UPI Payment : डिजिटल पेमेंट करणे म्हणजे आपल्या मेंदूच डोपामाइन स्पेंडिंग? UPI ने तुमचा ‘सेव्हिंग मोड’ बंद केला?

how UPI payments affect your brain: आपल्या आयुष्यात जेव्हापासून डिजिटल पेमेंट ची संकल्पना आलीये तेव्हापासून फिजिकल कॅश बाळगण्याची सवय गेलीये. UPIसारख्या डिजिटल पेमेंट पद्धतींनी ग्राहकांचा पैसे खर्च करण्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोनच बदलून टाकला आहे.रोख रक्कम हातात न घेता खर्च करणं इतकं सोपं झालंय की आता पैसे देताना वेदना जाणवतच नाही. QR कोड स्कॅन करा, "Payment Successful" झाल्याचा हिरवा टिक पाहा आणि झालं! पण या सोपेपणामागे आपल्या मेंदूचं गणित पूर्णपणे बदलत चाललं आहे ही गोष्ट आपल्याला समजून येत नाहीये..पैसे देण्याची वेदना खरी आहेCarnegie Mellon and Stanford विद्यापीठातील संशोधकांनी असे आढळले आहे की, पैसे खर्च करताना मेंदूमधील तेच भाग सक्रिय होतात जे शारीरिक वेदनेशी संबंधित असतात. म्हणूनच आपण रोख पैसे देतो तेव्हा हलकीशी खंत वाटण ही केवळ भावनिक नाही, तर शास्त्रीयदृष्ट्याही खरं आहे.प्रसिद्ध मानसोपचार तज्ञ डॉ. संदीप वोहरा यांच्या मते, "आपला मेंदू डिजिटल पैशांसाठी नैसर्गिकरित्या तयार नाही. जेव्हा तुम्ही ₹500 ची नोट देता, तेव्हा त्या कृतीतून निर्माण झालेली हालचाल मनात अस्वस्थता निर्माण करते, यालाच 'पेन ऑफ पेइंग' अस म्हणतात. पण, UPIसारख्या सोप्या डिजिटल पेमेंट्समध्ये हा संवेदनात्मक अनुभव नाहीसा होतो. त्यामुळे खर्च करण्यापूर्वी क्षणभर थांबण्याची प्रवृत्ती कमी होते आणि लोक चटकन निर्णय घेतात. काळानुसार आपण पैशांपासून भावनिकदृष्ट्या वेगळे होत आहे, कारण ऑनलाइन मुळे पैसे देण्याची किंवा खर्च करण्याची क्रिया आता शांतपणे, जवळजवळ न जाणवता घडते.".UPI तुमच्या मेंदूची 'स्पेंडिंग सायकॉलॉजी' बदलतेभारतात UPIमुळे खर्च करणे अतिशय सोपं झालं आहे. तुम्हाला पाकीट उघडायची गरज नाही, फक्त अंगठा वापरा आणि चार आकडी पिन टाका. पूर्वी पैसे देताना या प्रक्रियेत एक 'फ्रिक्शन' असायचं. जस पाकीट उघडणं, नोट मोजणं, देणं. या प्रक्रियेमुळे आपण दोनदा विचार करायचो. पण आता? तुम्ही ₹300 कॉफीसाठी, ₹499 सुशीसाठी आणि ₹999 Blinkit वर काही नको असलेल्या वस्तूसाठी देत आहात आणि आपल्याला त्याच काहीच वाटत नाही..रोख रक्कम म्हणजे पैसा तर UPI म्हणजे फक्त आकड्यांचा डेटा₹500 ची नोट हातात घेतल्यावर ती खरी वाटते. तिचं वजन, टेक्स्चर जाणवतात. आपण मालक असल्याची भावना येते. पण UPIवरील पैसे भरपूर वाटतात. कारण ते फक्त स्क्रिनवरचे आकडे आहेत. त्याला स्पर्श नाही, वजन नाही. त्यामुळे मेंदू त्याला 'खरं' पैसे म्हणून बघत नाही.Rupyaa Paisa चे संचालक मुकेश पांडे यांच्या मते, "₹500 ची नोट आणि ₹500 चा UPI व्यवहार यांमध्ये मेंदूची प्रतिक्रिया वेगळी असते. नोटमध्ये स्पर्श असतो, गमावल्याची भावना असते. डिजिटल पैशात जास्त मोकळेपणा असतो, त्यामुळे खर्च करणं सोपं होतं". .डिजिटल खर्च = डोपामिन खर्चप्रत्येक UPI पेमेंट मेंदूत डोपामिनची लहर निर्माण करतं. "Payment Successful" चा संदेश एक छोटा आनंद देत असतो.रोख पैशांत मात्र ही प्रक्रिया हळू असते. पैसे द्या, ते जाताना पाहा, सुट्टे घ्या, विचार करा. पण UPIमध्ये सर्वकाही क्षणात होतं. वेदना नाही, फक्त समाधान. त्यामुळे मेंदूला अशा खर्चाची आवड लागते..LIGHT – Credit for UPI च्या CEO विधी अशोक भट्ट यांच्यानुसार, "भारतीय ग्राहक आजही खर्चाबाबत जागरूक आहेत. त्याच्याकडून ₹500 ची नोट पाकिटात जपून ठेवली जाते, पण UPI पेमेंट बँक बॅलन्सच्या तुलनेत केलं जातं, जो नेहमी जास्त असतो. त्यामुळे UPI व्यवहार हे निष्काळजी स्वरूपाचे नसून हेतूपूर्ण असतात, फक्त ते अधिक सहजसाध्य झाले आहेत". .UPI व्यवहारात मेंदूला चालना कशी द्यायची ?1.थोडं फ्रिक्शन परत आणा: UPI तुमच्या मुख्य खात्याशी लिंक करू नका. महिन्याला ठराविक खर्चासाठी स्वतंत्र वॉलेट ठेवा.2.प्रत्येक स्कॅन नोंदवा: आपली डिजिटल खर्चाची जाणीव वाढवण्यासाठी Walnut किंवा Money Manager सारख्या अॅप्स वापरा. 3.रोख पैशांचे व्यवहार करत जा : नोट हातातून गेली की मेंदूला "पैसे गेले" याची जाणीव होते, त्यामुळे पैशाशी भावना जोडून राहते. 4.10 सेकंद थांबा: प्रत्येक UPI पेमेंटपूर्वी 10 सेकंद थांबा. यातून तुम्हाला अनेक 'लहान खर्च' टाळता येण्यासारखे आहेत याची जाणीव होईल..