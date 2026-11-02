Premium|Unclaimed Investments in India : विनादावा संपत्तीबाबत जागरूकता महत्त्वाची!

प्राची गावस्कर - prachigawaskar@gmail.comसरकारने विनादावा रकमेसाठी गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरणाची (आयईपीएफए) सुविधा निर्माण केल्याने अनेकांना आपल्या संपत्तीचा शोध घेणे शक्य झाले आहे. मात्र, अशी विनादावा रक्कम परत मिळविण्यासाठीची प्रक्रिया क्लिष्ट असते. सर्वसामान्य लोकांना ही प्रक्रिया विनासायास पूर्ण करता यावी, यासाठी पुण्यातील श्रीकांत पंडोरे आपल्या क्लिअर क्लेम कंपनीच्या माध्यमातून काम करत आहेत. ‘सकाळ मनी’साठी घेतलेली ही मुलाखत...प्रश्न : तुम्ही आर्थिक क्षेत्रात उतरण्याचा निर्णय कसा आणि कधी घेतलात?पंडोरे ः मी मुळात इंजिनिअर असल्याने सॉफ्टवेअर क्षेत्रात काम करत होतो. मात्र, काम करताना अनेकदा आजूबाजूच्या लोकांचे, नातेवाइकांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत असल्याचे दिसत होते. काहीवेळा आजोबा, वडील यांनी कागदोपत्री स्वरुपात घेतलेले शेअर डी-मॅट केलेले नसल्याने त्याचा लाभांश मिळत नसे किंवा असे शेअर आहेत हेच अनेक मुलांना माहित नसल्याचे दिसत असे. आई-वडिलांच्या मृत्यूनंतर कधीतरी असे शेअर असल्याचा शोध लागत असे किंवा पीएफसाठी नॉमिनेशन केले नसल्याने पैसे मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे दिसत असे. अशी अनेक उदाहरणे बघितल्यावर आपण या क्षेत्रात उतरून काहीतरी काम केले पाहिजे असे वाटू लागले. सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपण काहीतरी व्यवस्था तयार करून लोकांना मदत करू शकतो, असे मला वाटत होते, त्यामुळे मी नोकरी सोडून या क्षेत्रात येण्याचा निर्णय घेतला. माझा मित्र हार्दिक माणेक आणि अश्विनी अडसरे यांनी मला साथ दिली आणि आम्ही जानेवारी २०२२ मध्ये क्लिअर क्लेम ही कंपनी सुरू केली. या कंपनीच्या माध्यमातून आम्ही कागदी स्वरुपातील शेअर डी-मॅट करून देणे, कंपनीकडून जुने शेअर आणि न मिळालेला लाभांश परत मिळवून देणे, गुंतवणूकदाराच्या निधनानंतर मालकी हस्तांतर, हरवलेल्या प्रमाणपत्रांच्या डुप्लिकेट प्रती मिळवून देणे, कोणीही अनेक वर्षे दावा न केल्यामुळे अनेकांचे शेअर गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरणात अर्थात ‘आयईपीएफए’मध्ये (IEPFA) जमा होतात, ते परत मिळवण्यासाठी दावे दाखल करणे, नॉमिनेशन नसल्याने बँक खात्यात अडकलेले पैसे वारसांना मिळवून देणे, वारसांना पीएफ, पीपीएफचे पैसे मिळवून देणे अशी कामे करण्यास सुरुवात केली. कागदी स्वरूपातील गुंतवणुकीपासून डिजिटल युगाकडे झालेल्या संक्रमणात मागे राहिलेल्या गुंतवणुकींचा शोध घेऊन त्या पुन्हा गुंतवणूकदारांच्या नावावर आणण्यावर कंपनीचा भर आहे. आमचे उद्दिष्ट गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया सोपी करणे आहे. अनेक कुटुंबांना जुन्या गुंतवणुकीत दडलेली संपत्ती असल्याची कल्पनाच नसते. योग्य कागदपत्रे आणि नियामक प्रक्रियेद्वारे त्यांना त्यांचा हक्काचा मालमत्ता वेगाने आणि अचूकपणे परत मिळवून देणे हेच आमचे उद्दिष्ट आहे. .