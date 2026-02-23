Premium|Required Rate of Return : शेअर बाजारातील अस्थिरतेतून आर्थिक नियोजन कसे करावे?

राजेश जोशी आपण कायम ऐकतो की, शेअर बाजार अस्थिर (व्होलाटाइल) आहे; पण ही अस्थिरता हेच तर त्याचे जिवंत असण्याचे प्रमाण आहे ना? बाजार परतावा (मार्केट रिटर्न), अपेक्षित परतावा (एक्स्पेक्टेड रिटर्न) आणि परताव्यांचे आवश्यक दर (रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न) यांचे नीट भान ठेवले आणि या परताव्यांतील फरक लक्षात घेतला, तर आपण आर्थिक नियोजन व्यवस्थित करू शकतो..आपण बाजार परतावा (मार्केट रिटर्न), अपेक्षित परतावा (एक्स्पेक्टेड रिटर्न) आणि परताव्यांचे आवश्यक दर (रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न) याचे नीट वर्गीकरण करणे गरजेचे आहे. बाजार परतावा, अपेक्षित परताव्यापेक्षा आवश्यक परतावा दर हेच प्रमाण धरले, तर आपण नीटपणे गतिशील मालमत्ता वाटप (डायनॅमिक ॲसेट ॲलोकेशन) करू शकू. ढोबळ मानाने याचे वर्गीकरण येथे दिले आहे..१. बाजार परतावा, परताव्याचा अपेक्षित दर : हे सर्व बाजाराप्रमाणे चालणार आहे, म्हणजे मागील काही वर्षात कोणत्या म्युच्युअल फंडांनी किंवा शेअरनी कसा परतावा दिला, याचे प्रतिबिंब आहे. यात सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराच्या हातात फक्त गुंतवणूक करणे आणि बाकी सर्व बाजारातील चढ-उतारांवर अवलंबून राहणे, इतकेच आहे. यात गुंतवणूकदाराचे परावलंबित्व आहे. समजा, गेल्या काही वर्षांत बाजाराने साधारण १२ टक्के दराने दर वर्षी परतावा दिला, तर पुढेही हाच परतावा मिळेल, असे गृहीत धरावे लागेल. यात परत मालमत्ता वाटपाचे फेरसंतुलन (रीबॅलन्स) कसे करणार? कोणत्या मालमत्तेमधून नफा काढून परत कोणत्या मालमत्तेमध्ये गुंतवणार? आपल्या कुटुंबाचे आर्थिक नियोजनच नव्हे, तर कुटुंबाची आर्थिक जबाबदारीसुद्धा नीट पार पाडणे महत्त्वाचे आहे. यामुळेच परताव्यांचे आवश्यक दर अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात..Premium|sovereign gold bonds: सॉव्हेरिन गोल्ड बाँड्स गुंतवणूकदारांना अर्थसंकल्प २०२६ चा मोठा फटका.२. परताव्यांचा आवश्यक दर कसा मोजावा याचे ढोबळ मानाने गणित : यात दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. त्या म्हणजे आपल्या उत्पन्नाची दरवर्षी होणारी वाढ, आणि आपल्या कुटुंबाच्या आर्थिक गरजा कधी येणार आहेत, त्याला लागणारा वेळ आदी बाबी लक्षात घेतल्या, तरच आपल्याला आपला परताव्याचा आवश्यक दर कळेल आणि मग त्यानुसार आपण गतिशील मालमत्ता वाटप करू शकू. यात जितकी पारदर्शकता ठेवू तितकी आपली चिंता कमी होईल.३. गतिशील मालमत्ता वाटप : सर्वसाधारणपणे आपल्या परताव्यांच्या आवश्यक दरांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. समजा, हा दर १३ टक्के असेल, तर जेव्हा बाजार गुंतवणुकीवर १३ टक्क्यांहून अधिक परतावा देईल तेव्हा आपण मालमत्ता फेरसंतुलन करून जिथे जास्त परतावा मिळाला आहे तिथे नफा कमवून (प्रॉफिट बुकिंग) तो परतावा सुरक्षितपणे पुन्हा गुंतवणे आवश्यक आहे. यामध्ये आपण फक्त बाजारातील अस्थिरतेचे प्रेक्षक बनणे नसून, आपल्या आर्थिक आयुष्याचे नियंत्रण स्वतःकडे घेणे असते..४. एक महत्त्वाची गोष्ट : आपण लक्षात घेतले पाहिजे, की परताव्याचा आवश्यक दर सर्वांत शेवटच्या गरजेसाठी १३ टक्क्यांपेक्षा अधिक लागणार असेल, तर ती जोखीम खूपच जास्त होईल, कारण १३ टक्के परतावा वर्षानुवर्षे तोही दरवर्षी मिळेलच असे नाही. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे यात सट्टेबाजी (स्पेक्युलेशन) टाळणे, सारखे बाजाराकडे न बघणे आणि उगीच आपल्या गुंतवणुकीचा परतावा पाहण्याचे टाळणे. गरज पडल्यास ते वर्षातून फारतर एक-दोन वेळा करणे आणि जेव्हा आपली आर्थिक गरज जवळ येईल तेव्हा नफा काढून घेणे. जागतिक घडामोडींवर विनाकारण अंदाज बांधू नयेत. डॉलरचा दर वर-खाली झाला किंवा जागतिक पातळीवर कोणता नेता काय म्हणाला, अशा गप्पा केवळ कॉफी पिताना मारायला छान असतात. अफवा किंवा बाजारगप्पांना बळी पडल्यास नुकसान आपलेच होते. या सर्व बाबी लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे.(लेखक चार्टर्ड फायनान्शियल प्लॅनर- सीएफपी आहेत. ९३७१२७५२५२).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.