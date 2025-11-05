Sakal Money

UPI Payment : डिजिटल पेमेंट करणे म्हणजे आपल्या मेंदूच डोपामाइन स्पेंडिंग? UPI ने तुमचा ‘सेव्हिंग मोड’ बंद केला?

Psychology behind UPI spending: UPI व्यवहार आता खेळासारखा वाटतो. त्यामुळे खर्च करणं आता 'Pain' नसून 'Play' बनलं आहे. UPIने पैसा बदललेला नाही, पण पैशाबद्दलची आपली भावना नक्की बदलली आहे. आता रोख खर्च म्हणजे ‘गमावणं’ तर UPI खर्च म्हणजे ‘काहीच नाही’ वाटणं हीच खरी धोक्याची घंटा आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
how UPI payments affect your brain: आपल्या आयुष्यात जेव्हापासून डिजिटल पेमेंट ची संकल्पना आलीये तेव्हापासून फिजिकल कॅश बाळगण्याची सवय गेलीये. UPIसारख्या डिजिटल पेमेंट पद्धतींनी ग्राहकांचा पैसे खर्च करण्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोनच बदलून टाकला आहे.

रोख रक्कम हातात न घेता खर्च करणं इतकं सोपं झालंय की आता पैसे देताना वेदना जाणवतच नाही. QR कोड स्कॅन करा, “Payment Successful” झाल्याचा हिरवा टिक पाहा आणि झालं! पण या सोपेपणामागे आपल्या मेंदूचं गणित पूर्णपणे बदलत चाललं आहे ही गोष्ट आपल्याला समजून येत नाहीये.

