Premium|Unclaimed Deposits: भारतीय बँकांमध्ये कित्येक विनादावा ठेवी का पडून आहेत?

RBI’s New Guidelines for Dormant Accounts and DEA Fundअशोक जोशीashokjoshi9@yahoo.comबँकांनी ‘डिपॉझिटर एज्युकेशन अँड अवेअरनेस’ फंडात म्हणजे ‘डीईए’ फंडात हस्तांतरित केलेल्या रकमेचे हस्तांतर आणि दावा करण्यासाठी अनुसरण करावयाच्या प्रक्रियेची सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे रिझर्व्ह बँकेने नुकतीच जाहीर केली आहेत. ती सर्व बँकांना येत्या एक ऑक्टोबरपासून लागू होत आहेत. त्या निमित्ताने, ठेवीदारांच्या बँकेकडे जमा असलेल्या आणि दावा न केलेल्या ठेवी, ‘डीईए’ योजना आणि उद्गम पोर्टल या ठेवीदारांच्या हितासाठी आवश्यक असलेल्या संकल्पनांची माहिती देणारा हा लेख....भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २५ जून २०२५ रोजी एक परिपत्रक जारी केले असून, त्याद्वारे ‘डिपॉझिटर एज्युकेशन अँड अवेअरनेस (डीईए) फंड योजना, २०१४’मध्ये (ठेवीदार शिक्षण आणि जागृती निधी योजना, २०१४) बँकांनी डीईए फंडात हस्तांतर केलेल्या रकमेचे हस्तांतर आणि दावा करण्यासाठी अनुसरण करावयाच्या प्रक्रियेची सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात आली आहेत. ही मार्गदर्शक तत्त्वे डीईए फंड योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या सर्व बँकांना (म्हणजे व्यावसायिक बँका- आरआरबी, एलएबी, एसएफबी आणि पीबीसह आणि सर्व सहकारी बँका) एक ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू होत आहेत. त्या निमित्ताने ठेवीदारांच्या हितासाठी आवश्यक असलेल्या काही संकल्पनांबद्दल जाणून घेऊ या..ठेवीदारांच्या बँकेकडे जमा असलेल्या दावा न केलेल्या ठेवी (अनक्लेम्ड डिपॉझिट) : दावा न केलेल्या ठेवी म्हणजे बँकांकडे बराच काळ निष्क्रिय पडून असलेल्या किंवा ज्यांवर ठेवीदारांनी दावा केला नाही, अशा ठेवी. त्यात प्रामुख्याने पुढील ठेवींचा समावेश होतो -अशा बचत किंवा चालू खात्यातील ठेवी, की जी खाती १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ निष्क्रिय असतात. अशा मुदत ठेवी, की ज्यांच्या खातेदारांनी मुदत ठेवीच्या परिपक्वतेच्या तारखेपासून १० वर्षांच्या आत दावा केला नाही.रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या वार्षिक अहवालानुसार, मार्च २०२४ अखेर बँकांमधील अशा दावा न केलेल्या ठेवी २६ टक्क्यांनी वाढून ७८,२१३ कोटी रुपयांवर पोचल्या आहेत. मार्च २०२३ अखेर त्या ठेवी ६२,२२५ कोटी रुपये होत्या. या आकड्यांवरून हे स्पष्ट होते, की दावा न केलेल्या ठेवींची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. त्यातही ही संख्या राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील ठेवींच्या बाबतीत जास्त आहे. अर्थात त्याचे मुख्य कारण म्हणजे राष्ट्रीयीकृत बँकांद्वारे बँकिंगचा झालेला गावोगावी विस्तार व ग्राहकांची संख्या. .Premium : Cash Loan : दोस्ताकडून पैसे घेताय? मग दंड भरावा लागेल! कसं ते वाचा.विनादावा ठेवी वाढण्याची कारणेविस्मरण : ठेवीदार योग्य नोंदीअभावी आपल्या बँकेतील ठेवी विसरतात.केवायसी अद्ययावत न करणे : ठेवीदार आपली संपर्क माहिती अद्ययावत न करता स्थलांतरित होतात किंवा दुसऱ्या बँकेशी व्यवहार सुरू करतात. त्यामुळे ते बँकेच्या संपर्क क्षेत्राबाहेर जातात.