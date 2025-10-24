Premium|Travel Insurance : प्रवासी विमा पॉलिसी कशासाठी?

Travel Smart: Key Benefits and Types of Travel Insurance Explainedसुधाकर कुलकर्णी sbkulkarni.pune@gmail.comआजकाल बहुतेकजण वरचेवर प्रवास करीत असतात. यात देशांतर्गत आणि परदेश प्रवासही असतो. मात्र, प्रवासात आजारपण, अपघात, विमान, रेल्वे, बस काही अपरिहार्य कारणाने रद्द होणे, प्रवासाचा कालावधी अनपेक्षितपणे लांबणे, प्रवासात सामान/पासपोर्ट/अन्य महत्त्वाची कागदपत्रे किंवा मौल्यवान वस्तू हरवणे, दुर्दैवी मृत्यू होणे अशा काही अनपेक्षित गोष्टी घडू शकतात. मात्र, त्यासाठी योग्य ती प्रवासी विमा पॉलिसी घेणे गरजेचे असते. .Premium | Diwali Market : दिवाळीत बाजाराचा उत्साह पण कधीपर्यंत टिकेल?.प्रवासी विमा पॉलिसी ही एक अशी विमा पॉलिसी आहे, जी प्रवासादरम्यान उद््भवणाऱ्या अनपेक्षित घटनांमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानाची भरपाई पॉलिसीधारकास देऊ करते. यात सामान्यत: वैद्यकीय खर्च, अपघात, सामान चोरी होणे किंवा हरवणे, प्रवास रद्द होणे किंवा प्रवास लांबणे यांसारख्या बाबींचा समावेश असतो. थोडक्यात, हे तुमच्या प्रवासा दरम्यानचे सुरक्षा कवच आहे. ही पॉलिसी अल्प कालावधी म्हणजे प्रवासाच्या कालावधीसाठीच असते. प्रवासी विमा पॉलिसीतील समाविष्ट बाबी १) वैद्यकीय खर्च : अ) प्रवासादरम्यान झालेल्या अपघातामुळे किंवा उद्भवलेल्या आजारपणामुळे येणारा वैद्यकीय उपचारावरील खर्च, ब) विमान प्रवासादरम्यान गंभीर परिस्थिती उद्भवल्यास संबंधित प्रवाशास वैद्यकीय उपचारासाठी नेण्यासाठी; तसेच स्वदेशी परत आणण्यासाठीचा खर्च, क) प्रवासादरम्यान प्रवाशाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास मृतदेह परत आणण्यासाठीचा खर्च. .२) प्रवाससंबंधित खर्च : प्रवास रद्द होणे यामध्ये गंभीर आजारपण, कुटुंबातील जवळच्या व्यक्तीचा मृत्यू; तसेच नोकरीसाठी बोलावणे आल्याने प्रवास रद्द करावा लागला, तर परत न मिळणारी रक्कम; तसेच काही गंभीर कारणाने प्रवास अर्धवट सोडावा लागल्यास उरलेल्या प्रवासाच्या खर्च; तसेच परतीच्या प्रवासासाठी येणारा खर्च ३) प्रवासातील विलंब : प्रवासी वाहनातील बिघाड, वाईट हवामान किंवा अन्य काही आपत्तीमुळे प्रवासास सहा तास किंवा त्याहून अधिक विलंब झाल्यास दरम्यानच्या काळातील राहण्याचा व जेवणाचा खर्च ४) सामान गहाळ होणे : प्रवासादरम्यान सामान किंवा पासपोर्ट हरवल्यास अथवा चोरीस गेल्यास .Premium|Gold Rate : सोन्याची तेलावर कुरघोडी, पुढच्या पाचच वर्षांत तेलाची मागणी घटणार? .५) सामान विलंबाने मिळाल्यास : कधीकधी परदेश प्रवासात आपले बरोबर असलेले सामान मिळण्यास एका दिवसाहून अधिक कालावधी लागतो. या दरम्यान अत्यावश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी येणारा खर्चवर उल्लेखलेल्या सर्व बाबींसाठी प्रत्येकी किती भरपाई मिळेल याचा पॉलिसीमध्ये स्पष्ट उल्लेख केलेला असतो. त्यानुसारच भरपाई दिली जाते..