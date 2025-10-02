Premium|Top-Up Mediclaim : टॉप-अप मेडिक्लेमचा विचार केलाय?

सुधाकर कुलकर्णी sbkulkarni.pune@gmail.comवाढत्या वयात आजारपण, हॉस्पिटलायझेशनची शक्यता वाढलेली असते आणि नेमके याच वेळी आपल्याकडे असलेल्या हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीचे कव्हर हे केवळ प्रीमियम परवडत नसल्याने वाढविता येत नाही. मात्र, या समस्येवर टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसी घेऊन मात करता येऊ शकते. वयाच्या ५०-५५ वर्षांनंतर फॅमिली फ्लोटर हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी किंवा वैयक्तिक हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीचे न कव्हर वाढविता ते थ्रेशोल्ड लिमिट ठेवून सात ते दहा लाख रुपयांचे कव्हर असणारी सुपर टॉप-अप पॉलिसी घेतल्याने कव्हरही वाढेल आणि प्रीमियमही कमी द्यावा लागेल. याबाबत फारशी माहिती नसल्याचे दिसून येते..आधुनिक वैद्यकीय उपचारांमुळे आता दुर्धर आजारांवरही मात करता येते, हे खरे असले, तरी आधुनिक उपचारांचा खर्चही बऱ्याचदा परवडणारा नसतो. यावर पर्याय म्हणजे मेडिक्लेम पॉलिसी घेणे. सर्वसाधारणपणे फॅमिली फ्लोटर हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी व वैयक्तिक हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी घेण्याकडे आपला कल असतो. मात्र, या पॉलिसींचा वार्षिक प्रीमियम जास्त असल्याने घेण्यात येणारे पॉलिसी कव्हर हे आवश्यकतेपेक्षा कमी घेतले जात असल्याचे दिसून येते. विशेषत: कोरोनानंतर मेडिक्लेम पॉलिसीच्या प्रीमियममध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. अशा अपुऱ्या कव्हरमुळे हेल्थ इन्शुरन्सचा अपेक्षित उद्देश साध्य होतोच असे नाही. .विशेषत: वयाच्या ५०-५५ वर्षांच्या पुढे आवश्यक तेवढे कव्हर फॅमिली फ्लोटर हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी व वैयक्तिक हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीमार्फत घेणे फारच खर्चिक होते. यामुळे वाढत्या वयात आवश्यक ते कव्हर घेतले जातेच असे नाही.अनेकजण आपले सध्याच्या पॉलिसीचे केवळ नूतनीकरण करतात. वाढत्या वयात आहे त्या कव्हरचा प्रीमियमसुद्धा वाढलेला असतो. वाढत्या वयात आजारपण/ शस्त्रक्रिया/हॉस्पिटलायझेशनची शक्यता वाढलेली असते आणि नेमके याच वेळी आपल्याकडे असलेल्या पॉलिसीचे कव्हर प्रीमियम परवडत नसल्याने वाढविता येत नाही.मात्र, या समस्येवर टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसी घेऊन मात करता येऊ शकते. तथापि, बहुतेकांना याबाबत फारशी माहिती नसल्याचे दिसून येते..Premium|women health insurance : महिलाकेंद्रित आरोग्य विम्याची उत्क्रांती.जनरल इन्शुरन्स कंपन्या आता हेल्थ इन्शुरन्सअंतर्गत टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसी देऊ करत आहेत. या पॉलिसींची अनेक वैशिष्ट्ये असून, सर्वसामान्य माणसास परवडतील अशा प्रीमियममध्ये या पॉलिसी सहज घेता येतात. टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसी घेण्याआधी फॅमिली फ्लोटर हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी व वैयक्तिक हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी घेणे सोयीस्कर असते, मात्र घेतलीच पाहिजे असे नाही. विशेषत: आपण नोकरी करत असाल व आपल्याला कंपनीमार्फत ग्रुप इन्शुरन्स पद्धतीने मेडिक्लेम पॉलिसी कव्हर असेल, तर या कव्हरची थ्रेशोल्ड लिमिट असणारी टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसी घेणे फायदेशीर असते. त्यासाठी टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसी नेमकी कशी असते, हे आपण पाहू..क्लेम कसा मिळतो?