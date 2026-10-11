Investment Portfolio: सर्व गुंतवणुकींचा आढावा एकाच ठिकाणी

-विशाखा बाग, गुंतवणूक सल्लागारभारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय)नुकत्याच केलेल्या एका महत्त्वाच्या बदलामुळे गुंतवणूकदारांना आणि बँक ठेवीदारांना त्यांनी केलेल्या विविध प्रकारच्या बचती, गुंतवणुकी, विमा पॉलिसी आणि पेन्शन योजनांची माहिती एकाच ठिकाणी मिळणार आहे. एक जानेवारी २०२७ पासून गुंतवणूकदारांना त्यांच्या बँकेतील ठेवी, शेअर बाजार, रोखे बाजार, म्युच्युअल फंड आणि विमा अशा विविध गुंतवणुकीचा आढावा त्यांना मिळणाऱ्या मासिक स्टेटमेंटमध्ये घेता येणार आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...‘एनएसडीएल’ (नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लि.) आणि ‘सीडीएसएल’ (सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लि.) या दोन महत्त्वाच्या संस्थांना, ‘एनबीएफसी अकाउंट ॲग्रीगेटर्स’द्वारे गुंतवणूकदारांच्या बँक ठेवींची माहितीही एकत्रित स्टेटमेंटमध्ये समाविष्ट करण्याचे आदेश ‘आरबीआय’ने दिले आहेत. ‘एनबीएफसी अकाउंट ॲग्रीगेटर्स’मध्ये ‘सीएएमएसफिनसर्व्ह’, ‘फिन्व्हू’, ‘वनमनी’ आणि ‘अनुमती’ यांसारख्या संस्थांचा समावेश होतो. या संस्था ग्राहकाच्या संमतीने विविध वित्तीय संस्थांमधील त्यांच्या आर्थिक माहितीचे एकत्रीकरण करण्यास मदत करतात. त्यामुळे गुंतवणूकदारांची विविध ठिकाणी विखुरलेली आर्थिक माहिती एकत्रितपणे मिळवणे शक्य होते..आतापर्यंत ‘एनएसडीएल’ आणि ‘सीडीएसएल’द्वारे देण्यात येणाऱ्या कन्सॉलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट-सीएएस अर्थात ‘कॅस’मध्ये शेअर, रोखे गुंतवणूक, म्युच्युअल फंड, पेन्शन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरणाच्या (पीएफआरडीए) अखत्यारीतील पेन्शन योजना आणि विमा यांचा समावेश केला जात होता. मात्र, भारतीय नागरिक मोठ्या प्रमाणावर ज्या ठिकाणी बचत करतात, त्या बँक ठेवींचा समावेश यात होत नव्हता. आता ही उणीव दूर होणार आहे. आता गुंतवणूकदारांना त्यांच्या विविध गुंतवणुकींचा आढावा एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. यासाठी त्यांना एकच मोबाइल क्रमांक आणि एकच नोंदणीकृत ई-मेल आयडी सर्व गुंतवणुकींसाठी वापरणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. यामुळे गुंतवणूकदाराच्या एकाच ‘पॅनशी’ संबंधित विविध गुंतवणुकींची माहिती एकत्रितपणे उपलब्ध होऊ शकेल. यात गुंतवणुकीचे मूळ मूल्य, सध्याचे मूल्य आणि गुंतवणुकीसाठी झालेला खर्च, जसे, शुल्क आणि कमिशन यांची माहिती मिळू शकणार आहे. दर महिन्याच्या ‘कॅस’मुळे गुंतवणूकदारांना त्यांच्या एकूण आर्थिक मालमत्तेचा आढावा घेणे सोपे होईल..डिजिटल फायनान्शिअल इन्फ्रास्ट्रक्चरया बदलामुळे एक सक्षम ‘डिजिटल फायनान्शिअल इन्फ्रास्ट्रक्चर’ तयार होण्यास मदत होणार आहे. या व्यवस्थेद्वारे फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन प्रोव्हायडर्स- एफआयपी, म्हणजेच बँका, म्युच्युअल फंड कंपन्या आणि विमा कंपन्या यांना ग्राहकाच्या संमतीने उपलब्ध झालेल्या माहितीचा उपयोग करता येऊ शकतो. या माहितीच्या आधारे गुंतवणूकदारांच्या गरजेनुसार आर्थिक योजना आणि सेवा विकसित करणे शक्य होऊ शकते. याशिवाय, कर्जपुरवठा करणाऱ्या बँका आणि वित्तीय संस्थांनाही ही माहिती उपयुक्त ठरू शकते. कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीची आर्थिक स्थिती, कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता आणि कर्जासाठी योग्य कालावधी ठरवताना या माहितीचा उपयोग होऊ शकतो. या व्यवस्थेचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे गुंतवणूकदाराच्या मृत्यूनंतर त्याच्या वारसांना आर्थिक मालमत्तेची माहिती मिळवणे सोपे होईल. अनेक गुंतवणूकदारांनी नेमकी किती गुंतवणूक केली आहे, ती कुठे केली आहे, ती मिळवण्यासाठी काय करावे लागते, याची माहिती त्यांच्या कुटुंबीयांना नसते. अशा वेळी सर्व गुंतवणुकींची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध असल्यास कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळू शकतो..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...\rआता गरज आहे ती गुंतवणूकदारांनी जागरूक होऊन स्वतः पुढाकार घेण्याची. आपल्या सर्व गुंतवणुकींची माहिती एकाच ‘पॅन’, मोबाइल क्रमांक आणि रजिस्टर ई-मेल आयडीअंतर्गत संकलित करून या संधीचा लाभ करून घेणे महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.