विमा पॉलिसीत समाविष्ट नसलेल्या बाबी१) आधीपासूनचे आजार २) मादक पदार्थांच्या सेवनामुळे घटना घडली असल्यास ३) प्रवासादरम्यान बेपर्वाईने कृती केली असल्यास ४) स्वत:च प्रवासाचा निर्णय कोणतेही सबळ कारण नसताना बदलल्यास ५) युद्धजन्य परिस्थिती/दंगल यांसारख्या घटना घडल्यास .प्रवासी विमा पॉलिसीचे प्रकार १) देशांतर्गत प्रवासी विमा : भारतामध्येच प्रवास करत असताना ही पॉलिसी घेणे सोयीस्कर असते. ही प्रामुख्याने ट्रेन, बस, विमानप्रवासासाठी उपयुक्त असते. २) आंतरराष्ट्रीय प्रवासी विमा : ही पॉलिसी परदेश प्रवासासाठी घेतली जाते. काही व्हिसासाठी ही अनिवार्य असते (जसे, शेंगेन, क्यूबा आदी).३) विद्यार्थी प्रवासी विमा : परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही पॉलिसी असते. यात वैद्यकीय आपत्कालीन सेवा, अभ्यासात खंड, शिक्षण फीची भरपाई यांचा समावेश असतो.४) एकेरी व वारंवार (मल्टिपल) प्रवास पॉलिसी : एकेरी म्हणजे एका प्रवासासाठी आणि वारंवार प्रवास करणाऱ्यांसाठीची ‘मल्टिपल ट्रिप पॉलिसी’..प्रवासी विमा पॉलिसी घेण्याचे फायदे१) परदेशात वैद्यकीय उपचार विशेषत : अमेरिका, कॅनडा व अन्य पाश्चिमात्य देशात खूपच महागडे आहेत. किरकोळ उपचारांवरील खर्चसुद्धा परवडणारा नसतो. त्यामुळे अशा ठिकाणी गेल्यावर आजारी पडल्यास तशाच अवस्थेत परत यावे लागते किंवा हा महागडा खर्च करणे भाग पडते. प्रवासी विमा पॉलिसीमुळे अशा खर्चाची भरपाई मिळू शकते.२) काही कारणाने प्रवास करणे रद्द झाले किंवा लांबणीवर टाकले गेले, तर खर्च केलेली रक्कम परत मिळणार नसते. उदा. हॉटेल बुकिंग, प्रवासाची तिकिटे, टूर कंपनीकडून न मिळणारा परतावा अशा रकमेची भरपाई या विमा पॉलिसीमुळे मिळू शकते..Premium| India's Defense Future: भविष्यातील युद्धे अल्गोरिदमवर अवलंबून असतील का? संरक्षणमंत्र्यांचे आवाहन काय?.३) विमा कंपनी तातडीची मदत देऊ करते. उदा. गरजेनुसार योग्य हॉस्पिटल, डॉक्टर यांची माहिती त्वरित मिळू शकते. रक्कम ट्रान्स्फर केली जाऊ शकते.४) विमा पॉलिसी असल्यास, प्रवासादरम्यान किंवा पर्यटन करताना काही अडचण आल्यास आपल्याकडे त्यासाठी तजवीज असल्याची खात्री असल्याने पॉलिसीधारक निश्चिंत असतो, त्यामुळे प्रवासात आणि तेथील वास्तव्यात मानसिक ताण कमी असतो.थोडक्यात, परदेश प्रवासाला जाताना बंधनकारक नसले, तरी प्रवासी विमा पॉलिसी घ्या. कारण परदेशात येणारा संभाव्य वैद्यकीय उपचारावरील खर्च विचारात घेता द्याव्या लागणारा प्रीमियम खूपच कमी असतो..प्रवासी विमा घेताना… पॉलिसीच्या अटी व शर्ती नीट वाचा. कोणकोणत्या गोष्टींचा समावेश आहे आणि कोणत्या गोष्टींचा समावेश नाही, हे जाणून घ्या. पूर्वीच्या आजारांचे कव्हरेज आहे का, हे तपासा. कव्हरेज रक्कम आपल्या प्रवासाच्या स्वरूपानुसार निवडा; विशेषत: कालावधी विचारात घेऊन कव्हरची रक्कम ठरवावी प्रत्येक प्रकारच्या क्लेमसाठी मिळणारी रक्कम वेगळी असते ती समजून घ्या. वैद्यकीय खर्चासाठीचे कव्हर जास्तीत जास्त घ्या. क्लेमप्रक्रिया सोपी आहे का, हे तपासा. पॉलिसीतील ‘डिडक्टेबल’ काय व किती आहेत, ते समजून घ्या. एकापेक्षा जास्त विमा कंपन्यांच्या पॉलिसींचा तुलनात्मक अभ्यास करून योग्य व आवश्यक ते कव्हर असणारी पॉलिसी घ्या. (लेखक सर्टिफाइड फायनान्शिअल प्लॅनर- सीएफपी आहेत. ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.