आपल्या असलेल्या फॅमिली फ्लोटर हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी किंवा वैयक्तिक हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी किंवा कंपनीकडून असणारे मेडिक्लेम कव्हर ही तुमची बेस (मूळ) पॉलिसी असते. या पॉलिसीतून मिळणाऱ्या कव्हरला ‘थ्रेशोल्ड लिमिट’ असे म्हणतात. टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसीतून मिळणारे कव्हर हे थ्रेशोल्ड लिमिटच्या वर (ओव्हर अँड अबोव्ह) असते. उदा. आपल्या फ्लोटर पॉलिसीचे कव्हर तीन लाख रुपये आहे आणि आपण तीन लाख थ्रेशोल्ड लिमिट असणारी १० लाख रुपये कव्हरची पॉलिसी घेतली असेल आणि हॉस्पिटलचा खर्च पॉलिसी कालावधीत आठ लाख रुपये झाला असेल, तर यातील तीन लाख रुपयांपर्यंतचा क्लेम बेस पॉलिसीतून आपल्या फ्लोटर पॉलिसीतून मिळेल व उर्वरित पाच लाख रुपयांचा क्लेम आपल्या टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसीतून मिळेल. मात्र, आपला खर्च २.५० लाख रुपये झाला असेल, (या उदाहरणातील थ्रेशोल्ड लिमिटपेक्षा कमी झाला असेल) तर टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसीतून क्लेम मिळणार नाही. थोडक्यात, थ्रेशोल्ड लिमिटपेक्षा जास्त खर्च झाला तरच वरील रकमेसाठी टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसीतून क्लेम मिळू शकतो. याउलट, आपली वैयक्तिक हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी असेल व पती, पत्नी प्रत्येकाचे कव्हर तीन लाख रुपये असेल आणि आपण तीन लाख रुपये थ्रेशोल्ड लिमिट असणारी पाच लाख कव्हर असणारी टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसी घेतली असल्यास पॉलिसी कालावधीत झालेला प्रत्येकाचा तीन लाख रुपयांपर्यंतचा खर्चाचा क्लेम वैयक्तिक हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीतून मिळेल व त्यावरील पाच लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसीतून मिळेल..Premium|Health Insurance: आरोग्य विमा योजना मधुमेहासाठीचं कव्हरेज का वाढवतायत?.आपल्याला कंपनीने आपल्या कुटुंबास मेडिक्लेम कव्हर दिले असेल आणि ते कव्हर थ्रेशोल्ड लिमिट असणारी टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसी आपण घेतली असल्यास पॉलिसी कालावधीत होणाऱ्या एकूण हॉस्पिटल खर्च कंपनीने दिलेल्या कव्हरपेक्षा जास्त झाला असेल तर कंपनी कव्हर इतकी रक्कम क्लेम म्हणून कंपनीच्या पॉलिसीतून मिळेल व त्यावरील रक्कम जास्तीत जास्त टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसीच्या कव्हर इतकी मिळेल. उदा. आपले कुटुंबासाठीचे कंपनी कव्हर तीन लाख रुपये आहे व आपला हॉस्पिटलचा खर्च सात लाख रुपये झाला आहे व आपले टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसी कव्हर पाच लाख रुपये आहे, तर आपल्याला कंपनी कव्हरमधून तीन लाख रुपये इतका, तर चार लाख रुपये इतका टॉप मेडिक्लेम पॉलिसीतून मिळेल असा एकूण सात लाख रुपये इतका क्लेम मिळू शकेल..विशेष म्हणजे आपण बेस पॉलिसी (फॅमिली फ्लोटर हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी किंवा वैयक्तिक हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी) न घेतासुद्धा टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसी घेऊ शकता, मात्र अशी पोलिसी घेताना आपण जी थ्रेशोल्ड लिमिट घेतली असेल तेवढ्या रकमेपर्यंतचा क्लेम मिळत नाही, तर त्यावरील रकमेचा क्लेम टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसीतून मिळू शकतो. उदा. आपल्याकडे बेस पॉलिसी (फॅमिली फ्लोटर हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी किंवा वैयक्तिक हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी) नाही. मात्र, दोन लाख थ्रेशोल्ड लिमिट असणारी पाच लाख रुपये कव्हर असणारी टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसी घेतली असेल आणि पॉलिसी कालावधीत आपला हॉस्पिटलचा खर्च तीन लाख रुपये झाला, तर आपल्याला केवळ एक लाख रुपये इतकाच क्लेम मिळेल. (दोन लाख रुपये थ्रेशोल्ड वजा जाऊन) आणि आपला खर्च एक लाख रुपये इतका झाला, तर खर्च थ्रेशोल्ड लिमिटच्या आत असल्याने काहीही क्लेम मिळणार नाही..Premium|Pet Insurance: पाळीव प्राणी विमा असावा की नसावा? तुमच्या पाळीव प्राण्यामुळे इतरांना विमा मिळतो का?.