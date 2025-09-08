‘यूपीआय’ व्यवहारांत मोठा बदल

कौस्तुभ केळकर - आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासकआजकाल देशात युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसद्वारे (यूपीआय) आर्थिक व्यवहार करणे अतिशय सोपे झाले आहे. रोख रक्कम बाळगण्याची जोखीम लक्षणीय प्रमाणात कमी झाली आहे. ‘यूपीआय’द्वारे एक रुपयापासून काही लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमांची देवाण-घेवाण .करणे सहजशक्य झाले आहे. मात्र, यातील कमाल रकमेची मर्यादा बँकेच्या; तसेच ‘यूपीआय’ सेवा देणाऱ्या कंपनीच्या अटी-शर्तींवर अवलंबून असते. ‘यूपीआय’द्वारे आपण पैसे देऊ शकतो; तसेच पैसे पाठवण्याची विनंतीही (Collect request) करू शकतो. ही एक मोठी सोय आहे; परंतु सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) एक ऑक्टोबर २०२५ पासून ‘कलेक्ट रिक्वेस्ट’ सुविधा (फीचर) बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा परिणाम दोन व्यक्तींमध्ये (Person to Person) होणाऱ्या पैशांच्या व्यवहारांवर होणार आहे..‘कलेक्ट रिक्वेस्ट’ म्हणजे काय?याद्वारे, तुम्ही दुसऱ्या व्यक्तीला पैसे पाठविण्याची विनंती करू शकता आणि समोरची व्यक्ती ती विनंती स्वीकारून पैसे देऊ शकते किंवा नकार देऊ शकते. ही सुविधा सोयीची असली, तरी तिचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणात वाढला होता. सायबर गुन्हेगार याचा वापर करून लोकांना फसव्या ‘पेमेंट रिक्वेस्ट’ पाठवून लुबाडणूक करत आहेत. ‘तुमच्या खात्यात पैसे जमा होत आहेत, फक्त रिक्वेस्ट अॅप्रूव्ह करा’ अशा मेसेजमुळे अनेक लोक फसले आणि नकळत त्यांच्या खात्यातून पैसे काढले गेले. यामध्ये पैसे येण्याऐवजी उलट खात्यातून पैसे जात होते..हा वाढता धोका लक्षात घेऊन, दोन व्यक्तींमध्ये होणाऱ्या पैशांच्या देवाण-घेवाणीची सुविधा पूर्णपणे बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले.निर्णयाचा परिणामहा बदल केवळ ‘पर्सन तू पर्सन कलेक्ट रिक्वेस्ट’साठी आहे. इतर नियमित ‘यूपीआय’ व्यवहार नेहमीप्रमाणेच सुरू राहतील. वापरकर्ते पूर्वीप्रमाणेच मित्रांना किंवा कुटुंबीयांना त्यांच्या यूपीआय आयडीवर किंवा क्यूआर कोड स्कॅन करून पैसे पाठवू शकतात..दुकानदार किंवा व्यापाऱ्यांना ‘यूपीआय’द्वारे पैसे देऊ शकतात.हा निर्णय तात्पुरता गैरसोयीचा वाटू शकतो; पण ऑनलाइन व्यवहारांसाठी तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यामुळे, सायबर गुन्हेगार वापरत असलेला एक मोठा मार्ग कायमचा बंद होईल आणि ‘यूपीआय’ अधिक सुरक्षित होईल. एकंदर, डिजिटल युगात आर्थिक व्यवहार करताना अखंड असावे सावध!.पैसे पाठवण्याची विनंतीकशी करता येईल ?पेमेंट लिंक्स : तुम्ही पेमेंट लिंक तयार करून ती व्हाॅट्सॲप किंवा इतर मेसेजिंग ॲपवर पाठवू शकता.क्यूआर कोड : हा शेअर करूनही पैसे मागू शकता.नियमित मेसेज : थेट मेसेज किंवा कॉल करूनही पैसे मागू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.