Premium|Top-Up Mediclaim : टॉप-अप मेडिक्लेमचा विचार केलाय?

Health Insurance : आपला वैयक्तिक आरोग्य विमा जर की वाटत असेल तर त्याचा टॉप अप करता येतो म्हणजेच त्याची रक्कम वाढवता येते अर्थात त्यासाठी हप्ताही वाढीव द्यावा लागतो.
सुधाकर कुलकर्णी

वाढत्या वयात आजारपण, हॉस्पिटलायझेशनची शक्यता वाढलेली असते आणि नेमके याच वेळी आपल्याकडे असलेल्या हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीचे कव्हर हे केवळ प्रीमियम परवडत नसल्याने वाढविता येत नाही. मात्र, या समस्येवर टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसी घेऊन मात करता येऊ शकते. वयाच्या ५०-५५ वर्षांनंतर फॅमिली फ्लोटर हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी किंवा वैयक्तिक हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीचे न कव्हर वाढविता ते थ्रेशोल्ड लिमिट ठेवून सात ते दहा लाख रुपयांचे कव्हर असणारी सुपर टॉप-अप पॉलिसी घेतल्याने कव्हरही वाढेल आणि प्रीमियमही कमी द्यावा लागेल. याबाबत फारशी माहिती नसल्याचे दिसून येते.

