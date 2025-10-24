Sakal Money

Premium|Travel Insurance : प्रवासी विमा पॉलिसी कशासाठी?

Foreign Trip : प्रवासात काही गडबड झाली, गोंधळ झाला तर खबरदारी म्हणून योग्य ती प्रवासी विमा पॉलिसी घेतली तर उत्तम होते.
Planning a Foreign Trip? Don’t Skip Travel Insurance!

Planning a Foreign Trip? Don’t Skip Travel Insurance!

E sakal

सकाळ मनीसुधाकर कुलकर्णी
Updated on

Travel Smart: Key Benefits and Types of Travel Insurance Explained

सुधाकर कुलकर्णी

sbkulkarni.pune@gmail.com

आजकाल बहुतेकजण वरचेवर प्रवास करीत असतात. यात देशांतर्गत आणि परदेश प्रवासही असतो. मात्र, प्रवासात आजारपण, अपघात, विमान, रेल्वे, बस काही अपरिहार्य कारणाने रद्द होणे, प्रवासाचा कालावधी अनपेक्षितपणे लांबणे, प्रवासात सामान/पासपोर्ट/अन्य महत्त्वाची कागदपत्रे किंवा मौल्यवान वस्तू हरवणे, दुर्दैवी मृत्यू होणे अशा काही अनपेक्षित गोष्टी घडू शकतात. मात्र, त्यासाठी योग्य ती प्रवासी विमा पॉलिसी घेणे गरजेचे असते.

Loading content, please wait...
Insurance
Sakal Money
Travel Safety Measures

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com