प्रश्न : सरकारी आकडेवारीनुसार, सुमारे एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम विनादावा स्वरूपात विविध वित्तीय संस्थांकडे पडून आहेत. विनादावा रकमेचे एवढे मोठे प्रमाण असण्यामागे नेमकी काय कारणे तुम्हाला जाणवतात?पंडोरे ः अशा विनादावा रकमेचे मोठे प्रमाण बघता, लाखो लोकांचे पैसे असे अडकलेले असल्याचे लक्षात येते. यासाठी वारसांना गुंतवणुकीची माहितीच नसणे, नॉमिनेशन नसणे, शेअर कागदी स्वरुपात असणे ही प्रमुख कारणे मोठ्या प्रमाणात आढळतात. मूळ गुंतवणूकदार अनेकदा पूर्वी घेतलेले शेअर विसरून जातात किंवा ते त्यांनी डी-मॅट केलेले नसतात, पत्ता बदलल्यानंतर नोंदी अद्ययावत न करणे, कुटुंबीयांना गुंतवणुकीची माहिती नसणे किंवा कागदपत्रे हरवणे, केवायसी अपडेट नसणे, मृत्युपत्र नसणे यामुळे अनेक गुंतवणूकदार आणि त्यांच्या वारसांना आपल्या हक्काच्या मालमत्तेपासून वंचित राहावे लागते. अनेकदा गुंतवणूकदाराच्या निधनानंतर वारसांना अनेक वर्षांनी जुनी शेअर प्रमाणपत्रे किंवा लाभांशाची कागदपत्रे सापडतात. त्यामुळे ती मालमत्ता परत मिळवण्यासाठीची प्रक्रिया किचकट असते, परिणामी अनेकजण दावा करण्याचा विचार सोडून देतात. मुले परदेशी असल्यास त्यांना वेळ नसतो, त्यामुळेही दावा केला जात नाही.प्रश्न : अशी रक्कम मिळवण्यासाठी प्रक्रिया अतिशय क्लिष्ट आहे, त्यात तुम्ही कशी मदत करता?पंडोरे ः अगदी खरे आहे. सलग सात वर्षे लाभांशावर दावा न केल्यास संबंधित शेअर गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरणाकडे (आयईपीएफए) जमा होतात. मात्र, ते पुन्हा मिळू शकतात. ही मालमत्ता कायमची नष्ट होत नसली, तरी ती परत मिळविण्यासाठी नियामक प्रक्रियेचे पालन करावे लागते. ही प्रक्रिया अतिशय गुंतागुंतीची आहे. यासाठी अनेक कागदपत्रे लागतात, विविध प्रकारची माहिती द्यावी लागते. तिची पडताळणी पूर्ण होण गरजेचे असते. त्यामुळे अनेकदा लोक ही प्रक्रिया करण्यासाठी तयार होत नाहीत. परंतु, आम्ही त्यांना संपूर्ण प्रक्रिया समजावून सांगतो, सर्व मदत करण्यासाठी तयार असल्याचे सांगतो, तेव्हा ते तयार होतात. त्यानंतर आम्ही गुंतवणूकदारांकडून उपलब्ध कागदपत्रे घेऊन संबंधित कंपनीकडे पाठपुरावा करतो. शेअरची नेमकी काय स्थिती आहे, ते जाणून घेतो. आवश्यक ती कागदपत्रे सरकारी यंत्रणांकडून मिळवतो, माहितीची पडताळणी करून घेतो आणि मग ‘आयईपीएफए’मध्ये दावा दाखल करण्याची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून ग्राहकांना शेअर परत मिळवून देतो. आम्ही ग्राहकांना त्यांच्या घरी जाऊन सेवा देतो. त्यांना अनावश्यक कोठेही फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत, याची काळजी घेतो. कागदपत्रे पूर्णतः निर्दोष आहेत, याची खात्री करून मगच पुढील प्रक्रिया करतो. त्यामुळे दावे यशस्वीपणे मंजूर होतात आणि लोकांना कधीच मिळणार नाही अशी अपेक्षा असलेली संपत्ती मिळते..प्रश्न : तुम्ही आतापर्यंत किती रक्कम सोडविली आहे आणि किती ग्राहकांना मदत केली आहे?