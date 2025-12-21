Sakal Money

सर्वांसाठी विमा ऐतिहािसक पाऊल

Benefits of universal insurance coverage in India: विमा सुधारणा विधेयक २०२५: परकी गुंतवणुकीत वाढ, आयआरडीएला अधिक अधिकार
Historic Move to Ensure Insurance Coverage for All

Historic Move to Ensure Insurance Coverage for All

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ॲड. सुनील टाकळकर,ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ व विमा सल्लागार

सदेत नुकतेच ‘सबका बीमा, सबकी रक्षा’ (विमा सुधारणा विधेयक २०२५) मंजूर करण्यात आले. सर्वांसाठी २०४७ पर्यंत विमा हे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारने विमा कायदा १९३८, एलआयसी कायदा १९५६ आणि आयआरडीए कायदा १९९९ या तिन्ही कायद्यांमध्ये बदल केले आहेत.

Loading content, please wait...
Social Media
Insurance
health insurance
awareness
Financial Assistance
schemes

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com