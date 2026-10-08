UPI Charges: यूपीआय पेमेंटवर 15 ऑक्टोबरपासून चार्ज लागणार नाहीत?, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोणते संकेत दिले?

Merchant Transaction Fees: व्यापाऱ्यांच्या यूपीआय व्यवहारांवरील एमडीआर शुल्क १५ ऑक्टोबरला लागू होणार, अशी माहिती होती. परंतु ही तारीख पुढे ढकलण्यात येण्याची शक्यता आहे, असं मीडिया रिपोर्टनुसार कळतंय. देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनाही याबाबत विचारण्यात आलं. त्यावर त्यांनी यूपीआय शुल्काबाबत चर्चा झाली नसल्याचं म्हटलंय..यूपीआय पेमेंटवरील मर्चंट डिस्काउंट रेट शुल्क १५ ऑक्टोबरपासून लागू करण्याबाबत विलंब होणार का आणि नुकत्याच पार पडलेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत या विषयावर काही चर्चा झाली का, असा थेट सवाल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना विचारण्यात आला होता. त्यावर स्पष्टीकरण देताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, "ही जीएसटी परिषदेची बैठक होती, त्यामुळे यामध्ये एमडीआरवर कोणतीही चर्चा झालेली नाही. एमडीआर हा ज्या विभागाचा विषय आहे, तेच यावर योग्य तो निर्णय घेतील आणि हाताळतील.".Premium| Nana Patekar Social Work : पती गमावलेल्या महिलांना आधार, मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी अन् कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न; नानापाटेकरांच्या ‘नाम फाउंडेशन’ या संस्थेने आत्तापर्यंत हजारो कुटुंबांना आधार दिला आहे!.दरम्यान, सीएनबीसी-आवाजने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार, आता हे एमडीआर शुल्क १५ ऑक्टोबरऐवजी १ जानेवारी २०२७ पासून लागू करण्यावर गांभीर्याने विचार सुरू आहे; मात्र यावर अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. ७ ऑक्टोबर रोजी नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आणि सर्व्हिस स्टेअरिंग कमिटीच्या बैठकीत एमडीआर लागू करण्याच्या नेमक्या वेळेवर सविस्तर चर्चा झाल्याचे समोर आले आहे..देशात सध्या सणासुदीचा काळ सुरू झाला असल्याने एमडीआर लागू करण्याची तारीख पुढे ढकलण्याबाबत हालचाली सुरू आहेत. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत दिवाळी, छठपूजा, ख्रिसमस आणि इतर सणांमुळे बाजारपेठांमध्ये खरेदी मोठ्या प्रमाणावर वाढते, ज्यामुळे यूपीआय व्यवहारांचे प्रमाणही लक्षणीयरीत्या वाढते. अशा सणासुदीच्या काळात अतिरिक्त शुल्काचा ताण येऊ नये म्हणून हे एमडीआर शुल्क सण संपल्यानंतरच लागू करण्यात यावे, अशी जोरदार मागणी व्यापाऱ्यांकडून केली जात आहे..Union Finance Minister Nirmala Sitharaman : GST परिषदेचा महत्त्वाचा निर्णय! अधिकाऱ्यांचे अटकेचे अधिकार होणार रद्द; लहान व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा, जाणून घ्या 5 मोठे बदल.त्यामुळेच १ जानेवारी २०२७ ही नवीन संभाव्य तारीख मानली जात आहे. ७ ऑक्टोबर रोजी एनपीसीआयच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या यूपीआय आणि सर्व्हिस स्टेअरिंग कमिटीच्या बैठकीत एमडीआरच्या प्रस्तावित चौकटीवर आणि त्याच्या अंमलबजावणीच्या वेळेवर चर्चा झाली असली, तरी १५ ऑक्टोबरची तारीख बदलून ती अधिकृतपणे १ जानेवारी करण्यात आल्याचा कोणताही अंतिम निर्णय त्या बैठकीत घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हा केवळ एक संभाव्य बदल मानला जात असून, एनपीसीआय आणि संबंधित घटकांकडून अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.