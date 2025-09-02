Premium| Donald Trump tariffs : ब्रिटिश आणि फ्रेंचांमध्ये झालेल्या व्यापारयुद्धाविषयी माहितीय का?

विक्रम अवसरीकर, फायनान्शियल प्लॅनर vikram.awsarikar@gmail.comअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयातशुल्क धोरणामुळे जागतिक व्यापारातील ताणतणाव, पुरवठासाखळीवर होणारा परिणाम यामुळे आर्थिक अस्थिरता निर्माण झाली आहे. विशेषतः चीन आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारयुद्धामुळे तणाव वाढला आहे. मात्र, व्यापारयुद्धे पूर्वीच्या काळातही घडतच होती. त्या अनुषंगिक आर्थिक विषयांवर लिहिणारे प्रसिद्ध लेखक मार्क येल यांच्या ‘टेरिफ वॉर्स’ या पुस्तकावर आधारित धनंजयराव आणि छोटू या लोकप्रिय जोडगोळीचा या विषयावरचा संवाद..‘‘म्हणजे तुम्ही असे म्हणताय, की हा गोंधळ चालूच होता?’’ जेवण झाल्या झाल्या उसंत न घेता छोटूने धनंजयरावांपाशी विषय काढलाच. छोटूची ही पद्धत धनंजयरावांना पसंत होती. तो हातातला विषय सोडायचाच नाही. त्याचा त्यांच्या कामगिरीमध्ये फायदा व्हायचा. त्यामुळे, मस्त जेवण झालेल्या धनंजयरावांनी त्याचा प्रश्न त्याच स्पिरिटमध्ये घेतला. ‘‘आपापल्या देशातील उद्योगधंद्यांना संरक्षण मिळावे म्हणून बाहेरून येणाऱ्या मालावर जास्त जकात लावायची आणि आपला माल येनकेनप्रकारेण स्वस्त ठेवायचा हेच प्राचीन काळापासून राष्ट्राची संपत्ती वाढवण्याचे गमक आहे मित्रा!’’‘‘मग सगळा गोंधळ उडाला असेल ना?’’ छोटूने विचारले. ‘‘पहिल्यांदा औद्योगिक क्रांतीला सुरुवात झाली, तेव्हा फार गडबड होती. लोकांनी जकाती वाढवून ठेवल्या होत्या; पण नंतर अशा काही घटना झाल्या, की जागतिक स्तरावर व्यापारासाठी करार करण्यावाचून गत्यंतरच उरले नाही.’’ धनंजयरावांनी एक पुडी सोडून दिली आणि त्याचा छोटूवर काय परिणाम होतो याची ते वाट बघत बसले. आता आपण पुरेशी पिन मारली आहे, या विचाराने त्यांना थोडे हसूही आले. .Premium |Wedding Planning : मुलांच्या स्वप्नवत विवाह सोहळ्यांसाठी....छोटूला ते क्षणात कळले. तो म्हणाला, ‘‘लावा आग आणि मग मी तुमच्या मागे लागलो, की ती विझवायला तुम्हालाच यायला लागणार आहे, हे लक्षात असू द्या म्हणजे झाले.’’‘‘असू दे, असू दे. चालायचेच. स्वतःला माहिती नसली, की असेच मागे लागावे लागते दुसऱ्यांच्या.’’ धनंजयराव थांबणारे नव्हतेच. ‘‘कृपया सांगाल का, काय झाले ते?’’ छोटूने विषयाला हात घातला. ‘‘ब्रिटनमध्ये बाहेरून येणाऱ्या धान्यावर कर लावला गेला. हजारो एकर जमिनी असलेले उमराव आणि सरदार यांची त्यामुळे चांदी झाली. त्यांच्या शेतात पिकलेल्या धान्याच्या किमती वाढायला लागल्या. कर लावायच्या आधी जी धान्ये सर्वसामान्य लोकांना स्वस्त मिळत होती, ती महाग झाली. त्यामुळे असंतोष वाढायला लागला.’’ धनंजयरावांनी युरोपात काय घडामोडी चालल्या होत्या त्याबद्दल सांगायला सुरुवात केली. ‘‘म्हणजे लोक चक्क रस्त्यावर वगैरे आले होते की काय?’’ छोटूने आश्चर्याने विचारले. ‘‘कायदा अस्तित्वात असला, तरी आजच्या महाराष्ट्राप्रमाणे रस्त्यावर सत्ता असणारे वेगळेच होते, बरे का!’’ धनंजयरावांनी तितक्यात चिमटा काढला. .‘‘पुढे?’’ छोटू अधीर झाला होता. ‘‘काय ती ज्ञानपिपासा!! ऐक... लोकांच्या दबावामुळे सरकारला हा कर रद्द करायला लागला. आतासारखी चक्क माघार घेतली. लोकांना परत धान्य स्वस्त मिळायला लागले; पण यामुळे ब्रिटिशांच्या एक गोष्ट लक्षात आली, की संपत्ती वाढवायची असेल, तर कर कमी केल्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे आधुनिक जगात जशी कमी कर असलेली पद्धत होती त्याप्रमाणे त्या काळात ब्रिटनने कर कमी केले.’’ धनंजयराव एकदम पेटले होते. ‘‘हे झाले ब्रिटिशांचे. इतर ठिकाणी काय चालले होते मग?’’ छोटूने उत्सुकतेने विचारले. ‘‘फ्रेंच लोकांनीही बाहेरून येणाऱ्या मालावर जास्त कर लावलेच होते. त्याची पद्धत आपल्या आजच्या ‘जीएसटी’प्रमाणेच होती. कपडे म्हटले, की प्रत्येक प्रकारावर वेगळा कर, प्रत्येक प्रकारच्या मालावर वेगवेगळे कर, अशी मजा होती.’’ धनंजयराव एकही मोका सोडत नव्हते. .Premium| Investment Timing : गुंतवणूक करत असाल तर वेळेचं गणित पक्कं हवं! .‘‘आजच्या अर्थतज्ज्ञांनी फ्रेंच लोकांकडून दीक्षा घेतली आहे की काय?’’ छोटूने वैताग व्यक्त केला. ‘‘जर्मनीमध्ये काही उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी त्या उद्योगातील मालाच्या आयातीवर जबरी कर होते. त्यांना ज्या मालाची गरज होती, जो माल जर्मनीत बनत नव्हता, त्यावर एकदम कमी कर लावले होते. त्यामुळे जर्मनीची या बाबतीतील नीती मिश्र होती असे म्हणायला हरकत नव्हती.’’ धनंजयराव युरोपमध्ये घुसत चालले होते. ‘‘हे जर्मन म्हणजे काही म्हणा, पहिल्यापासून हुशारच!!’’ छोटू तेवढ्यात फिस्कारला. ‘‘खरी हुशारी तुला आता सांगतो. अर्ध्या हळकुंडाने पिवळा होऊ नकोस. मग तुला कळेल, की जगावर राज्य करायला काय काय करावे लागते!’’ धनंजयरावांनी छोटूच्या जर्मनप्रेमावर पाणी ओतले. ‘‘का काय झाले?’’ छोटूने टोमण्याकडे दुर्लक्ष करत विचारले. ‘‘इकडे ब्रिटिशांच्या असे लक्षात आले, की कर कमी ठेवले तर चांगला माल स्वस्त दरात उपलब्ध होऊ शकतो. त्यामुळे आपल्या मालाचा उत्पादनखर्च कमी होतो; पण एकट्यानेच कर कमी ठेवले, तर अवघड झाले असते. मग त्यांनी डोके चालवले. त्यांनी फ्रेंच लोकांशी करार केला.’’ धनंजयराव एकेक रहस्य जणू उलगडत चालले होते. .‘‘पुढे?’’ छोटूने विचारले. ‘‘कराराद्वारे त्यांनी आपापल्या देशात येणाऱ्या मालावर अत्यंत कमी कर लावले. त्यामुळे राजकीय शत्रुत्व असले, तरी व्यापार मात्र जोरात वाढायला लागला. त्या करारात एक कलम अतिशय हुशारीने जोडले होते. ते म्हणजे, जर या दोन देशांनी तिसऱ्या देशाशी अधिक फायद्याचा करार केला, तर त्याचा फायदा दुसऱ्याला ताबडतोब आणि आपोआप होणार, त्यासाठी वेगळा करार करायची गरजच नाही.’’ धनंजयराव करारातील तरतुदी कशा हुशारीने तयार केल्या होत्या ते उलगडत म्हणाले. ‘‘च्यामारी, हे ब्रिटिश लोक पहिल्यापासून हुशारच हां!’’ छोटू परत एकदा फिस्कारला. ‘‘एकदा जर्मन, एकदा ब्रिटिश... काय ते नक्की ठरव ना एकदा!’’ धनंजयरावांनी टोमणा मारण्याची संधी सोडली नाही. त्याकडे नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष करत छोटू म्हणाला, ‘‘म्हणजे फ्रान्सने जास्त फायदेशीर करार जर्मनीशी केला, तर तसेच फायदे ब्रिटनला काही न करता मिळणार... असेच ना?’’ छोटूने उदाहरण दिले. .Premium|Wealth Management : एक कोटी रुपये भविष्याला पुरतील का?.‘‘होय, एकदम अचूक माझ्या मित्रा. त्यामुळे झाले काय, की असेच करारमदार इतरही युरोपीय देशांत व्हायला लागले. सगळीकडे नुसती धामधूम उडून गेली.’’ धनंजयराव म्हणाले. ‘‘हे म्हणजे आयजीच्या जीवावर बायजी उदार असेच झाले ना? त्या त्या देशांच्या आशिया किंवा आफ्रिकेतल्या वसाहतींकडून कच्चा माल तर उपलब्ध होतच असेल ना?’’ छोटूने एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. ‘‘अगदी खरे. हे सगळे देश दुटप्पीच होते. त्यांच्या मते त्यांचा विकास म्हणजेच जगाचा विकास. त्या वेळीही हे असेच होते. ब्रिटनला निर्यात होणाऱ्या भारतीय मालावर जबरी कर होता, कच्चा माल फुकटातच न्यायचे आणि वर तिकडून इकडे येणाऱ्या मालावर अत्यंत कमी कर होता. त्यामुळे भारताचे कायमस्वरूपी आणि मोठे नुकसान झाले.’’ कररचना कशी हत्यारासारखी वापरली गेली, ते धनंजयरावांनी स्पष्ट केले. .‘‘ब्रिटिश खरे हरामी!’’ छोटू संतापाने म्हणाला. ‘‘तर अशा करारमदारांमुळे झाले काय, की एक प्रकारे खुल्या बाजारपेठेची सुरुवात झाली. म्हणजे ब्रिटिशांचे उदाहरण घेतले, तर नाश्त्याला फ्रेंच पदार्थ, घालायला इटलीचे कपडे, कारखान्यात जर्मनीचे मशीन, हातात स्विस घड्याळ अशी चैन झाली.’’ त्या वेळचे वातावरण धनंजयरावांनी डोळ्यांसमोर उभे केले. ‘‘म्हणजे तुम्ही जे म्हणता, की आजकाल असेच जे दिसते ते कधी ना कधी होऊन गेलेले असते. फक्त लोक विसरतात आणि जे वर्तमानात चालू आहे त्याचे जनक आपणच आहोत अशा तोऱ्यात वागतात.’’ छोटूने आधीचे सगळे संदर्भ एकत्र करून निष्कर्ष काढला. ‘‘वा आज मी धन्य झालो! याचसाठी केला होता अट्टाहास!’’ धनंजयराव सोडतात की काय! ‘‘हा काही तुमचा शेवटचा दिवस नाही बरे का.’’ छोटूने त्यांना तोडले. तो पुढे म्हणाला, ‘‘पण मग याच वेळेस बाकीच्या ठिकाणी काय चालले होते? म्हणजे अमेरिका वगैरे. अमेरिका तेव्हा इतकी शक्तिशाली नव्हती; पण काही तरी व्यापार होतच असेल ना बाकीच्यांशी.’’‘‘अमेरिकेतील यादवी युद्ध होण्यामागे वाढवलेले कर हेही एक कारण होते, असे मी तुला सांगितले, तर तू काय म्हणशील?’’ धनंजयरावांनी बॉम्बच टाकला. ‘‘काय सांगता? मला तर आजपर्यंत गुलामगिरी संपवण्यासाठी यादवी झाली इतकेच माहिती होते. वाढवलेले कर हेही एक कारण होते? हे कसे?’’ छोटूने आश्चर्याने विचारले. ‘‘अमेरिकेत त्या काळी एक विचारप्रवाह प्रचलित होता. तो म्हणजे पुढारलेल्या युरोपीय देशांशी आपण स्पर्धा करू शकत नाही आणि त्यांना आपली बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली, तर त्या स्पर्धेत आपण टिकणारच नाही. हा सामना अतिशय एकतर्फी होईल. म्हणून या देशातून येणाऱ्या मालावर अधिकाधिक कर लावून आपल्या स्थानिक उद्योगधंद्यांना संरक्षण दिले पाहिजे...’’ धनंजयरावांनी अमेरिकेतली परिस्थिती सांगितली. ‘‘बरोबर आहे, कोणीही असाच विचार करणार.’’ छोटू आणि अमेरिकी विचारवंतांचे मत नेमके एकच निघाले. धनंजयरावांनी तिकडे लक्ष न देता पुढे सुरुवात केली, ‘‘अमेरिकेत उत्तरेला सगळा औद्योगिक पट्टा होता, त्यांची चांदी झाली. अमेरिकी जनतेला त्यांचा माल घेण्यावाचून पर्यायच उरला नाही. त्यांची बाजारपेठ वाढली; पण इकडे दक्षिणेला सगळे शेतकरी होते. त्यांना बी-बियाणे, शेतीविषयक गोष्टी महाग मिळायला लागल्या. त्यांचे नुकसान व्हायला लागले. हा वाद इतका पेटला, की दक्षिण कॅरोलिना राज्याने आपल्या हद्दीत केंद्राचे सगळे कर रद्द करून स्वतःची वेगळी व्यवस्था केली आणि वर अमेरिकी संघराज्यातून बाहेर पडण्याची धमकीही दिली.’’ धनंजयरावांनी यादवीमागची कारणे सांगितली. .Premium| Post-Retirement Investing: तुमची पेन्शन एफडीत गुंतवताय? मग थांबा... .‘‘काय सांगता काय? अशाच गोष्टी साठत राहतात आणि एक दिवस भडका उडतो. आपल्या देशात आजकाल अशीच स्थिती आहे, असे वाटत नाही का?’’ छोटू एकदम काळ, देश ओलांडून वर्तमानात आला. ‘‘खरे आहे. हे असेच होत असते. आपण ज्या काळाविषयी बोलत आहोत, त्या काळातही असेच साठत साठत राहत होते. त्याचा भडका पुढे पहिल्या महायुद्धाच्या काळात उडाला; पण त्या वेळच्या या धामधुमीत या गोष्टी कोणाच्या खिजगणतीत नव्हत्या.’’ धनंजयराव या विषयाच्या समारोपाकडे चालले होते. ‘‘एकंदरीत या सगळ्या गोष्टीचा सारांश तुम्ही काय सांगाल?’’ छोटूने विचारले. ‘‘इथे काय कीर्तन चालले आहे का? तूच सांग. इतके ऐकलेस ना?’’ धनंजयरावांनी फटकारले. छोटूने ‘काय असतात एकेक’ या नजरेने त्यांच्याकडे पाहिले आणि त्यानेच त्याला कळलेला सारांश सांगायला सुरुवात केली, ‘‘युरोपात व्यापाराची धामधूम होती; पण अमेरिका जुन्या पद्धतीच्या व्यापारी पद्धतीत अडकलेली होती, असे आपल्याला म्हणता येईल.’’‘‘कोणतीही पद्धत चूक वा बरोबर असत नाही. त्या त्या वेळेस त्या त्या देशाचा स्वार्थ साधला जात असेल तर ते त्यांच्यासाठी योग्यच ठरते, हे पक्के लक्षात ठेव. विश्वगुरू वगैरे कोणी बनायला आलेले नाही. सगळ्यांना पैसे कमवायचे आहेत. पैसे असतील तरच सामर्थ्य आहे.’’ धनंजयरावांनी छोटूला उडवूनच लावले. ‘‘यातून पुढे काय झाले?’’ छोटूने विषय बदलत विचारले. ‘‘यातूनच पहिल्या महायुद्धाचे पडघम वाजले. संपन्न देशांच्या अर्थव्यवस्था कोसळल्या. जागतिक मंदी आली, चलनयुद्ध चालू झाले आणि त्यामुळे दुसरे महायुद्ध जन्माला आले. या सगळ्या घडामोडींमध्ये जकात, कररचना, टॅरिफ काहीही म्हणा, यांनी कळीची भूमिका निभावली. कळीची म्हणजे नारदमुनींची कळ बरे का!’’ धनंजयरावांनी पुढच्या चर्चेचे सूतोवाच केले. ‘‘चला, आता आपण मस्त कॉफी घ्यायची का, म्हणजे जरा तरतरी येईल...’’ छोटूने सुचवले. ‘‘हावऱ्यासारखे वागू नकोस, कॉफी चालेल, चर्चा उद्या करू’’ धनंजयराव छोटूवर डाफरले आणि त्यांनी पुस्तकात डोके खुपसले. छोटू कॉफीच्या तयारीला लागला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 