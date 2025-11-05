Sakal Money

UPI Digital Payment : UPI ची वर्ल्डवाइड झेप! मोडले सर्व रेकॉर्ड; एका महिन्यात २७ लाख कोटींचे व्यवहार

UPI Records All-Time High Transactions in October : सणासुदीच्या काळात यूपीआय (UPI) चा विक्रमी वापर झाल्यामुळे ऑक्टोबर महिन्यात एकूण २०.७ अब्ज व्यवहारांद्वारे २७.२८ लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले, जी आजवरची सर्वाधिक मासिक नोंद आहे.
नवी दिल्ली : सणासुदीच्या काळात खरेदीसाठी ‘यूपीआय’चा सर्वाधिक वापर झाल्यामुळे ऑक्टोबरमध्ये विक्रमी २७.२८ लाख कोटी रुपये मूल्याचे व्यवहार झाले. या कालावधीत एकूण २०.७ अब्ज व्यवहार झाले आहेत. गेल्या वर्षी याच महिन्यात २३.४९ लाख कोटी रुपये मूल्याचे व्यवहार झाले होते. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) ही आकडेवारी जाहीर केली.