टॉप-अप पॉलिसीचा क्लेम थ्रेशोल्ड लिमिट संपली तरच ट्रिगर होतो त्यामुळे क्लेमची शक्यता फॅमिली फ्लोटर हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी किंवा वैयक्तिक हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी यांच्या क्लेमच्या शक्यतेपेक्षा कमी असल्याने प्रीमियम कमी असतो, याशिवाय जेवढी थ्रेशोल्ड लिमिट जास्त तेवढा प्रीमियम कमी असतो. एक परिवार एक पॉलिसी या तत्त्वाचा आधार घेऊन एकाच पॉलिसीतून कुटुंबातील सर्व सदस्यांना टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसीतून मेडिक्लेमचा फायदा मिळू शकतो. कुटुंब म्हणजे पती/पत्नी व अवलंबून असणारी मुले. ही पॉलिसी १८ ते ८० वर्षे वयाच्या व्यक्तीस घेता येते; तसेच आई/वडील पॉलिसी घेत असतील, तर तीन महिन्यांच्या मुलापासून ते १८ वर्षापर्यंतच्या मुलांचा समावेश करता येतो. १८ वर्षांपेक्षा जास्त वय असेल आणि मुलांचे उच्च शिक्षण चालू असल्यास २६ वर्षे वयापर्यंत समावेश करता येतो. दिव्यांग मुलांसाठी वयाची अट नाही. तक्त्यामध्ये दर्शविल्यानुसार थ्रेशोल्ड लिमिट व टॉप-अप कव्हरचे पर्याय सर्वसाधारणपणे उपलब्ध असतात..ज्या कंपनीची बेस पॉलिसी (फॅमिली फ्लोटर हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी किंवा वैयक्तिक हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी) त्याच कंपनीची टॉप-अप पॉलिसी घेणे सोयीचे असते; कारण एकाच ठिकाणी क्लेम दाखल करता येतो. मात्र, त्याच कंपनीची टॉप-अप पॉलिसी न घेता दुसऱ्या कंपनीचीसुद्धा घेते येते. मात्र, अशा वेळी बेस पॉलिसीचा व टॉप-अप पॉलिसींचा वेगळा क्लेम दाखल करावा लागतो. दोन्ही पॉलिसी एकाच वेळी घेतल्या पाहिजेत असे नाही. मात्र, जो क्लेम दाखल करावयाचा ती पॉलिसी इन-फोर्स असणे जरुरीचे असते. (पॉलिसीची मुदत संपलेली नसावी.).टॉप-अप पॉलिसीचे टॉप-अप व सुपर टॉप-अप असे दोन प्रकार आहेत, या दोन्ही पॉलिसी मूलत: सारख्याच असल्या तरी सुपर टॉप-अप पॉलिसी घेणे जास्त फायदेशीर असते, कारण सुपर टॉप-अप पॉलिसीत मल्टिपल क्लेम मिळू शकतो, तसा सध्या टॉप-अप पॉलिसीत मिळू शकत नाही. उदा. श्री.काळे यांची तीन लाख कव्हर असणारी बेस पॉलिसी असून सात लाख रुपये कव्हर असणारी टॉप-अप पॉलिसी आहे. हॉस्पिटलचा खर्च सात लाख रुपये झाला, तर त्यांना बेस पॉलिसीतून तीन लाख रुपयांचा क्लेम मिळेल, तर उर्वरित चार लाख रुपयांचा क्लेम टॉप-अपमधून मिळेल. मात्र, त्यांना एकाच वर्षात दोनदा हॉस्पिटलमध्ये जावे लागले व प्रत्येक वेळी दोन लाख व २.५० लाख रुपये इतका खर्च आला, तर बेस पॉलिसीतून केवळ तीन लाख रुपये इतका क्लेम मिळेल व प्रत्येक वेळचा खर्च तीन लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्याने टॉप-अप पॉलिसीतून क्लेम मिळणार नाही, कारण दोन्हीही वेळी झालेला खर्च तीन लाख रुपयांपेक्षा (थ्रेशोल्ड लिमिट) कमी होता. मात्र, त्यांनी सुपर टॉप-अप पॉलिसी घेतली असेल, तर मल्टिपल क्लेम स्वीकारले जाऊन दोन्ही क्लेमची रक्कम थ्रेशोल्ड लिमिटपेक्षा जास्त असल्याने तीन लाख रुपयांचा क्लेम बेस पॉलिसीतून, तर १.५० लाख रुपयांचा क्लेम सुपर टॉप-अप पॉलिसीतून दिला जाईल. यावरून आपल्या असे लक्षात येईल, की सुपर टॉप-अप पॉलिसी घेणे जास्त श्रेयस्कर असते.थोडक्यात, असे म्हणता येईल की वयाच्या ५०-५५ वर्षांनंतर आपल्या फॅमिली फ्लोटर हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी किंवा वैयक्तिक हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीचे न कव्हर वाढविता ते थ्रेशोल्ड लिमिट ठेवून सात ते दहा लाख रुपयांचे कव्हर असणारी सुपर टॉप-अप पॉलिसी घेतल्याने कव्हरही वाढेल व प्रीमियमही कमी द्यावा लागेल.(लेखक सर्टिफाइड फायनान्शिअल प्लॅनर- सीएफपी आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.