पंडोरे ः आतापर्यंत आम्ही जवळपास १५० कोटी रुपयांपर्यंतचे शेअर परत मिळवले असून, १२५० हून अधिक ग्राहकांना मदत केली आहे, तर २५०० हून अधिक दावे यशस्वीपणे दाखल केले आहेत. केवळ शेअरसंबधीच नव्हे, तर बँक खात्यांमध्ये अडकून पडलेले पैसे, विमा पॉलिसीचे पैसे मिळवून देण्याचे कामही आम्ही केले आहे.प्रश्न : हे काम करताना आलेले काही अविस्मरणीय अनुभव सांगाल का?पंडोरे ः पैसा ही अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे. मात्र, काही त्रुटींमुळे आपल्याच हक्काचा पैसा मिळणे कठिण होते अशावेळी योग्य ती नियामक पूर्तता करून गरजेच्या प्रसंगी असे पैसे मिळाले, तर त्याचे मूल्य मोठे असते. असे अनेक अनुभव आम्हाला या कामामुळे मिळाले. एका कुटुंबातील गृहिणीला तिच्या पतीच्या गुंतवणुकीबद्दल विशेषतः शेअरमधील गुंतवणुकीची काहीही माहिती नव्हती. मुलीचे लग्न तोंडावर आलेले असताना, पतीचे अचानक निधन झाले. अशावेळी हवालदिल झालेल्या त्या आईला आम्ही ‘आयईपीएफए’मध्ये दावा यशस्वी करून शेअर परत मिळवून दिले आणि त्याच्या विक्रीतून त्यांना मोठी रक्कम मिळाली, ज्यामुळे लग्नाच्या खर्चाचे ओझे दूर झाले. त्यावेळी त्यांना झालेला आनंद आम्ही आजही विसरू शकत नाही. त्या अतिशय सद्गदित होऊन वारंवार आमचे आभार मानत होत्या. हा आमचा अनुभव आमच्यासाठी अविस्मरणीय आहे. यातूनच आम्हाला अशा अडचणीत असलेल्या लोकांना त्यांची मालमत्ता परत मिळवून देण्यासाठी लागेल ते कष्ट घेण्याची प्रेरणा मिळते. कित्येकांना माहितच नसते, त्यांच्या आजोबांनी, वडिलांनी शेअरमध्ये गुंतवणूक केली आहे, तिची आजच्या काळातील किंमत लाखो, कोट्यवधी रुपये असते, ती रक्कम त्यांना मिळते, तेव्हा अनेकांचे आयुष्य पालटते. अनेकांना मुलांचे शिक्षण, आजारपणाचा खर्च करणे शक्य झाले आहे..प्रश्न : लोकांनी आपल्या संपत्तीचे रक्षण करण्यासाठी कोणती महत्त्वाची गोष्ट केली पाहिजे, असे तुम्ही सांगाल?पंडोरे ः सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे इच्छापत्र ते ही नोंदणीकृत करणे अत्यावश्यक आहे. कारण आपल्या पश्चात कोणालाही त्रास न होता, कोणतेही वादविवाद निर्माण न होता आपल्या संपत्तीचे आपल्या इच्छेप्रमाणे वाटप होण्यासाठी नोंदणीकृत इच्छापत्र हा अतिशय उपयुक्त आणि महत्त्वाचा उपाय आहे. यामुळे संपत्तीचे वाटप आपल्या इच्छेप्रमाणे आपण निश्चित केलेल्या व्यक्तीलाच होते. त्यांना कोणतीही कायदेशीर लढाई करण्याची गरज उरत नाही. सर्व प्रक्रिया अतिशय सहजपणे आणि सुरळीतपणे पार पडते. अनेकदा असे इच्छापत्र नसल्याने भावंडांमध्ये वाद निर्माण होतात. वाद सोडविण्यासाठी त्यांना न्यायालयात जावे लागते. एकमेकांविषयी कटुता निर्माण होते आणि संबंध दुरावतात. काही वेळा अशा वादांना विपरित वळण लागून हिंसात्मक घटना घडल्याचेही दिसून आले आहे. हे सगळे टाळायचे असेल, तर इच्छापत्र हा सर्वोत्तम उपाय आहे. तसेच आपण केलेल्या गुंतवणुकीची माहिती आपल्या घरातील सदस्यांना जसे, पत्नी, मुले, आई-वडिल यांनी असणे गरजेचे आहे. आई-वडिलांनीही किंवा घरातील कमावत्या