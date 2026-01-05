UPI Payment Tips : UPI पेमेंट करताना सावध! या सुरक्षा टिप्स दुर्लक्ष केल्यास खातं होऊ शकतं रिकामं!

UPI Payment Safety : डिजिटल युगात UPI मुळे आपले दैनंदिन व्यवहार खूप सोपे आणि जलद झाले आहेत. किराणा दुकानात पैसे देणे असो, वा पेट्रोल पंपवर पेमेंट कारण असो किंवा मित्र-नातेवाईकांना पैसे पाठवायचे असो हे सगळं आता मोबाईलेवरून काही सेकंदात करता येते. मात्र, ही सोय कधी-कधी निष्काळजीपणालाही कारणीभूत ठरते. म्हणूनच UPI वापरताना थोडी सावधगिरी बाळगणे अत्यंत गरजेचे आहे..१. UPI पिन कुणाला सांगू नका UPI पिन हा फक्त तुमच्यासाठी असतो. मोबाईलवरून पेमेंट मंजूर करतानाच त्याची गरज पडते. कोणताही बँक अधिकारी, दुकानदार किंवा कस्टमर केअर कर्मचारी कधीही तुमचा UPI पिन विचारत नाही. जर कोणीही कोणत्याही कारणासाठी UPI पिन मागितला, तर तो नक्कीच फसवणूक आहे. पिन नेहमी स्वतःच टाका आणि तो टाकताना तुमच्या मोबाईलची स्क्रीन इतर कुणालाही दिसणार नाही, याची खात्री करा.२. तुमचा फोन आणि UPI अॅप्स नेहमी लॉक ठेवा.बहुतेक UPI अॅप्समध्ये PIN, फिंगरप्रिंट किंवा फेस लॉकची सुविधा असते. ही सुविधा नेहमी सुरू ठेवावी. यामुळे फोन हरवला किंवा चोरीला गेला तरी अतिरिक्त सुरक्षेचा थर मिळतो. फोनवरही स्क्रीन लॉक असणे अत्यंत आवश्यक आहे. काही वेळासाठी जरी फोन अनलॉक ठेवला तरी, दुसऱ्याच्या हातात गेल्यास धोका निर्माण होऊ शकतो..Bank Closed : बँक व्यवहार सलग ३ दिवस बंद राहणार? बँक कर्मचारी संपावर; कधी, कुठे आणि कोणाला बसणार फटका?.३. एकाच बँक खात्यासाठी शक्यतो एकच UPI अॅप वापराएकाच बँक खात्यासाठी अनेक UPI अॅप्स वापरल्यास गोंधळ होऊ शकतो. व्यवहारांची नोंद ठेवणे कठीण होते आणि चुकून एखादा पेमेंट अप्रूव्ह होण्याची शक्यता वाढते. एकच UPI अॅप वापरल्यास व्यवहार स्पष्ट राहतात आणि सर्व पेमेंट्सवर सहज लक्ष ठेवता येते.४. अनओळखी लिंकवर क्लिक करू नकाबहुतेक UPI फसवणूक SMS, WhatsApp किंवा ई-मेलद्वारे येणाऱ्या लिंकपासून सुरू होते. या संदेशांमध्ये रिफंड, कॅशबॅक, बक्षीस किंवा अकाउंटशी संबंधित समस्या असल्याचे सांगितले जाते. अशा अनोळखी लिंकवर क्लिक करू नका. या लिंक अनेकदा बनावट वेबसाइट्सकडे नेतात, जिथे तुमची वैयक्तिक किंवा बँकिंग माहिती चोरण्याचा प्रयत्न केला जातो. संशयास्पद किंवा अनोळखी पाठवणाऱ्याकडून आलेला मेसेज असेल, तर तो दुर्लक्ष करून डिलीट करणेच सुरक्षित आहे..५. पेमेंट रिक्वेस्ट नीट तपासा UPI पेमेंट रिक्वेस्ट स्वीकारण्यापूर्वी ती काळजीपूर्वक तपासा. फसवणूक करणारे लोक कधी-कधी अचानक रिक्वेस्ट पाठवतात. त्यामुळे कोणतेही पेमेंट अप्रूव्ह करण्याआधी पाठवणाऱ्याचे नाव आणि रक्कम नीट तपासायला वेळ द्या..Stocks to Buy : 35% पर्यंत रिटर्नची संधी! गुंतवणूकदारांसाठी एक्स्पर्ट्सनी निवडले ‘हे 3’ सुपर शेअर्स .६. अलर्ट्सकडे लक्ष ठेवाप्रत्येक UPI व्यवहारासाठी बँक SMS किंवा अॅप नोटिफिकेशन पाठवते. हे अलर्ट्स नीट वाचा. तुम्हाला ओळख नसलेला किंवा तुम्ही न केलेला व्यवहार दिसल्यास तात्काळ तुमच्या बँकेला किंवा UPI अॅपवर तक्रार नोंदवा.एकंदरीत, तुम्ही UPI अॅपचा वापर करत असाल तर या सोप्या पण महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवल्यास फसवणूक टाळता येऊ शकते आणि तुमचे पैसे सुरक्षित राहतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.