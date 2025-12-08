Sakal Money

आरबीआयने SBI, HDFC आणि ICICI या तीन बँकांना ‘टू बिग टू फेल’ दर्जा कायम ठेवला आहे. या निर्णयामुळे ठेवीदार आणि गुंतवणूकदारांसाठी सुरक्षितता आणखी बळकट झाली आहे.
डॉ. वीरेंद्र ताटके (गुंतवणूक विषयाचे अभ्यासक)

अर्थबोध

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नुकत्याच जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बँक आणि आयसीआयसीआय बँक या तीन बँका देशांतर्गत प्रणालीदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण बँका म्हणजेच डोमेस्टिक सिस्टिमॅटिकली इंपॉर्टंट बँक्स (D-SIBs) म्हणून जाहीर झाल्या आहेत. या बँकांना ‘टू बिग टू फेल’ बँका असेही संबोधले जाते. स्टेट बँक ऑफ इंडियाला हे मानांकन २०१५ पासून आहे, तर आयसीआयसीआय बँकेला हे मानांकन २०१६ मध्ये मिळाले आणि एचडीएफसी बँकेचा २०१७ मध्ये या यादीत समावेश झाला. ३१ मार्च २०२५ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षातील कामगिरीनुसार या यादीत या बँकांचा समावेश पुढील कालावधीसाठी झाला आहे. या श्रेणीत समावेश करताना रिझर्व्ह बँकेने प्रामुख्याने अनेक मुद्दे लक्षात घेतले आहेत.