आकस्मिक मृत्यू : ठेवीदारांचा आकस्मिक मृत्यू झाल्यानंतर वारसांना खात्याविषयी कल्पना नसल्याने किंवा ठेवीदारांनी आपली संपर्क माहिती अद्ययावत न केल्याने वारसांशी संपर्क होऊ शकत नाही.नामनिर्देशन प्रक्रियेविषयी कमी जागरूकता : मृत व्यक्तीच्या ठेवी मिळवण्यासाठी कायदेशीर वारसांना प्रदीर्घ आणि कंटाळवाण्या प्रक्रियेतून जाण्यापासून वाचवण्याचे साधन म्हणजे नामनिर्देशन; पण त्याबाबत बँकांच्या ठेवीदारांमध्ये जागरूकता कमी असणे हेदेखील दावा न केलेल्या ठेवींचे प्रमाण वाढण्याचे संभाव्य कारण असू शकते. खाते उघडताना योग्य ते नामांकन केलेले नसेल, तर दावा दाखल करण्याच्या कायदेशीर कटकटीमुळे वारसदारांच्या खात्यासंबंधीच्या उदासीनतेमुळेदेखील खाते निष्क्रिय होऊ शकते..सदोष नामांकन : काही वेळा खातेदार नामांकन करताना योग्य ती माहिती देत नाही किंवा बँकेच्या सदोष नामांकनपत्रामुळेदेखील अशी पूर्ण माहिती घेतली जात नाही. उदा. वारसदाराचे पूर्ण नाव, पत्ता, पॅन, आधार क्रमांक, ई-मेल आयडी आणि मोबाईल नंबर यांसारखे तपशील आदी. त्यामुळे अशा मृत व्यक्तींच्या खात्यातील रक्कम हस्तांतर करण्यास अडचणी येतात.वित्तीय साक्षरतेचा अभाव : रिझर्व्ह बँक आणि सार्वजनिक बँका जनतेची वित्तीय साक्षरता वाढवण्यासाठी सातत्याने कार्यरत आहेत. तरीदेखील आर्थिक कायदे आणि प्रक्रियांविषयी अद्यापही जागरूकतेचा अभाव बऱ्याच ठिकाणी अनुभवायला मिळतो.निष्क्रिय खात्यांचे नियमित नियंत्रण : निष्क्रिय खात्यांचे वेळोवेळी अवलोकन करून योग्य ती कार्यवाही न केल्याने बँकेतील निष्क्रिय खात्यांची संख्या वाढते..Premium |Marathi Entrepreneur : कर्ज न घेता बहरलेला उद्योग.कर्मचाऱ्यांमध्ये जनजागृती : दावा न केलेल्या ठेवी दावेदाराला परत करणे ही बँक आणि तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची एक जबाबदारी आहे. त्यासाठी बँकांच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये जागरूकता महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. यावरून लक्षात येईल, की बँकेत खाते उघडताना व त्या नंतरदेखील ग्राहकांनी सतर्क राहणे आवश्यक आहे; अन्यथा कालांतराने खूप किंमत मोजावी लागते. कित्येकदा ‘केवायसी’ अद्ययावत करण्यासाठी बँकांकडून केला जाणारा पाठपुरावा ग्राहकांना त्रासदायक वाटतो; पण तो त्यांच्या किती हिताचा आहे हे या विवेचनावरून लक्षात येईल. कोणत्याही देशाच्या आर्थिक विस्तारात बँकिंग व्यवस्था महत्त्वाची भूमिका बजावते. बँका व्यवसायासाठी ठेवीदारांचा विश्वास संपादन करून ठेवी स्वीकारतात व त्यांना त्या ठेवी त्यांच्या गरजेनुसार परत करण्यासाठी आश्वस्त करतात. त्यामुळे अशा ठेवी, ज्यात दावा न केलेल्या ठेवींचाही समावेश होतो, त्या योग्य मालकांना/दावेदारांना परत करण्याची मुख्य जबाबदारी बँकांची ठरते. किंबहुना तोच त्यांच्या व्यवसायाचा मूलभूत पाया आहे. त्यामुळेच भारतीय बँका आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) दावा न केलेल्या ठेवी ओळखून परत करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे अनेक उपक्रम राबवत आहेत. .