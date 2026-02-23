Sakal Money

Premium|Required Rate of Return : शेअर बाजारातील अस्थिरतेतून आर्थिक नियोजन कसे करावे?

Dynamic Asset Allocation : गुंतवणूक करताना केवळ बाजार परताव्यावर अवलंबून न राहता, 'परताव्याचा आवश्यक दर' (Required Rate of Return) ओळखून केलेले गतिशील मालमत्ता वाटपच सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराला शाश्वत आर्थिक सुरक्षा आणि मानसिक शांतता मिळवून देऊ शकते.
esakal

सकाळ मनी
Updated on

राजेश जोशी

आपण कायम ऐकतो की, शेअर बाजार अस्थिर (व्होलाटाइल) आहे; पण ही अस्थिरता हेच तर त्याचे जिवंत असण्याचे प्रमाण आहे ना? बाजार परतावा (मार्केट रिटर्न), अपेक्षित परतावा (एक्स्पेक्टेड रिटर्न) आणि परताव्यांचे आवश्यक दर (रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न) यांचे नीट भान ठेवले आणि या परताव्यांतील फरक लक्षात घेतला, तर आपण आर्थिक नियोजन व्यवस्थित करू शकतो.

