जीएसटी आणि ‘एमआरपी’

-अॅड. गोविंद पटवर्धन, ज्येष्ठ करसल्लागारव स्तू व सेवाकरातील (जीएसटी)दरकपात स्वागतार्ह आहे. मात्र, त्यामुळे कल्पना न केलेल्या नव्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. देश जीएसटी सुधारणांचा जल्लोष करीत असताना, व्यावसायिकांना त्याची अंमलबजावणी कशी करायची आणि त्यांच्या व्यवसायांवर काय परिणाम होईल, याची चिंता लागली आहे. एक प्रमुख समस्या म्हणजे कमाल किरकोळ विक्री किमतीबाबतच्या (एमआरपी) नियमाची अंमलबजावणी कशी करायची ही आहे. .अन्नपदार्थ, ग्राहकोपयोगी वस्तू, स्टेशनरी आणि खेळणी, सौंदर्य प्रसाधने, औषधे या क्षेत्रांसाठी जीएसटी दर कमी केले आहेत. या क्षेत्रांना सुधारित 'एमआरपी' निश्चित करण्यासाठी पहिले पाऊल म्हणजे खर्चाचे विश्लेषण. त्याचबरोबर स्टोअरमध्ये असलेल्या आधीच पॅक केलेल्या वस्तूंवर सुधारित 'एमआरपी' छापायची कशी? ही बिकट समस्या आहे. 'एमआरपी' आधीच पॅकेजवर छापलेली असते, ती पुनर्मुद्रित करणे आणि लाखो वैयक्तिक पॅकेजवर चिकटवणे जवळजवळ अशक्य आहे. यापैकी बहुतेक उत्पादनांमध्ये प्रत्येक पॅकेजचे मूल्य कमी असते; शिवाय ते वेगवेगळ्या ठिकाणी साठवलेले असतात. समस्या तत्कालिक असली तरी गंभीर आहे. सरकारने प्री-पॅकेज केलेल्या वस्तूंवरील 'एमआरपी' नियमाबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी महत्त्वाची स्पष्टीकरणे जारी केली आहेत..यातील अनेक वस्तू 'सॅशे' म्हणजे अगदी लहान पाकिटांमध्ये विकल्या जातात. त्यांच्या किमतीतील फरक १० ते १५ पैसे इतका नगण्य असेल. किमतीत बदल करणे अशक्य आहे. काही वस्तूंबाबत सुधारित 'एमआरपी' छापण्याचा खर्च जास्त होतो आहे. औषधांच्या बाबतीत वेगळीच समस्या आहे. ज्याचे दर कमी केले आहेत, त्याची शास्रीय नावे नोटिफिकेशनमध्ये दिली आहेत. बहुतेक औषधे ट्रेड नावाने विकली जातात. व्यापाऱ्यांना शास्रीय नावे आणि व्यापारी नावे यांचा मेळ घालावा लागेल. दुकानात हजारो वेगवेगळी औषधे असतात. ते फारच जिकिरीचे काम होईल. याबाबत सूट देणे गरजेचे आहे..'एमआरपी'बाबत मार्गदर्शक तत्त्वेजीएसटी सुधारणेपूर्वी न वापरलेले पॅकेजिंग साहित्य किंवा रॅपर ३१ मार्च २०२६ पर्यंत किंवा त्या तारखेपर्यंत पॅकिंग साहित्य किंवा रॅपर संपले आहेत, यापैकी जे आधी असेल ते साहित्य पॅकिंगसाठी वापरले जाऊ शकतात. या अटीवर की-सुधारित 'एमआरपी' स्टॅम्पिंग किंवा स्टिकर लावून किंवा ऑनलाइन प्रिंटिंगद्वारे उघड केले जाईल..सुधारित 'एमआरपी'बाबत वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरात प्रकाशित करण्याची आवश्यकता नाही.सुधारित किमतींबाबत फक्त घाऊक विक्रेते, किरकोळविक्रेते आदींना सूचना द्याव्यात.सुधारित 'एमआरपी'च्या प्रती सर्व केंद्र/राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील संबंधित नियंत्रकांना पाठवाव्यात.उत्पादक, पॅकर आणि आयातदारांनी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट आणि समाजमाध्यमाद्वारे डीलर, किरकोळ विक्रेते आणि ग्राहकांना 'जीएसटी' दरसुधारणेबद्दल जागरूक करण्यासाठी त्वरित पावले उचलावीत.कमी केलेल्या 'जीएसटी' दराचा फायदा अंतिम ग्राहकांना प्रभावीपणे दिला जाईल.