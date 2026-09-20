UPI Digital: ‘यूपीआय’वर नव्या सुविधा

सुधाकर कुलकर्णी, सर्टिफाइड फायनान्शियल प्लॅनर-सीएफपी डिजिटल पेमेंट आणखी सुलभ व सुरक्षित करण्यासाठी नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) ‘यूपीआय टॅप अँड पे’ आणि ‘माय यूपीआय’ या दोन नव्या सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या हस्ते अलीकडेच मुंबईतील ग्लोबल फिनटेक फेस्टदरम्यान या सुविधा अधिकृतपणे दाखल करण्यात आल्या. लवकरच त्या सर्व प्रमुख यूपीआय ॲपवर (उदा. भीम, गुगल पे, फोनपे) उपलब्ध होणार आहेत..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.यूपीआय टॅप अँड पेही सुविधा डेबिट/क्रेडिट कार्डच्या ‘कॉन्टॅक्टलेस पेमेंट’प्रमाणे काम करते. आता पेमेंट करण्यासाठी मोबाइलमधील भीम, गुगल पे किंवा फोनपे ॲप उघडून क्यूआर कोड स्कॅन करण्याची किंवा रक्कम व पिन टाकण्याची गरज भासणार नाही. केवळ मोबाइल फोन अनलॉक करून विक्रेत्याच्या ‘पीओएस’ (पॉइंट ऑफ सेल) मशीनवर ‘टॅप’ केल्यास पेमेंट पूर्ण होईल. विशेष म्हणजे, या सुविधेसाठी मोबाइलमध्ये इंटरनेटची आवश्यकता नाही. .पेमेंट पीओएस मशीनच्या नेटवर्कद्वारे पूर्ण होईल. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने, असे पेमेंट करताना ५,००० रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांसाठी पिन टाकण्याची गरज नाही. या सुविधेसाठी स्मार्टफोनमध्ये व दुकानदाराच्या पीओएस मशीनमध्ये एनएफसी (निअर फील्ड कम्युनिकेशन) तंत्रज्ञान असणे आवश्यक आहे. सध्याच्या अनेक स्मार्टफोनमध्ये हे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...माय यूपीआय‘माय यूपीआय’ हा एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) तंत्रज्ञानावर आधारित प्रगत कस्टमर सपोर्ट व कंट्रोल प्लॅटफॉर्म आहे. याचा मूळ उद्देश बँका व यूपीआय ॲपमधील व्यवहारांची नोंद, तक्रारनिवारण आणि सुरक्षा नियंत्रणे एकत्रित करणे हा आहे. यूपीआय पेमेंट करताना येणाऱ्या समस्या (उदा. पेमेंट फेल होणे, व्यवहार अडकणे किंवा ओटीपी न येणे) सोडवण्यासाठी यात २४ तास बहुभाषिक एआय सपोर्ट मिळेल. काही कारणाने व्यवहार अयशस्वी झाला आणि रक्कम अडकून पडली, तर या प्लॅटफॉर्मच्या मदतीने तत्काळ रिफंड मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल. वरचेवर करावे लागणारे पेमेंट या सुविधेचा वापर करून सहजपणे पुन्हा रिकॉल करून रिपीट करता येईल. काही शंका आल्यास एका क्लिकवर यूपीआय डेबिट सुविधा तात्पुरती बंद करता येईल; तसेच, आपल्या यूपीआय ॲपशी लिंक असलेला मोबाइल क्रमांक तात्पुरता डीलिंक करता येईल. थोडक्यात, या दोन्ही सुविधांमुळे यूपीआय व्यवहार आणखी सुलभ व सुरक्षित होण्यास मदत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.