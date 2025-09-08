Sakal Money

‘यूपीआय’ व्यवहारांत मोठा बदल

NPCI ने सायबर सुरक्षेसाठी मोठा निर्णय घेत UPIs मधील 'Collect Request' सुविधा १ ऑक्टोबर २०२५ पासून बंद करण्याचे जाहीर केले असून यामुळे वैयक्तिक पैसे मागण्याच्या व्यवहारांवर परिणाम होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कौस्तुभ केळकर - आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक

आजकाल देशात युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसद्वारे (यूपीआय) आर्थिक व्यवहार करणे अतिशय सोपे झाले आहे. रोख रक्कम बाळगण्याची जोखीम लक्षणीय प्रमाणात कमी झाली आहे. ‘यूपीआय’द्वारे एक रुपयापासून काही लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमांची देवाण-घेवाण