साडेआठ लाखांहून अधिक लोकांना लाभ लोकसभेत नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, १ जुलै २०२५पर्यंत ८,५९,६८३ नोंदणीकृत वापरकर्त्यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या ऑनलाइन पोर्टलचा वापर करून वर्षानुवर्षे निष्क्रिय असलेल्या बँक ठेवींमधून पैसे काढले आहेत. परंतु, दावा न केलेल्या ठेवींच्या खात्यांची संख्या काही कोटींमध्ये असल्याने या पोर्टलचा वापर अधिक व्हायला हवा..बँकेची संकेतस्थळे ठेवीदार, नामनिर्देशित आणि मृत ठेवीदारांच्या कायदेशीर वारसांना दावा न केलेल्या ठेवींची ओळख पटवण्यासाठी आणि दावा करण्यास मदत करण्यासाठी, आरबीआय बँकांना त्यांच्या वेबसाइटवर अशा ठेवींची यादी प्रदर्शित करणे बंधनकारक करते. या यादीमध्ये डीईए फंडात हस्तांतर केलेल्या ठेवींसाठी नाव, पत्ता आणि अनक्लेम्ड डिपॉझिट रेफरन्स नंबर (यूडीआरएन) यांसारख्या आवश्यक तपशीलांचा समावेश असतो. त्यामुळे लोकांना निधी शोधणे आणि दाव्याच्या प्रक्रियेसाठी संबंधित बँकांशी संपर्क साधणे शक्य होते. अर्थात यात शिल्लक रक्कम आदींसारखी संवेदनशील माहिती दिली जात नाही.‘आरबीआय’ची ‘१०० दिवस १०० पे’ मोहीम : दावा न केलेल्या ठेवींच्या निराकरणास गती देण्यासाठी या उपक्रमात १०० दिवसांच्या आत प्रत्येक जिल्ह्यातील टॉप १०० बेवारस ठेवी ओळखून त्यांचा निपटारा करण्याचे काम बँकांना देण्यात आले. ही मोहीम बँकांनीदेखील सुरू ठेवणे आवश्यक आहे..उद्गम पोर्टल ‘ : ‘आरबीआय’ने ऑगस्ट २०२३मध्ये ‘अनक्लेम्ड डिपॉझिट गेटवे टू अॅक्सेस इन्फॉर्मेशन’ अर्थात ‘यूडीजीएएम’ म्हणजेच ‘ उद्गम’ पोर्टल सुरू केले. हा केंद्रीकृत वेब प्लॅटफॉर्म लोकांना अनेक बँकांमध्ये दावा न केलेल्या ठेवी शोधण्याची परवानगी देतो. वापरकर्त्यांना आपल्या नोंदणीकृत क्रेडेन्शियल्ससह https://udgam.rbi.org.in या पोर्टलवर लॉगिन करून खातेदाराचे नाव, बँकेचे नाव आणि इतर ओळखीची माहिती देऊन दावा न केलेल्या ठेवी शोधता येतात. परंतु, प्रत्यक्ष आपली रक्कम मिळवण्यासाठी थेट संबंधित बँकांकडेच प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. .मार्गदर्शक तत्त्वे कोणती आहेत?बँकांनी वर्षभरापासून कोणतेही व्यवहार न झालेल्या खात्यांचा वार्षिक आढावा घेऊन अशा खातेदारांना अलर्ट ई-मेल, पत्र किंवा एसएमएसद्वारे संदेश पाठवून खाते सक्रिय करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे, जेणेकरून अशी खाती निष्क्रिय होण्यास वेळीच अटकाव घालता येईल. अधिक नामांकने : ‘बँकिंग कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४’ यामध्ये ठेवी, बँकेच्या ताब्यातील वस्तू किंवा भाड्याच्या लॉकरसाठी चार नामनिर्देशित व्यक्तींची नियुक्ती करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. खातेदाराने निर्दिष्ट केलेल्या प्रमाणात एकाच वेळी नामांकने वितरित करून नामनिर्देशित व्यक्तींची नेमणूक एकाच वेळी हिस्सेदारी ठरवून किंवा क्रमाने केली जाऊ शकते. सलग नामनिर्देशनासाठी नामनिर्देशनाच्या क्रमानुसार प्राधान्य दिले जाईल आणि प्रथम सूचीबद्ध केलेल्या नॉमिनीला प्राधान्य दिले जाईल. नामनिर्देशनातून कायदेशीर वारस म्हणून पहिली नामनिर्देशित व्यक्ती उपलब्ध नसेल, तर त्याच्या पुढच्या क्रमांकावरील व्यक्ती सक्रिय होऊन दावा करू शकेल; मात्र ताब्यात किंवा लॉकरमध्ये शिल्लक राहिलेल्या वस्तूंसाठी अनुक्रमे