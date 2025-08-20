Premium|UPI new rules August 2025 : बदलते व्यवहार, बदलते नियम!

पुरुषोत्तम बेडेकर, बँकिंगतज्ज्ञpsbedeker21@gmail.comआर्थिक व्यवहारांसाठी गुगल पे, फोन पे, भीम पे आदी ‘यूपीआय’चा वापर दिवसेंदिवस वाढत असून, त्याद्वारे केले जाणारे आर्थिक व्यवहार त्वरित आणि पारदर्शी व्हावेत; तसेच निरंतर चांगली सेवा मिळावी आणि प्रणालीवरील ताण कमी व्हावा, यासाठी ‘यूपीआय’ वापराबाबत एक ऑगस्टपासून काही नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत.. १) ‘यूपीआय’ वापरकर्ते आता दररोज ५० वेळाच आपल्या खात्यातील शिलकीची चौकशी करू शकतील. बँकेला प्रत्येक व्यवहारानंतर खात्यातील शिल्लक कळवणे बंधनकारक आहे, त्यामुळे सारखी चौकशी करण्याची गरज नाही. २) व्यवहार पूर्ण झाला की नाही, याची माहिती जास्तीत जास्त तीन वेळा घेता येईल. दोन चौकशीमध्ये किमान ९० सेकंदाचे अंतर (गॅप) असले पाहिजे. .३) ईएमआय, सेवांची बिले, सबस्क्रिप्शन यांसारखी आपोआप (ऑटो) होणारी पेमेंट ‘यूपीआय’चे व्यवहार ज्यावेळी कमी होतात, त्यावेळी केले जातील.या बदलांमुळे प्रणालीवरील ताण कमी होऊन, अधिक सुरक्षित आणि कार्यक्षम प्रक्रियेद्वारे पेमेंटमध्ये होणारी दिरंगाई आणि अयशस्वी व्यवहारांचे प्रमाण कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे..Premium| India Foreign Policy: भारताच्या परराष्ट्र धोरणासमोर अमेरिका, चीन आणि रशिया यांच्यात समतोल राखण्याचे आव्हान?.क्रेडिट कार्ड सुविधांमध्ये बदलस्टेट बँकेने क्रेडिट कार्डद्वारे त्यांच्या काही प्रकारच्या कार्डवर उपलब्ध असलेली विमान अपघात विम्याची सेवा ११ ऑगस्टपासून रद्द केली आहे; तसेच एचडीएफसी बँकेने त्यांच्या टाटा न्यू कार्डावर मिळणाऱ्या न्यूकॉइनच्या उपलब्धतेच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. .फास्टॅग वार्षिक पासटोल पेमेंटसाठी आता फास्टॅग अनिवार्य आहे. ज्यांना वारंवार लांब अंतराचा प्रवास करावा लागतो, त्यांच्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाद्वारे एक किफायतशीर योजना १५ ऑगस्टपासून उपलब्ध करण्यात येत आहे. फास्टॅगचा वार्षिक पास ३००० रुपयांमध्ये मिळेल. त्याद्वारे एका वर्षात २०० टोल व्यवहार करता येतील. त्यामुळे अशा टोल व्यवहाराची सरासरी किंमत १५ रुपये इतकी कमी होईल. ही योजना फक्त चारचाकी वाहनांसाठी असेल. .Premium |UPI Credit : यूपीआय क्रेडिट लाइन म्हणजे काय?.मोहापासून दूर राहा!स्वातंत्र्यदिन, गणेशोत्सव, दसरा, दिवाळी अशा सणांच्या काळामध्ये आपल्याला मोहात पाडणाऱ्या ऑफरची खैरात सुरू होईल. खरेदी करताना संबंधित वस्तूची आपल्याला गरज किती आहे, हे तपासून आणि आपला खिसा (बजेट) पाहून खरेदी केली पाहिजे. थोडक्यात, ‘अंथरूण पाहून पाय पसरावेत’ याची तुमच्या चांगल्या आर्थिक स्वास्थ्यासाठी फक्त आठवण!(लेखक बँकिंगतज्ज्ञ आहेत).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.