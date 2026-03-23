शेअर बाजार : टिप्स म्युझिक

भूषण ओक - शेअर बाजार विश्लेषकटिप्स म्युझिक ही भारतातील एक आघाडीची म्युझिक लेबल कंपनी आहे. तिची स्थापना १९८८ मध्ये 'टिप्स इंडस्ट्रीज लि.' नावाने झाली होती. ही कंपनी प्रामुख्याने दृकश्राव्य संगीताची निर्मिती, संपादन आणि त्याचे विविध मंचांवर डिजिटल परवान्याद्वारे व्यापारीकरण करते. कंपनीकडे १९८० नंतरच्या ३४ हजारांहून अधिक बहुभाषिक गाण्यांचा समृद्ध संग्रह आहे. .टिप्स कंपनीचा ७५ टक्के महसूल डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून येतो. मुख्य महसूल स्रोतांमध्ये डिजिटल स्ट्रीमिंग, यूट्यूब परफॉर्मन्स राईट, सिंक डील्स आणि ब्रँड भागीदारी यांचा समावेश आहे. यूट्यूब, स्पॉटिफाय, जिओसावन, ॲपल म्युझिक आणि ॲमेझॉन प्राइम म्युझिक यांसारखे प्लॅटफॉर्मवरून कंपनीचे ग्राहक आहेत. कंपनीचे यूट्यूबवर १४.५ कोटींहून अधिक वर्गणीदार आहेत. कंपनीच्या व्यवसाय मॉडेलचा एक वैशिष्ट्यपूर्ण पैलू म्हणजे त्यांचे आक्रमक लेखांकन धोरण. या धोरणानुसार ते कंटेंट संपादनाचा १०० टक्के खर्च प्रसिद्धीच्या तिमाहीत नोंदवतात, ज्यामुळे त्या कंटेंटमधून मिळणारी भविष्यातील कमाई थेट नफ्यात जमा होते. इन्स्टाग्रामवरील कंटेंट आणि दर्शकसंख्या प्रचंड प्रमाणात वाढते आहे आणि 'इन्स्टा'वरील बरेच दर्शक स्पॉटिफाय आणि इतर प्लॅटफॉर्मवर वर्गणीदार होतात, असा कंपनीचा अनुभव आहे. त्यामुळे 'इन्स्टा'वरचा कंटेंट भविष्यात मोठी व्यवसायवाढ देऊ शकतो..व्यवस्थापन मार्गदर्शनव्यवस्थापनाने आर्थिक वर्ष २०२६ साठी महसुलात २० टक्के वाढीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. तसेच, करानंतरच्या नफ्यात २५ टक्के वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. कंपनीने आपल्या शेअरधारकांना संपूर्ण नफा लाभांश स्वरूपात देण्याचे वचन पूर्ण केले आहे..भविष्यकालीन योजनाभविष्यात कंपनी नवनवीन संगीत जोडण्यावर भर देणार आहे. वर्गणीदार ग्राहकांची संख्या पुढील तीन वर्षांत दुपटीने वाढण्याची शक्यता कंपनीने वर्तवली आहे. तसेच, शॉर्ट व्हिडिओचे व्यापारीकरण आणि जाहीर कार्यक्रमांच्या हक्कांच्या माध्यमातून महसूल वाढवण्याचे कंपनीचे नियोजन आहे..आर्थिक आकडेवारी६५८१ कोटींच्या बाजारमूल्याच्या या कंपनीची विक्री आणि निव्वळ नफा गेल्या पाच वर्षांमध्ये २८ टक्के आणि ७० टक्के चक्रवाढ दराने वाढले आहेत. आरओसीई आणि आरओई १०९ आणि ८३ म्हणजे उत्तम आहेत. कंपनीने २०२५ मध्ये ३११ कोटी रुपयांची विक्री आणि १६७ कोटी रुपये निव्वळ नफा दाखवला. कार्यचालन मार्जिन स्थिर आहेत. कंपनीची रोख आवक आणि खेळत्या भांडवलाचे नियोजन उत्तम आहे. ताळेबंद ३७० कोटी रुपयांचा असून, त्यात १७५ कोटी रुपये रोकड आणि गुंतवणुकीत आहेत. ताळेबंद मजबूत आहे आणि कर्ज नाही. सध्याचा लाभांश २.५ टक्के म्हणजे उत्तम आहे. मूल्यांकन: कंपनीचा शेअर सध्या ३४.९ या पीई गुणोत्तराला उपलब्ध आहे. पाच वर्षांचा सरासरी पीई ४०.२ आहे. पीईजी ०.९७ आणि ईव्हीईबीटा गुणोत्तर २५.७ आहेत. निव्वळ नफा मार्जिन तब्बल ५२ टक्के आहे. पिट्रोस्की गुणोत्तर सात म्हणजे उत्तम आहे..निष्कर्षही सातत्याने रोकड कमावणारी कंपनी असून, तिचे लाभांशाचे धोरण गुंतवणूकदारांसाठी खूप अनुकूल आहे. कंपनीचे व्यवसाय मॉडेल सोपे आहे, लाभांश उत्तम आहे. नफावाढीचा विचार करता कंपनीचा शेअर वाजवी मूल्यांकनात उपलब्ध आहे. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी ही कंपनी एक उत्तम लाभांश देणारी दुभती गाय होऊ शकते आणि त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी या कंपनीचा जरूर अभ्यास करावा.(डिस्क्लेमर ः हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठी असून, गुंतवणूकदारांनी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी त्यांच्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अपेक्षित आहे.).