व्यक्तीने आपल्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीला आर्थिक बाबींविषयी माहिती देणे गरजेचे आहे. अन्यथा, अनेकदा गरजेच्या वेळी आर्थिक अडचण आल्यास काहीही करता येत नाही. मनस्ताप सोसावा लागतो. अनेकदा आपल्या आई-वडिलांनी कुठे गुंतवणूक केली आहे, याची माहिती मुलांना नसते. त्यामुळे आई-वडिलांच्या मृत्यूनंतर ती संपत्ती त्यांना मिळू शकत नाही. अचानक अपघात किंवा अन्य काही दुर्घटना घडली, तर आपल्याकडे असलेल्या पैशाचा वापर करणे मुलांना शक्य होत नाही, कारण त्याबद्दल त्यांना काही माहिती दिलेली नसते. यासाठी आपण कुठे गुंतवणूक केली आहे, बँक खाती कोणत्या बँकांमध्ये आहेत. त्याचे पासवर्ड, पिन याची नोंद एखाद्या वहीत करून ठेवणे किंवा संगणकावर करून ठेवणे आवश्यक आहे. आम्ही आमच्याकडे येणाऱ्या सर्व लोकांना याबाबत जागरुक करतो. त्यांना इच्छापत्र करण्यासाठी मदत करतो. आमच्या मार्गदर्शनामुळे, मदतीमुळे अनेकांना फायदा झाल्याचे आमच्या अनेक ग्राहकांनी सांगितले आहे.प्रश्न : भविष्यातील योजना काय आहेत?पंडोरे ः आम्ही आमच्या कामाचा विस्तार करण्यावर भर देत आहोत. देशात डिजिटल आर्थिक व्यवहार आणि गुंतवणुकीचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असले, तरी जुन्या गुंतवणुकींच्या नोंदी आणि वारसाहक्काशी संबंधित अनेक प्रश्न अद्याप कायम आहेत. अशा परिस्थितीत विसरून गेलेल्या गुंतवणुकींचा शोध घेऊन त्या त्यांच्या खऱ्या मालकांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम आम्ही करत आहोत. आता त्यापुढे जाऊन ग्राहकांना त्यांना मिळालेली संपत्ती कशी आणि कोठे गुंतवावी, याबाबत मार्गदर्शन आणि मदत करण्यासाठी आम्ही यंत्रणा उभी करत आहोत. कारण अनेक ग्राहकांनी आमच्याकडे तशी इच्छा व्यक्त केली. यासाठी आम्ही एक स्वतंत्र टीम नेमून कामकाज करत आहोत. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत विनादावा शेअर, बँकखात्यातील पैसे, विमा, म्युच्युअल फंडातील पैसे परत मिळवण्याबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी उपक्रम राबविण्याचा प्रयत्न करत आहोत. समाजमाध्यमांसह प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यावर आमचा भर आहे. आमच्या सेवा अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्या एका क्लिकवर उपलब्ध करून देण्यासह घरपोच सुविधा देण्यासाठी आम्ही विस्तार करत आहोत.आकडेवारी थक्क करणारी!गेल्या दोन वर्षांत, गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरणाला (IEPFA) भागधारकांकडून शेअर आणि लाभांश परत मिळवण्यासाठी एकूण १,३२,५४५ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यापैकी ७५,४१७ अर्ज मंजूर करण्यात आले असून, एकूण ४.३६ कोटी शेअर दावेदारांना परत करण्यात आले आहेत. याशिवाय, याच कालावधीत गुंतवणूकदारांना एकूण ७७.८२ कोटी रुपयांची लाभांश रक्कमदेखील परत करण्यात आली आहे. ही आकडेवारी थक्क करणारी असली, तरी ते वास्तव आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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