तील सुखावह बदल

अॅड. गोविंद पटवर्धन - ज्येष्ठ कर सल्लागारअनेक वस्तू व सेवांवरील (जीएसटी) कराचे दर सप्टेंबर २०२५ मध्ये कमी करण्यात आले, त्याचे यथोचित स्वागत व्यावसायिकवर्गाने केले. त्याच वेळी व्यापारी सुलभीकरणासाठी ‘जीएसटी’ परिषदेने काही सूचना केल्या होत्या. त्यासाठी कायद्यात बदल आवश्यक होते. त्यानुसार, नव्या अर्थसंकल्पात जीएसटी कायद्यात काही बदल सुचविले आहेत. ते करदात्यांसाठी दिलासादायक आहेत.इन्व्हर्टेड रेट स्ट्रक्चर कर परतावा ज्या पुरवठ्याचा करदर त्याचा कच्चा माल व सेवा यांच्यावरील कराच्या दरापेक्षा कमी असतो, त्याला ‘इन्व्हर्टेड रेट स्ट्रक्चर’ म्हणतात. यामुळे इनपुट टॅक्स क्रेडिट पडून राहते व भांडवल गुंतून पडते. अशा प्रकरणांमध्ये ९० टक्के प्रोव्हिजनल रिफंड देण्याची सोय कलम ५४ मध्ये करण्यात आली आहे. यामुळे भांडवल लवकर मोकळे होईल आणि व्यापारवृद्धीला चालना मिळेल..मध्यस्थाने दिलेल्या सेवाआंतर्देशीय व्यापारात इंटरमिडियटरीचे (मध्यस्थ) विशेष महत्त्व आहे. मध्यस्थाने दिलेल्या सेवा निर्यात स्वरूपाच्या असतात. मात्र, पुरवठा भारतात होतो तेव्हा मध्यस्थाला ‘जीएसटी’ भरावा लागतो. मध्यस्थ कोणाला म्हणायचे याबाबतही अनेक वाद होते. उलट-सुलट न्यायालयीन निर्णय होते. ‘आयजीएसटी’ कायद्याच्या कलम १३ मध्ये पुरवठा ठिकाण आंतरराष्ट्रीय सेवा असली, तरी पुरवठा भारतात समजला जाईल, अशा निकषातून मध्यस्थ हा शब्द वगळला जाणार आहे. त्यामुळे सेवा घेणाऱ्याचे ठिकाण हाच निकष राहील. सेवा निर्यातीचे फायदे मिळतील. आंतरराष्ट्रीय सेवा क्षेत्रासाठी हा मोठा दिलासा आहे. यामुळे अनेक वादांवर पडदा पडेल..विक्रीपश्चात्त डिस्काउंटव्यापारवृद्धीसाठी बहुतेक व्यापारी डिस्काउंट जाहीर करतात. विक्रीपूर्वी माहीत असलेले डिस्काउंट आणि विक्रीपश्चात डिस्काउंट असा भेद कायद्याने केला होता. शिवाय प्रत्येक बिल आणि डिस्काउंट यांचा मेळ घालावा लागत होता. ही तरतूद पाळणे बहुतेक प्रकरणी केवळ अशक्य होते. विक्रीपश्चात डिस्काउंट द्यावा लागतो. परंतु, त्याची वजावट मिळत नव्हती, की करदेयता कमी होत नव्हती. त्यासाठी कलम १५ आणि ३४ यात दुरुस्ती सुचविली आहे. विक्रेत्याने क्रेडिट नोट देणे आणि ग्राहकाने त्याचा स्वीकार करणे, अशी ही प्रणाली आहे..स्वागतार्ह बदलया तरतुदी कधीपसून लागू होतील, हे सूचित केलेले नाही. मात्र, व्यापारी सुलभीकरण आणि वाद टाळणे हा हेतू असल्याने या तरतुदी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केल्यास वाद संपुष्टात येतील आणि करदात्यांना बदल सुखावह ठरतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.