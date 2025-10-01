Premium|ULIP investment : विमा आणि गुंतवणूक उद्दिष्टांमधील संतुलन

ULIP vs Mutual Fund: Which is Better for You?मोहित गर्ग‘युलिप’ म्हणजे आयुर्विमा योजना आणि म्युच्युअल फंडांसारख्या गुंतवणुकीचे एकत्रीकरण होय. यामध्ये पाच वर्षांचा ‘लॉक-इन’ कालावधी असतो. जेव्हा ग्राहक ‘युलिप’ पॉलिसी घेतो, तेव्हा विमा कंपनी काही शुल्क वजा करून उर्वरित रक्कम गुंतवणुकीसाठी वापरते आणि ग्राहकाने निवडलेल्या फंडांमध्ये युनिटचे वाटप करते. .या फंडाचे बाजारमूल्य दररोज घोषित होणाऱ्या ‘नेट अॅसेट व्हॅल्यू’द्वारे (एनएव्ही) ठरते. या योजनेत प्रीमियमच्या एका छोट्या भागातून आयुर्विमा दिला जातो. त्यामुळे पॉलिसी कालावधीत पॉलिसीधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला आर्थिक संरक्षण मिळते आणि कालावधी पूर्ण झाल्यावर पॉलिसीधारकाला उपलब्ध ‘फंड व्हॅल्यू’ प्राप्त होते. विमा आणि गुंतवणूक या दोन्हींचे फायदे मिळाल्यामुळे ‘युलिप’ हे एक बहुउपयोगी आर्थिक साधन बनते; जी आर्थिक उद्दिष्टांकडे वाटचाल करताना कुटुंबालाही सुरक्षित ठेवते..GST on Insurance Premium: विमा पॉलिसींवर जीएसटी शून्य; लाखो ग्राहकांना दिलासा, पण 'या' पॉलिसीधारकांना फायदा मिळणार नाही कारण....दीर्घकालीन संपत्तीनिर्मितीचा पर्याय‘युलिप’मध्ये गुंतवणूकदाराच्या जोखीम घेण्याच्या क्षमतेनुसार आणि आर्थिक उद्दिष्टांनुसार विविध फंड पर्याय निवडण्याची मुभा असते. म्हणूनच ही योजना तरुण गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक ठरते. जास्त जोखीम घेण्याची तयारी असणाऱ्यांसाठी इक्विटी फंडांमध्ये अधिक रक्कम गुंतवता येते. .स्थिर आणि माफक परतावा इच्छिणाऱ्यांसाठी कमी जोखीम असलेले डेट फंडही निवडता येतात. पॉलिसीधारक पॉलिसीचा कालावधी आणि प्रीमियम भरण्याची वारंवारता (वार्षिक, सहामाही, त्रैमासिक किंवा मासिक) निवडू शकतो. याशिवाय, गुंतवणूक कालावधीत ‘फंड स्विचिंग’च्या सुविधेमुळे बाजारातील स्थितीनुसार गुंतवणूक धोरणात बदल करणे शक्य होते; तेही करसवलतींसह..Premium|Pet Insurance: पाळीव प्राणी विमा असावा की नसावा? तुमच्या पाळीव प्राण्यामुळे इतरांना विमा मिळतो का?.करसवलती आणि इतर फायदे‘युलिप’मध्ये भरलेले सर्व प्रीमियम प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम ८०सी’ अंतर्गत करमुक्त असतात. त्याचप्रमाणे पॉलिसीधारकाचा मृत्यू झाल्यास नामनिर्दिष्ट व्यक्तीस मिळणारे फायदे किंवा मुदतपूर्तीनंतर मिळणारी रक्कमही ‘कलम १०(१०डी)अंतर्गत करमुक्त असते. वार्षिक प्रीमियम अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर भांडवली नफा कर (कॅपिटल गेन टॅक्स) लागत नाही. .गुंतवणूक करण्यापूर्वी चांगले मानांकन असलेल्या आणि सातत्याने उत्तम परतावा देणाऱ्या ‘युलिप’ योजना निवडाव्यात. अॅडमिनिस्ट्रेशन, फंड व्यवस्थापन आदी शुल्कांबद्दल सखोल माहिती घ्यावी..तरुण गुंतवणूकदारांनी लवकरात लवकर गुंतवणुकीला सुरुवात करावी, जेणेकरून ‘युलिप’द्वारे संपत्ती निर्माण सुरू होईल. यामुळे त्यांना आपल्या भविष्यातील आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासह कुटुंबाचे आर्थिक संरक्षण करणेही शक्य होईल.(लेखक ‘पीएनबी मेटलाइफ’चे चीफ स्ट्रॅटेजी ऑफिसर आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.