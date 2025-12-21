सर्वांसाठी विमा ऐतिहािसक पाऊल

ॲड. सुनील टाकळकर,ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ व विमा सल्लागारसदेत नुकतेच ‘सबका बीमा, सबकी रक्षा’ (विमा सुधारणा विधेयक २०२५) मंजूर करण्यात आले. सर्वांसाठी २०४७ पर्यंत विमा हे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारने विमा कायदा १९३८, एलआयसी कायदा १९५६ आणि आयआरडीए कायदा १९९९ या तिन्ही कायद्यांमध्ये बदल केले आहेत..प्रमुख तरतुदी परकी गुंतवणूक मर्यादावाढविमा कंपन्यांची परकी गुंतवणुकीची मर्यादा ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्के करण्यात आली आहे. आता परदेशी कंपन्या स्वतःच्या मालकीची कंपनी भारतात सुरू करू शकतील. परदेशी पुनर्विमा (Reinsurance) कंपन्यांसाठी भांडवलाची अट (NET Owned Fund) ५००० कोटी रुपयांवरून १००० कोटी रुपये करण्यात आली आहे..‘आयआरडीए’चे सक्षमीकरणआता ‘आयआरडीए’ला अधिक अधिकार देण्यात आले असून, चुकीच्या पद्धतीने नफा कमवणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याचेही अधिकार आहेत.‘एलआयसी’ कायद्यातील बदल‘एलआयसी’ कायद्यातील बदलामुळे एलआयसीच्या बोर्डाला अधिक स्वायत्तता मिळाली आहे. आता सरकारची पूर्वपरवानगी न घेता एलआयसी नवी क्षेत्रीय कार्यालये उघडू शकते आणि परदेशातील व्यवसायाबाबत स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकते.या बदलांमुळे विमा कंपन्यांना यापुढे भांडवलाची चणचण भासणार नाही. जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान भारतात आणता येईल आणि व्यवसाय सुलभता (Ease of Doing Business) अनुभवता येईल..बदलाचे फायदे विम्याचा प्रसार व्यापकआपल्या देशात सध्या केवळ ३.७ टक्के लोकांकडे विमा आहे. अमेरिकेत हे प्रमाण १२ टक्के, युरोपमध्ये आठ ते दहा टक्के, जपानमध्ये दहा टक्के, चीनमध्ये ५.६ टक्के आहे. परदेशी कंपन्या भारतात आल्यास विम्याचे प्रमाण सात ते आठ टक्क्यांपर्यंत वाढेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. यातूनच प्रत्येक भारतीयाच्या खिशात विमा पॉलिसी हे उद्दिष्ट २०४७ पर्यंत पूर्ण होईल, असा सरकारला विश्वास आहे.सूक्ष्म विम्याच्या व्याप्तीत वाढवर्ष २०२४ मध्ये ३० टक्के विमा पॉलिसी मायक्रो इन्शुरन्स म्हणून विकल्या गेल्या. कमी उत्पन्न गटातील लोकांसाठी असलेल्या या पॉलिसींचे प्रमाणही परदेशी कंपन्या आल्यावर अधिक वाढेल..प्रीमियम कमी होण्याची शक्यतातीव्र स्पर्धेमुळे विमा कंपन्या खर्च कमी करण्यासाठी प्रीमियमचे दर कमी करू शकतात. २०१४ मध्ये पॉलिसीसाठी सरासरी प्रीमियम ४५०० रुपये होता. सध्या हाच प्रीमियम वाढून ८००० रुपये झाला आहे. विमा कंपन्यांनी खर्चावर नियंत्रण आणले, तर प्रीमियमचे दर कमी होऊन ग्राहकांना फायदा होऊ शकतो..विमा दावा निराकरण जलदआधुनिक तंत्रज्ञानामुळे विमा दावा लवकर निकाली काढता येऊ शकेल. ग्राहकांना जलद सेवा मिळू शकेल.रोजगारनिर्मितीडेटा सायन्स, डिजिटल मार्केटिंग आणि ग्राहक सेवा या क्षेत्रामध्ये लाखो नोकऱ्या निर्माण होतील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.