UPI Transaction : UPI लिमिटमुळे पेमेंट फेल? जाणून घ्या कशी वाढवायची व्यवहार मर्यादा

UPI Transaction Limit : डिजिटल व्यवहार सुरू झाल्यापासून आपण UPI व्यवहार करण्यासच प्राधान्य देत आहे. मात्र यावर असणारी मर्यादा कधी कधी आपल्यासाठी समस्या बनते त्यामुळे व्यवहार मर्यादा कशी वाढवायची ते जाणून घेऊयात.
Vinod Dengale
Updated on

How to Increase UPI Transaction Limit : आज आपल्याकडे डिजिटल पेमेंटच्या युगात UPI (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) हा सर्वात सोपा आणि लोकप्रिय व्यवहाराचा मार्ग बनला आहे. आपल्या रोजच्या जीवनात दररोज लाखो लोक शाळेची फी, तिकीट बुकिंग आणि खरेदीसारखे व्यवहार UPI द्वारे करतात. मात्र मोठी रक्कम पाठवताना अनेकदा अॅपवर “Limit Exceeded” असा संदेश दिसतो. तेव्हाच लक्षात येते की UPI व्यवहारांनाही दररोजची ठरलेली मर्यादा असते.

