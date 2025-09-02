Sakal Money

Premium| Donald Trump tariffs : ब्रिटिश आणि फ्रेंचांमध्ये झालेल्या व्यापारयुद्धाविषयी माहितीय का?

US-China trade war : प्रसिद्ध लेखक मार्क येल यांच्या ‘टेरिफ वॉर्स’ या पुस्तकावर आधारित धनंजयराव आणि छोटू या लोकप्रिय जोडगोळीचा या विषयावरचा संवाद.
Global Trade Wars: Lessons from Mark Yale’s 'Tariff Wars' E sakal
सकाळ मनी
विक्रम अवसरीकर, फायनान्शियल प्लॅनर

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयातशुल्क धोरणामुळे जागतिक व्यापारातील ताणतणाव, पुरवठासाखळीवर होणारा परिणाम यामुळे आर्थिक अस्थिरता निर्माण झाली आहे. विशेषतः चीन आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारयुद्धामुळे तणाव वाढला आहे. मात्र, व्यापारयुद्धे पूर्वीच्या काळातही घडतच होती. त्या अनुषंगिक आर्थिक विषयांवर लिहिणारे प्रसिद्ध लेखक मार्क येल यांच्या ‘टेरिफ वॉर्स’ या पुस्तकावर आधारित धनंजयराव आणि छोटू या लोकप्रिय जोडगोळीचा या विषयावरचा संवाद.

Donald Trump
US trade policy