नामांकन करता येणार आहे. ‘केवायसी’मध्ये सुलभता : केवायसी अपडेटअभावी अनेक खाती गोठवली जातात. निष्क्रिय किंवा गोठवलेल्या खात्यांची संख्या कमी करण्यासाठी आणि पुनर्सक्रियीकरण प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी ‘आरबीआय’ने ठेवीदारास प्रत्यक्ष उपस्थित रहाण्याचा आग्रह न करता मोबाइल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग आणि व्हिडिओ आधारित पडताळणी पद्धतींचा वापर करण्यासाठी बँकांना प्रोत्साहित केले आहे..दावा न केलेल्या ठेवी शोधण्याची व दावा करण्याची प्रक्रिया आपल्या नोंदणीकृत क्रेडेन्शियल्ससह https://udgam.rbi.org.in या ‘आरबीआय’च्या पोर्टलवर ओटीपी आधारित लॉगिन करून खातेदाराचे नाव, बँकेचे नाव आणि इतर ओळखीची माहिती देऊन आपल्या दावा न केलेल्या ठेवी शोधा. बँकेचे नाव, शाखा,अनक्लेम्ड डिपॉझिट रेफरन्स नंबर (यूडीआरएन) यांसारख्या आवश्यक तपशीलांची नोंद करा. ज्या बँकेत खाते आहे त्या बँकेला भेट द्या. दावा करण्यासाठीची प्रक्रिया समजावून घ्या. आवश्यक तो अर्ज भरून त्यासोबत आवश्यक ते कागदपत्र दाखल करा. बँकेला हवी असलेली माहिती व कागदपत्रे दिल्यावर बँक आपल्याला देय रक्कम अदा करील.अशा प्रकारे दावा न केलेली रक्कम मिळवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने नियोजनबद्ध कार्यप्रणाली अस्तित्वात आणून व अनेक उपक्रमांची त्याला जोड दिली आहे. असे असले, तरी शेवटी असे म्हणता येईल, की आजारावरील उपचार घेण्यापेक्षा आजारच होणार नाही याची काळजी प्रत्येक ठेवीदाराने घेऊन आपले बँक खाते उघडताना व त्यानंतर वेळोवेळी बँकेच्या ‘केवायसी’सारख्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे आणि वर उल्लेख केल्याप्रमाणे दावा न केलेल्या ठेवी वाढण्याची कारणे टाळणे प्रत्येक खातेदाराच्या व बँकांच्या हिताचे ठरणार आहे..ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता (डीईए) निधी योजनादावा न केलेल्या खात्यांचा निधी बँका प्रत्येक कॅलेंडर महिन्यात रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) डिपॉझिटर एज्युकेशन अँड अवेअरनेस (डीईए) फंडात हस्तांतर करतात. तथापि, ठेवीदारांना संबंधित बँकांकडून कधीही लागू व्याजासह त्यांचे पैसे परत मिळवण्याचा अधिकार अबाधित राहतो. अर्थात, आपले पैसे परत मिळवण्यासाठी ठेवीदाराला आपल्या बँकेशीच संपर्क करावा लागेल. अशा प्रकारचा अर्ज आल्यानंतर संबंधित बँक ‘आरबीआय’कडे संबंधित ठेवीची मागणी करील. दावा न केलेली रक्कम हस्तांतर करण्यासाठी आणि अशी रक्कम ठेवीदारांच्या विनंतीवरून परत मिळवण्याकरिता दावा सादर करण्यासाठी ‘आरबीआय’ने सर्व बँकांसाठी स्वतंत्र विंडो उपलब्ध करून दिली आहे. अशा प्रकारे रिझर्व्ह बँकेने दावा न केलेली रक्कम सुरक्षित राहील याची, तर काळजी घेतलीच आहे; बँकेने दावा न केलेली रक्कम हस्तांतर करण्यासाठी आणि अशी रक्कम ठेवीदारांच्या विनंतीवरून परत मिळवण्याकरिता दावा सादर करण्यासाठी 'आरबीआय'ने सर्व बँकांसाठी स्वतंत्र विंडो उपलब्ध करून दिली आहे. अशा प्रकारे रिझर्व्ह बँकेने दावा न केलेली रक्कम सुरक्षित राहील याची, तर काळजी घेतलीच आहे; पण ती खातेदारालादेखील विनाविलंब लवकरात लवकर मिळेल याचीही काळजी घेतली आहे.(लेखक निवृत्त बँक अधिकारी आहेत.) 