भूषण ओक (शेअर बाजार अभ्यासक-विश्लेषक)शेअर बाजार(शुक्रवारचा बंद भाव : रु. ५४४)बंगळूर येथे मुख्यालय असलेली त्रिवेणी टर्बाइन्स ही ऊर्जा क्षेत्रातील एक जुनी कंपनी असून, तिचे आता नवीकरणीय ऊर्जानिर्मितीच्या क्षेत्रावर जास्त लक्ष आहे. कंपनीच्या एकूण महसुलात या क्षेत्राचा वाटा सुमारे ४० टक्के आहे. कंपनी मुख्यतः १०० मेगावॉटपर्यंत क्षमतेची स्टीम टर्बाइन बनवते; पण आता कंपनी सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, वेस्ट हीट रिकव्हरी, जिओ थर्मल ऊर्जेबरोबर कार्बन डाय ऑक्साइड आधारित ऊर्जा संचय प्रणाली आणि त्यातून विद्युत ऊर्जा निर्मिती अशा प्रणालीसुद्धा बनवते. कंपनीची टर्बाइन खते, औषधी, पेट्रोकेमिकल, रिफायनरी अशा सर्व उद्योगांमध्ये वापरली जातात..कंपनीचे सुमारे ६० टक्के उत्पन्न नव्या टर्बाइनच्या विक्रीतून, तर बाकी विक्रीनंतरच्या सेवांमधून येते. कंपनीचे जवळजवळ ४८ टक्के उत्पन्न निर्यातीतून येते आणि त्यात अमेरिकेचा वाटा नगण्य आहे, त्यामुळे आयातशुल्काचा धोका नाही. मात्र, यामुळे अमेरिकेतील नव्या ऑर्डर स्थगित आहेत. कंपनीजवळ सध्या सुमारे २२०० कोटी रुपयांच्या ऑर्डर आहेत. कंपनीला कार्बन डाय ऑक्साइड आधारित ऊर्जा संचय प्रणालीसाठी नुकतीच २९० कोटी रुपयांची ऑर्डर 'एनटीपीसी'कडून मिळाली आहे..नव्या उत्पादनांमध्ये कार्बन डाय ऑक्साइड हीट पंप, एमव्हीआर कॉम्प्रेसर आणि जिओथर्मल क्षेत्रावर कंपनीचा विशेष भर आहे. कंपनी तिच्या उत्पादनांसाठी संशोधन आणि विकास क्षेत्रातही काम करते. २०२४-२५ मध्ये यासाठीचा खर्च उत्पन्नाच्या सुमारे १.३ टक्के होता. कंपनीला तीनशेच्या वर इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट मिळाले आहेत..आर्थिक आकडेवारीसुमारे १७२९३ कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेल्या या कंपनीची विक्री आणि निव्वळ नफा गेल्या तीन वर्षांमध्ये ३३ टक्के आणि ४३ टक्के चक्रवाढ दराने वाढले आहेत. आरओसीई आणि आरओई ४१.४ व ३०.६ म्हणजे उत्तम आहेत. कंपनीने २०२५ मध्ये २००६ कोटी रुपयांची विक्री आणि ३५९ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा नोंदविला. कार्यचालन मार्जिन्स २० टक्के आणि स्थिर आहेत. कंपनीचे खेळत्या भांडवलाचे नियोजन आणि रोख आवक उत्तम आहे. कंपनीचा ताळेबंद २१९५ कोटी रुपयांचा असून, त्यात ३४९ कोटींची स्थिर संपत्ती आणि ६०९ कोटी रुपयांची रोकड व गुंतवणूक आहे. ताळेबंद मजबूत आहे. कंपनी कर्जमुक्त आहे..मूल्यांकनकंपनीचा शेअर सध्या ५०.५ या पीई गुणोत्तराला उपलब्ध आहे, जे ५४.४ या पाच वर्षांच्या सरासरीपेक्षा थोडे कमी आहे. पीईजी १.१९ आणि ईव्हीईबिटा गुणोत्तर ३४.२ म्हणजे जास्त आहेत. किंमत पुस्तकी मूल्य गुणोत्तर १३.३ आणि किंमत विक्री गुणोत्तर ९.० म्हणजे जास्त आहेत. अॅसेट टर्नओव्हर १.०८ म्हणजे ठीक आहे आणि पिट्रोस्की स्कोअर आठ म्हणजे उत्तम आहे. नफावाढीचा विचार करता मूल्यांकन जास्त आहे..निष्कर्षकंपनीची व्यवसाय आणि नफावाढ उत्तम आहे. परदेशी वित्तसंस्थांनी या कंपनीत गेल्या दोन तिमाहींमध्ये जवळजवळ ४.४ टक्के विक्री केली आहे, तरी त्यांच्याकडे २३.६ टक्के भागभांडवल आहे. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी ही कंपनी चांगली आहे; पण मूल्यांकन अद्याप जास्त आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी ही कंपनी निरीक्षण सूचीवर ठेवून अभ्यासावी.(डिस्क्लेमर : हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठी असून, गुंतवणूकदारांनी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी त्यांच्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अपेक्षित आहे.).