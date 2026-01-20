UP Shocking Tax Notice : 200 रुपयांवर मजुरी करणाऱ्याला थेट 7 कोटींची आयकर नोटीस! UP मधील धक्कादायक प्रकरणामागचं नेमकं सत्य काय?

Viral News UP : उत्तर प्रदेशच्या हरदोई जिल्यातील रुदामऊ गावातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे, जी कोणालाही आश्चर्यचकित करू शकते. येथे राहणाऱ्या एका रोजंदारीवर मजुरी करणाऱ्या गोविंद कुमार यांना आयकर विभागाकडून ७ कोटींहून जास्तीची कर नोटीस पाठवण्यात आली आहे. गोविंद कुमार रोज मजुरी करवून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. अशा परिस्थितीत करोडोंच्या कर नोटीसमुळे त्यांच्या कुटुंबावर मोठा धक्का बसला आहे..गोविंद कुमार कोण आहेत?गोविंद कुमार हे हरदोई जिल्ह्यातील रुदामऊ गावातील रहिवासी आहेत. त्यांची कमाई इतकी कमी आहे की दिवसभरचा खर्च काढणेही कठीण असते. पत्नी सोनी देवी आणि वृद्ध आई-वडिलांसह ते अगदी साधे जीवन जगतात. कुटुंबीयांचा दावा आहे की गोविंदने कधीही इतकी कमाई केलीच नाही, ज्यामुळे आयकर भरावा लागेल..Gold Rate Today : सोनं १०,००० रुपयांनी महागलं! चांदीची चमक कायम, सर्वसामान्यांची चिंता वाढली; पाहा आजचा भाव .७ कोटींचा कर गोविंद कुमार यांना १३ जानेवारी रोजी नोटीस आली असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे कुटुंबाचा मुख्य प्रश्न हा आहे की, इनकम टॅक्स विभागाने ७,१५,९२,७८६ रुपये कर बाकी असा आकडा कसा ठरवला? एवढ्या मोठ्या पैशाची नोटीसपाहून काय करावे हे समजत नसल्याचं कुटुंबाचं म्हणणं आहे..फेक बँक खात्याचा संशय गोविंद यांना संशय आहे की हा प्रकरण फेक बँक खात्याशी जोडलेला असू शकतो. कारण सुमारे सहा वर्षांपूर्वी कानपूरमध्ये काम करत असताना त्यांच्या नावावर एक बँक खाते उघडले गेले होते. त्यावेळी एका महिलेनं सरकारी योजनांचा फायदा देण्याचा लालच दाखवून त्यांना सीतापुर जिल्ह्यातील बिसवां येथे नेऊन खाते उघडवले..गोविंद म्हणतात की खाते उघडल्याच्या बदल्यात त्यांना फक्त काही हजार रुपये दिले गेले. त्यानंतर त्यांच्याकडून पासबुक आणि चेकबुक घेतली गेली. त्यांना त्यावेळी कल्पनाच नव्हती की, त्यांच्या नावाचा वापर करून पुढे अशी फसवणूक होऊ शकते. कुटुंबाचा असा दावा आहे की, गोविंद यांच्या ओळखीचा गैरवापर करून त्यांच्याच नावावर फेक फर्म उघडली आणि करोडोंचा व्यवहार केला असावा..Health Insurance : केंद्र सरकारचा 'परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष विमा’ सुरू! सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना नेमका काय फायदा? .आयकर विभागाचा प्रतिसादया प्रकरणात आयकर इंस्पेक्टर शुभम शर्मा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की त्यांना गावात जाऊन नोटीस देण्यात आल्याची माहिती नाही.यामुळे प्रकरण अजून रहस्यमय बनले आहे. त्यामुळे सध्या संपूर्ण गाव या प्रकरणाने हादरले आहे आणि सर्वांची नजर पुढील तपासावर टिकून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.