थीमॅटिक म्युच्युअल फंडातील संधी

संतोष कांकरिया - संचालक, कांकरिया एजन्सीज प्रा. लि.इक्विटी गुंतवणुकीबद्दल विचार केला जातो, तेव्हा सहसा स्थिर रोख प्रवाह, व्यवस्थापनाचा उच्च दर्जा आणि विश्वासार्ह ब्रँड निश्चित करण्यावर भर दिला जातो. हे मूलत: खालपासून वरपर्यंत (बॉटम-अप) संशोधन असते; पण गुंतवणूक ही बॉटम-अप संशोधनाची असते; तेवढीच ती वरपासून खालपर्यंत (टॉप-डाउन) विश्लेषणाचीही असते. टॉप-डाउन संशोधनात व्यापक आर्थिक आणि बाजारपेठेच्या परिस्थितीचा विचार करण्यात येतो. जीडीपी वाढ, व्याजदराचे चक्र, महागाई, विनिमय दर, जागतिक वाढीचे वातावरण आणि धोरणाची दिशा यांसारखे व्यापक प्रवाह (मॅक्रो ट्रेंड) समजून घेतल्यास गुंतवणूकदारांना कोणती क्षेत्रे चांगली कामगिरी करण्याची शक्यता आहे आणि कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, हे ओळखण्यास मदत होते. उदा. उच्च व्याजदर सामान्यतः: बँकांसाठी चांगले असतात. .परंतु, 'ईएमआय' महाग झाल्यामुळे रिअल इस्टेट आणि वाहन क्षेत्रावर नकारात्मक परिणाम होतो किंवा अधिक महागाईमुळे ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या मागणीवर परिणाम होतो. परंतु, धातूंसारख्या कमोडिटी क्षेत्रांना त्याचा फायदा होतो. चलनाच्या अवमूल्यनाचा आयटी आणि फार्मा यांसारख्या निर्याताभिमुख क्षेत्रांवर सकारात्मक परिणाम होतो. मात्र, आयातीवर भर असलेल्या तेल विपणन कंपन्यांसाठी ही चांगली बातमी नसते..गुंतवणुकीच्या उत्तम निर्णयासाठीटॉप-डाउन आणि बॉटम-अप अशा दोन्ही दृष्टिकोनांची सांगड घातल्यास गुंतवणुकीचे उत्तम निर्णय घेता येतात. एखाद्या 'एफएमसीजी' कंपनीची मूलभूत तत्त्वे समर्थ असू शकतात आणि तिच्यापुरता विचार केल्यास ती एक ठोस गुंतवणूक ठरू शकते, तरीही तिला तिचे कामकाज व्यापक आर्थिक वातावरणात करावे लागते. उपभोगात घसरण झाली असेल, तर सर्वांत मजबूत 'एफएमसीजी' व्यवसायसुद्धा उत्तम कामगिरी करू शकत नाही. अशा परिस्थितीत, कंपनीच्या बळकट बाबींवर प्रतिकूल व्यापक परिस्थिती वरचढ ठरू शकते, त्यामुळे त्या शेअरच्या मजबूत परतावा देण्याच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते..थीमॅटिक म्युच्युअल फंडथीमॅटिक म्युच्युअल फंडामध्ये टॉप-डाऊन गुंतवणुकीचा दृष्टिकोन वापरला जातो. ते मॅक्रो ट्रेंडचा मागोवा घेतात आणि याचा फायदा होऊ शकणारी क्षेत्रे निश्चित करतात. त्यानंतर फंड मॅनेजर मूलभूतरित्या मजबूत आणि मॅक्रो ट्रेंडचा फायदा घेऊ शकणाऱ्या कंपन्यांची निवड करतो. अशा प्रकारे थीमॅटिक फंड पोर्टफोलिओला केवळ कंपनी-विशिष्ट मूलभूत बाबींपुरते मर्यादित न ठेवता मोठ्या व्यापक आर्थिक संकल्पनांशी (मॅक्रोइकॉनॉमिक थीम) जोडून घेतात. स्वतःच्या इक्विटी गुंतवणुकीसाठी व्यापक पातळीवरील संधींचे भांडवल करण्यासाठी गुंतवणूकदार थीमॅटिक फंडांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करू शकतात..आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल थीमॅटिक अॅडव्हांटेज फंडविविध क्षेत्रे आणि संकल्पनांमधील उदयोन्मुख संधींचा लाभ घेऊ इच्छिणारे गुंतवणूकदार आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल थीमॅटिक अॅडव्हांटेज फंडाचा (एफओएफ) विचार करू शकतात. ही फंड ऑफ फंड्स योजना क्षेत्रीय (सेक्टोरल) आणि संकल्पनाधारित (थीमॅटिक) फंडांच्या संमिश्रणात गुंतवणूक करते, त्यामुळे एक वैविध्यपूर्ण एक्सपोजर उपलब्ध होते. या फंडाने ३० जुलै २०२५ पर्यंत तीन वर्षांच्या २०.६८ टक्के आणि पाच वर्षांच्या प्रभावी अशा २६.०८ टक्के 'सीएजीआर'सह एक वर्षाचा ८.२३ टक्के परतावा दिला आहे.