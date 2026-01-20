Sakal Money

UP Shocking Tax Notice : 200 रुपयांवर मजुरी करणाऱ्याला थेट 7 कोटींची आयकर नोटीस! UP मधील धक्कादायक प्रकरणामागचं नेमकं सत्य काय?

UP Labourer Income Tax Notice : झोपडीत राहणाऱ्या आणि रोजंदारीवर मजुरी करणाऱ्या गोविंद कुमार यांना ७.१५ कोटी रुपयांची आयकर नोटीस आल्याने सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे.
Vinod Dengale
Viral News UP : उत्तर प्रदेशच्या हरदोई जिल्यातील रुदामऊ गावातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे, जी कोणालाही आश्चर्यचकित करू शकते. येथे राहणाऱ्या एका रोजंदारीवर मजुरी करणाऱ्या गोविंद कुमार यांना आयकर विभागाकडून ७ कोटींहून जास्तीची कर नोटीस पाठवण्यात आली आहे. गोविंद कुमार रोज मजुरी करवून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. अशा परिस्थितीत करोडोंच्या कर नोटीसमुळे त्यांच्या कुटुंबावर मोठा धक्का बसला आहे.

