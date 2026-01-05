Sakal Money

UPI Payment Tips : UPI पेमेंट करताना सावध! या सुरक्षा टिप्स दुर्लक्ष केल्यास खातं होऊ शकतं रिकामं!

UPI Payment Tips : तुमच्या UPI वापरातील चुका जसं की आर्थिक घाई किंवा लक्ष न देता केलेला एखादा छोटासा UPI व्यवहार तुमचे आर्थिक नुकसान करू शकतो.
Vinod Dengale
UPI Payment Safety : डिजिटल युगात UPI मुळे आपले दैनंदिन व्यवहार खूप सोपे आणि जलद झाले आहेत. किराणा दुकानात पैसे देणे असो, वा पेट्रोल पंपवर पेमेंट कारण असो किंवा मित्र-नातेवाईकांना पैसे पाठवायचे असो हे सगळं आता मोबाईलेवरून काही सेकंदात करता येते.

मात्र, ही सोय कधी-कधी निष्काळजीपणालाही कारणीभूत ठरते. म्हणूनच UPI वापरताना थोडी सावधगिरी बाळगणे अत्यंत गरजेचे आहे.

