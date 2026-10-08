Sakal Money

UPI Charges: यूपीआय पेमेंटवर 15 ऑक्टोबरपासून चार्ज लागणार नाहीत?, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोणते संकेत दिले?

UPI MDR Charges Delayed? Nirmala Sitharaman Clarification: ''एमडीआर शुल्क १५ ऑक्टोबरऐवजी १ जानेवारी २०२७ पासून लागू करण्यावर गांभीर्याने विचार सुरू आहे; मात्र यावर अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.''
UPI MDR charge

UPI MDR charge

esakal

संतोष कानडे
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Merchant Transaction Fees: व्यापाऱ्यांच्या यूपीआय व्यवहारांवरील एमडीआर शुल्क १५ ऑक्टोबरला लागू होणार, अशी माहिती होती. परंतु ही तारीख पुढे ढकलण्यात येण्याची शक्यता आहे, असं मीडिया रिपोर्टनुसार कळतंय. देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनाही याबाबत विचारण्यात आलं. त्यावर त्यांनी यूपीआय शुल्काबाबत चर्चा झाली नसल्याचं म्हटलंय.

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