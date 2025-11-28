Sakal Money

UPI Payment : UPI व्यवहारातून ‘स्मार्ट कमाई’! कोणते व्यवहार देतात जास्त रिवॉर्ड्स? रिवॉर्ड्स मिळवण्यासाठी सुरक्षित पर्याय कोणते?

Online Rewards : युपीआय पेमेंटवर कॅशबॅक आणि रिवॉर्ड्स मिळवण्यासाठी काही खास ट्रिक्स वापरल्यास तुम्हाला जास्त फायदा होऊ शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, काही ठराविक व्यवहारांवरच जास्त फायदा मिळतो, आणि तो फायदा ओळखणे महत्त्वाचे आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
UPI Payments Rewards: UPI व्यवहार आता फक्त पैशांची देवाण-घेवाण राहिलेली नाही, तर अनेक ॲप्स कॅशबॅक, कॉईन्स आणि रिवॉर्ड पॉईंट्स देत वापरकर्त्यांना आकर्षित करत आहेत. रिवॉर्ड्स मिळण्यासाठी आणि कॅशबॅक मिळण्यासाठी कोणता व्यवहार करावा? कोणत्या व्यवहारावर अधिक फायदा मिळतो? याबाबत आता तज्ञांकडून समजून घेऊया.

