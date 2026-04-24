Premium|Ratan Tatav : A Life Thomas Mathew Book : ‘रतन टाटा: अ लाइफ’ – दूरदृष्टी, प्रामाणिकपणा आणि जागतिक नेतृत्व उलगडणारे प्रेरणादायी चरित्र

सुधीर सेवेकर - seveker.sr@gmail.comदिवंगत ज्येष्ठ उद्योजक रतन टाटा यांच्याविषयी प्रकाशित झालेल्या साहित्यामध्ये सर्वाधिक विस्तृत, सविस्तर आणि पृष्ठसंख्येच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असे जीवनचरित्र म्हणजे लेखक थॉमस मॅथ्यू यांचा 'रतन टाटा : अ लाइफ (Ratan Tata : A Life) हा इंग्रजी ग्रंथ होय. या पुस्तकाचा हा अल्प परिचय... टाटा म्हणजे विश्वास (ट्र्स्ट) हे समीकरण भारतीयांच्या मनात दृढ केलेल्या टाटा समूहाची ही विश्वासार्हता पुढे नेली ती रतन टाटा यांनी. त्यांच्या कारकिर्दीचा वेध घेणारा थॉमस मॅथ्यू लिखित 'रतन टाटा : अ लाइफ' हा ७०० पृष्ठांचा ग्रंथ असून, त्यामध्ये शंभरच्या आसपास कृष्णधवल व रंगीत छायाचित्रांचा समावेश आहे. या पुस्तकाच्या लेखनासाठी लेखकाने रतन टाटा यांच्यासह जवळपास दोन-तीनशे देशी व परदेशी व्यक्तींच्या भेटी घेतल्या, त्यांच्याशी सखोल चर्चा केली. यावरून लेखकाने घेतलेल्या परिश्रमांची स्पष्ट कल्पना येते. लेखक थॉमस मॅथ्यू यांनी नवी दिल्लीतील संरक्षण मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालय अशा अनेक महत्त्वाच्या मंत्रालयांमध्ये वरिष्ठ आयएएस अधिकारी म्हणून दीर्घकाळ सेवा बजावली आहे. त्यांचे चिरंजीव जॉर्ज थॉमस हेही भारतीय परराष्ट्र सेवेत कार्यरत आहेत..Premium|Ancient Indian Botany and Tree Names : वृक्षांच्या ऐतिहासिक संदर्भांचा शोध घेणारे अरुंधती वर्तक यांचे पुस्तक.लेखक आणि रतन टाटा यांची पहिली भेट १९९४ मध्ये झाली. त्या वेळी लेखक तत्कालीन उद्योगमंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यक होते. त्यानंतर गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांत लेखकाला रतन टाटा यांना अनेकदा व्यावसायिक; तसेच अनौपचारिक व वैयक्तिक स्तरावर भेटण्याची संधी मिळाली. त्यांनी तासनतास त्यांच्याशी संवाद साधला आहे. एकदा लेखकाने रतन टाटा यांना, 'आपण आत्मचरित्र का लिहीत नाही?' असा प्रश्न विचारला. त्यावर रतन टाटा यांनी नम्रपणे उत्तर दिले, ''माझ्याकडून ते होईल असे मला वाटत नाही; तुम्हाला इच्छा असल्यास तुम्ही ते करू शकता.'' या प्रेरणेतूनच थॉमस मॅथ्यू यांनी या ग्रंथलेखनास प्रारंभ केला.या पुस्तकाची रचना लेखकाने सात भागांमध्ये केली असून, या सात भागांमध्ये एकूण ३५ प्रकरणांचा समावेश आहे. या प्रकरणांमधून रतन टाटा यांचा १९३७ ते २०२२ पर्यंतचा जीवनपट आणि त्यातील ठळक घटनांचा आढावा सूत्रबद्ध पद्धतीने मांडण्यात आला आहे. तसेच टाटा घराण्याची वंशावळ आणि सुमारे १४ पिढ्यांची नावे अशी दुर्मीळ माहितीही या ग्रंथात समाविष्ट करण्यात आली आहे..या ३५ प्रकरणांपैकी 'नॅनो' मोटार प्रकल्प, कोरस स्टील कंपनीचे अधिग्रहण, परदेशी मोटार ब्रँडची खरेदी; तसेच ताज हॉटेलवरील दहशतवादी हल्ला यांसारख्या विषयांवर विस्तृत विवेचन करण्यात आले आहे. रतन टाटा आणि नीरा राडिया यांच्याशी संबंधित गाजलेल्या ऑडिओ टेप प्रकरणाचा; तसेच त्यातून पुढे आलेल्या 'राइट टू प्रायव्हसी' या विषयाचाही सखोल ऊहापोह या ग्रंथात करण्यात आला आहे. या सर्व विवेचनातून रतन टाटा यांचे असामान्य उद्योजकीय गुण वाचकांसमोर उलगडतात. विशेषतः पुण्यातील 'टेल्को'मधील गाजलेला संप आणि त्यावेळी राजन नायर यांच्याशी झालेला संघर्ष त्यांनी कशा पद्धतीने हाताळला, याचे वर्णन महाराष्ट्रातील औद्योगिक चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर विशेष वाचनीय ठरते. चहा, मीठ, औद्योगिक रसायने यांसोबतच सर्वसामान्य भारतीयांसाठी 'स्वच्छ' या वॉटर फिल्टरसारखी उत्पादने बाजारात आणून टाटा समूहाने दाखवलेली दूरदृष्टी आणि देशप्रेमही अधोरेखित होते. अर्थात, सुमारे ७०० पृष्ठांच्या या विस्तृत ग्रंथाचा संक्षेप मांडणे अवघड आहे. .परंतु, आकडेवारी आणि टक्केवारीच्या तपशिलात अडकून न पडता टाटा समूहाचे तत्त्वज्ञान, त्याची रचना, तसेच रतन टाटा यांनी केलेली धोरणात्मक पुनर्रचना आणि त्यांनी घालून दिलेली दूरगामी मार्गदर्शक तत्त्वे यांचे सविस्तर विश्लेषण या ग्रंथात आढळते. रतन टाटा यांच्या वैयक्तिक आयुष्याविषयी, विशेषतः त्यांचे श्वानप्रेम आणि इतर पैलूंविषयी यापूर्वी अनेकांनी लेखन केले आहे. मात्र, त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील पारदर्शकता, बोलण्यातील नेमकेपणा आणि वागणुकीतील सुसंस्कृतता यांमुळे त्यांना भारतीय उद्योजकांमध्ये एक वेगळे स्थान प्राप्त झाले आहे. आपल्या कारकिर्दीत रतन टाटा यांना अनेक कठोर निर्णय घ्यावे लागले, काही कंपन्या विकाव्या लागल्या, तर काही नव्याने विकत घेऊन टाटा समूहात समाविष्ट कराव्या लागल्या. या सर्व प्रक्रियेद्वारे त्यांनी टाटा समूहाला जागतिक औद्योगिक क्षेत्रात एक भक्कम आणि मानाचे स्थान मिळवून दिले. म्हणूनच हा ग्रंथ केवळ माहितीपूर्ण नाही, तर वाचकांना प्रेरणा देणारा, विचारप्रवर्तक आणि वाचनाचा आनंद देणारा ठरतो.(लेखक आर्थिक विषयाचे अभ्यासक आहेत. ९७६६५६८२९०).