टिना रबर अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर

भूषण ओक- शेअर बाजार विश्लेषकटिना रबर अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर ही दिल्लीस्थित कंपनी मार्च १९८७ मध्ये एक सूचीबद्ध सार्वजनिक मर्यादित कंपनी म्हणून स्थापन झाली. ही कंपनी वापराचा कालावधी संपलेल्या आणि खराब टायरपासून क्रंब रबर भुकटीचे उत्पादन करते. या भुकटीपासून पुढे क्रंब रबर मॉडिफायर, मायक्रोनाइज्ड रबर पावडर, हाय टेन्साइल अल्ट्राफाइन रिक्लेम रबर, अल्ट्राफाइन क्रंब रबर कंपाऊंड, पॉलिमर मॉडिफायड बिटुमेन, बिटुमेन इमल्शन, हाय कार्बन स्टील अॅब्रेसिव्ह, पॉलिमर कंपोझिट्स, थर्मो प्लॅस्टिक इलास्टोमर इत्यादी अनेक उत्पादने बनवली जातात, जी मुख्यतः वाहन आणि बांधकाम उद्योगांमध्ये वापरली जातात. एमआरएफ, जेके, सीएट, अपोलो यांच्यासारख्या टायर कंपन्या; तसेच इंडियन ऑइल, महिंद्रा यांसारख्या कंपन्यांना ही कंपनी माल पुरवते. कंपनी टाकाऊ गोष्टींपासून पुनर्पयोगी वस्तू बनवते आणि पर्यावरण संवर्धनाला मदत करते. .कंपनीचे भारतात पानिपत, गुम्मिंदिपुंडी, हल्दिया, वाडा (महाराष्ट्र) आणि वार्ले येथे पाच उत्पादन प्रकल्प आणि एक ओमानमध्ये आहे. फ्रेटेली वाइनयार्ड लि. व टीपी बिल्डटेक प्रा. लि. हे कंपनीचे दोन संयुक्त उपक्रम आहेत, तर टिना रबर बी.व्ही. नेदरलँड्स आणि ग्लोबल रिसायकल एलएलसी, ओमान या कंपनीच्या दोन संपूर्ण मालकीच्या उपकंपन्या आहेत. फ्रेटेली ही कंपनी धान्य, डाळी, प्रथिने, तेलबिया, खाद्यतेल आदी वस्तूंच्या व्यापारात असून, टीपी बिल्डटेक कंपनी बांधकाम रसायनांच्या उत्पादनात आहे. टिना रबर अरेबिया या तिसऱ्या उपकंपनीमार्फत सौदी अरेबियामध्ये टायर रिसायकलिंगचा वार्षिक २४,००० मेट्रिक टन क्षमतेचा प्रकल्प स्थापन होणार आहे. २०२७ च्या पहिल्या सहामाहीत यातून उत्पादन सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. .येत्या दोन वर्षांमध्ये १०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची कंपनीची योजना आहे. तिची सध्याची टायर प्रक्रियेची क्षमता सुमारे १८५,००० टनांची असून, २०२७ पर्यंत ती अडीच लाख टनांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. कंपनी जवळजवळ ७० टक्के कच्चा माल म्हणजे वापरलेले टायर आयात करते, तर बाकी माल भारतात मिळतो. रिसायकल केलेल्या मालातून नव्या उत्पादनासाठी कंपनीला 'ईपीआर क्रेडिट्स' मिळतात आणि ते इतर कंपन्यांना विकून कंपनीला लक्षणीय महसूल मिळतो. कंपनीचे उद्दिष्ट १८ टक्के कार्यचालन मार्जिन व आरओसीई ३० च्या वर राखणे हे आहे. अमेरिकेच्या आयातशुल्काचा कंपनीच्या व्यवसायावर काहीही परिणाम होणार नाही. .आर्थिक आकडेवारी : कंपनीची विक्री व निव्वळ नफा गेल्या तीन वर्षांमध्ये ३० टक्के आणि ४१ टक्के चक्रवाढ दराने वाढले आहेत. आरओसीई आणि आरओई २८ आणि ३१.२ म्हणजे उत्तम आहेत. कार्यचालन मार्जिन्स १५ टक्क्यांच्या जवळपास आहेत. कंपनीने २०२५ मध्ये ५०५ कोटींची विक्री केली व ४८ कोटी निव्वळ नफा दाखवला. खेळत्या भांडवलाचे नियोजन उत्तम असून, सुमारे १३५ कोटींचे कर्ज आहे आणि डीई गुणोत्तर ०.७६ आहे. कंपनीचा ताळेबंद ३८५ कोटींचा असून, त्यात १८५ कोटींची स्थिर संपत्ती आहे. कंपनीची रोख आवक कार्याचालन नफ्याच्या तुलनेत उत्तम आहे.मूल्यांकन : १४७० कोटी बाजारमूल्य असलेल्या या कंपनीचा शेअर सध्या ३२.२ या पीई गुणोत्तराला उपलब्ध आहे, जे २९.६ या पाच वर्षांच्या सरासरीपेक्षा थोडे जास्त आहे. पीईजी ०.७९ म्हणजे आकर्षक आहे आणि इव्हीइबिटा गुणोत्तर १९.९ म्हणजे ठीक आहे. अॅसेट टर्नओव्हर १.५५ म्हणजे उत्तम आहे; पण विक्री पुस्तकी मूल्य गुणोत्तर ७.८५ म्हणजे जास्त आहे. नफावाढीचा विचार करता मूल्यांकन स्वस्त आहे. पाच वर्षांसाठी ३५ टक्के नफावाढ घेऊन काढलेले आंतरिक मूल्यही सुमारे ८७० रुपये येते. निष्कर्ष: कंपनीचे व्यवसाय व परताव्याचे आकडे चांगले आहेत. व्यवसाय, नफावाढही उत्तम आहे..कंपनी उत्पादनवाढीसाठी गुंवणूक करत आहे आणि त्यासाठी आणखी कर्ज न घेता भागभांडवलामार्गे भांडवल उभारले आहे. मात्र, प्रवर्तकांनी गेल्या तिमाहीत साडेतीन टक्के भागभांडवल खुल्या बाजारात विकले आहे आणि ते देशी वित्तसंस्थांनी खरेदी केले आहे. या विक्रीच्या उद्देशाची माहिती उपलब्ध नाही. एकंदर, दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी ही कंपनी सध्याच्या भावात वाजवी मूल्यांकनात उपलब्ध आहे. (डिस्क्लेमर : हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठी असून, गुंतवणुकदारांनी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी त्यांच्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अपेक्षित आहे.).