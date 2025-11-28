UPI Payment : UPI व्यवहारातून ‘स्मार्ट कमाई’! कोणते व्यवहार देतात जास्त रिवॉर्ड्स? रिवॉर्ड्स मिळवण्यासाठी सुरक्षित पर्याय कोणते?

UPI Payments Rewards: UPI व्यवहार आता फक्त पैशांची देवाण-घेवाण राहिलेली नाही, तर अनेक ॲप्स कॅशबॅक, कॉईन्स आणि रिवॉर्ड पॉईंट्स देत वापरकर्त्यांना आकर्षित करत आहेत. रिवॉर्ड्स मिळण्यासाठी आणि कॅशबॅक मिळण्यासाठी कोणता व्यवहार करावा? कोणत्या व्यवहारावर अधिक फायदा मिळतो? याबाबत आता तज्ञांकडून समजून घेऊया. .LIGHT – Credit for UPI चे सीईओ आणि सहसंस्थापक विधी भट्ट सांगतात की, काही ॲप्स 1 ते 2 टक्के कॅशबॅक देतात, पण खरी गोष्ट पॉईंट्स आणि कॉईनच्या मूल्यात असते. काही प्लॅटफॉर्मवर 1 कॉईन म्हणजे 1 रुपया असतो, तर काही ठिकाणी एका कॉईनची किंमत फक्त 40 पैसे असते. त्यामुळे कोणत्या UPI ॲपमधून तुम्हाला प्रत्येक व्यवहारानंतर किती पॉईंट्स किंवा रिवॉर्ड मिळाले हे दररोज 5 मिनिटे वेळ देऊन तपासणे फायद्याचे ठरते. यामुळे तुम्हाला दिवसभरातील व्यवहारातून प्रत्यक्ष किती फायदा झाला ते समजते..कोणत्या गोष्टींवर सर्वाधिक रिवॉर्ड्स विधी भट्ट यांच्या मते, सर्व व्यवहारांवर समान रिवॉर्ड्स मिळत नाहीत. ट्रॅव्हल, शॉपिंग, डायनिंग आणि सिनेमा अशा कॅटेगिरीमध्ये सर्वाधिक फायदा मिळतो, कारण या ठिकाणी ॲप्सची ब्रँड पार्टनरशिप असते. तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स, फॅशन आणि फूड डिलिव्हरीवरही चांगले रिवॉर्ड्स दिले जातात. पण, बिल पेमेंट आणि रिचार्जसारख्या व्यवहारांवर कमी फायदा मिळतो. त्यामुळे ज्यांना जास्तीत जास्त फायदा मिळवायचा आहे त्यांनी आपल्या खर्चाच्या प्रकारानुसार योग्य ॲप निवडणे महत्त्वाचे ठरते. फक्त एकाच ॲपवर रिवॉर्ड्ससाठी अवलंबून राहणे फायदेशीर नसते..Income Tax Rules : टॅक्स वाचवण्यासाठी पत्नीच्या अकाउंटमध्ये पैसे टाकता? सावधान! ही ट्रिक उलटी पडू शकते; कसे ते जाणून घ्या.रिवॉर्ड्सच्या नादात वाढू शकतो धोकाकॅशबॅक किंवा पॉईंट्सच्या मोहात अनेक जण कोणतेही अनोळखी ॲप डाऊनलोड करतात. पण हेच सर्वात मोठे संकट ठरू शकते. कारण अशा ॲप्सना आपण मेसेजेस, फोटोज, आणि इतर वैयक्तिक फाईल्सची परवानगी देतो, ज्यामुळे आपल्या संवेदनशील माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचते. त्यामुळे रिवॉर्ड्सच्या मागे धावताना सायबर धोक्याचे सावट वाढण्याची शक्यता असते..UPI Payment : डिजिटल पेमेंट करणे म्हणजे आपल्या मेंदूच डोपामाइन स्पेंडिंग? UPI ने तुमचा ‘सेव्हिंग मोड’ बंद केला?.रिवॉर्ड्स मिळवण्यासाठी सुरक्षित पर्याय विधी भट्ट सांगतात की, योग्य ॲप, योग्य खर्च आणि योग्य सुरक्षितता यामुळेच UPI रिवॉर्ड्सचा खरा फायदा मिळू शकतो. त्यासाठी खालील गोष्टींचे पालन करावे. रिवॉर्ड्स मिळवण्यासाठी फक्त विश्वसनीय आणि सुरक्षित प्लॅटफॉर्म निवडावा.कोणतेही ॲप जर मेसेज, फोटोज किंवा वैयक्तिक फाईल्सची अॅक्सेस मागत असेल तर त्यापासून सावध राहावे. UPI PIN नेहमी गोपनीय ठेवावा आणि मोबाईल फोनमध्ये सिक्युरिटी फिचर्स ऑन ठेवावेत. वापरत असलेल्या ॲप्स वेळोवेळी अपडेट करणेही आवश्यक आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.