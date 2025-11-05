UPI Digital Payment : UPI ची वर्ल्डवाइड झेप! मोडले सर्व रेकॉर्ड; एका महिन्यात २७ लाख कोटींचे व्यवहार

नवी दिल्ली : सणासुदीच्या काळात खरेदीसाठी ‘यूपीआय’चा सर्वाधिक वापर झाल्यामुळे ऑक्टोबरमध्ये विक्रमी २७.२८ लाख कोटी रुपये मूल्याचे व्यवहार झाले. या कालावधीत एकूण २०.७ अब्ज व्यवहार झाले आहेत. गेल्या वर्षी याच महिन्यात २३.४९ लाख कोटी रुपये मूल्याचे व्यवहार झाले होते. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) ही आकडेवारी जाहीर केली..याआधी मे महिन्यात २५.१४ लाख कोटी रुपये विक्रमी मूल्याची नोंद झाली होती, तर जुलैमध्ये उच्चांकी १९.४७ अब्ज व्यवहारांची नोंद झाली होती. सप्टेंबर महिन्यात १९.६३ अब्ज यूपीआय व्यवहार झाले, त्यांचे मूल्य २४.९० लाख कोटी रुपये होते. मासिक तुलनेत ऑक्टोबरमध्ये मूल्यातील वाढ ९.५ टक्के आहे, असेही एनपीसीआयने म्हटले आहे..Pune Crime: पिंपळगाव खडकीत मध्यरात्रीचा थरार! युवकाचा खून करून विहिरीत फेकले.देशातील सर्व डिजिटल व्यवहारांमध्ये यूपीआयचा वाटा ८५ टक्के आहे. यूपीआय आता संयुक्त अरब अमिराती, सिंगापूर, भूतान, नेपाळ, श्रीलंका, फ्रान्स आणि मॉरिशससह सात देशांमध्ये कार्यरत असून, फ्रान्समधील त्याचा प्रवेश हा एक मैलाचा दगड आहे कारण युरोपमधील हा यूपीआयचा पहिला प्रवेश आहे.बँक ऑफ बडोदाच्या अहवालानुसार, सप्टेंबर २०२५ मध्ये, ‘यूपीआय’ने मासिक तुलनेत मूल्यात २.६ टक्के वाढ नोंदवली, ज्यामुळे डिजिटल व्यवहारांमध्ये स्थिर वाढ झाली. उत्सवाच्या काळात ‘यूपीआय’सह डेबिट कार्डचा वापरदेखील वाढल्याचे दिसून आले. डेबिट कार्डद्वारे होणाऱ्या पेमेंटचे प्रमाण ६५,३९५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढले, जे मागील वर्षी २७,५६६ कोटी रुपये होते. पैसे देण्यासाठी ‘यूपीआय’ हा प्रमुख पर्याय राहिला असला, तरी डेबिट कार्डचा वापरही या वर्षी पुन्हा सुरू झाल्याचे समोर आले आहे. .दुसरीकडे, क्रेडिट कार्ड व्यवहारांमध्ये संयम दिसून आला. ग्राहकांनी सणासुदीच्या खरेदीसाठी थेट डिजिटल आणि डेबिट-आधारित पेमेंटला प्राधान्य दिल्याचे दिसून आले. या तिन्ही पर्यायांचा वापर करून १८.८ लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले आहेत. ऑनलाइन बाजारपेठ, कपडे दुकाने, इलेक्ट्रॉनिक दुकाने, सौंदर्यप्रसाधने आणि निगा क्षेत्रातील खर्चात झपाट्याने वाढ झाली. या श्रेणींमध्ये वार्षिक दुहेरी अंकी वाढ नोंदवली गेली. ही वाढ सणांशी संबंधित मागणी आणि जीएसटी दरकपातीचा परिणाम दर्शवते. किरकोळ व्यवहारांचे प्रमाण उत्साहवर्धक असून, चालू तिमाहीत मागणीला चालना मिळत असल्याचे यावरून दिसून येते. हाच कल तिसऱ्या तिमाहीतही कायम राहण्याचा अंदाज आहे.ऑक्टोबरमध्ये सरासरी दैनिक व्यवहार ६६.८ कोटी होते, ज्याचे सरासरी मूल्य ८७,९९३ कोटी रुपये होते. दिवाळीसारख्या मोठ्या प्रमाणात व्यवहार होण्याच्या काळात यूपीआयच्या व्यवहारांच्या प्रमाणात होणारी सतत होणारी वाढ, भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांची ताकद आणि मोठ्या प्रमाणात, रिअल-टाइम व्यवहार अखंडपणे हाताळण्याची क्षमता दर्शवते. मोठ्या शहरांपासून ते खेडेगावामध्येदेखील डिजिटल पेमेंट आता दैनंदिन जीवनाचा भाग बनले आहे.- दिलीप मोदी, सीईओ, स्पाइस मनी.ठळक मुद्देबँक ऑफ बडोदाच्या अहवालानुसार, दसरा-दिवाळीच्या काळात१७.८ लाख कोटी रुपये मूल्याचे ‘यूपीआय’ व्यवहार‘यूपीआय’द्वारे लहान आणि मध्यम रकमेचे सर्वाधिक व्यवहार, प्रतिव्यवहार सरासरी खर्च १,०५२ रुपयेमोठ्या रकमेच्या खरेदीसाठी डेबिट कार्डला प्राधान्य, प्रतिव्यवहार ८,०८४ रुपये सरासरी खर्चक्रेडिट कार्टद्वारे प्रतिव्यवहार सरासरी १,९३२ रुपये खर्चमागणी वाढीचा कल तिसऱ्या तिमाहीतही कायम राहण्याचा अंदाज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.