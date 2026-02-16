UPI Transaction : UPI लिमिटमुळे पेमेंट फेल? जाणून घ्या कशी वाढवायची व्यवहार मर्यादा

How to Increase UPI Transaction Limit : आज आपल्याकडे डिजिटल पेमेंटच्या युगात UPI (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) हा सर्वात सोपा आणि लोकप्रिय व्यवहाराचा मार्ग बनला आहे. आपल्या रोजच्या जीवनात दररोज लाखो लोक शाळेची फी, तिकीट बुकिंग आणि खरेदीसारखे व्यवहार UPI द्वारे करतात. मात्र मोठी रक्कम पाठवताना अनेकदा अॅपवर “Limit Exceeded” असा संदेश दिसतो. तेव्हाच लक्षात येते की UPI व्यवहारांनाही दररोजची ठरलेली मर्यादा असते..UPI लिमिट म्हणजे काय?बहुतेक बँकांमध्ये सामान्य ग्राहकांसाठी UPI ची कमाल मर्यादा दिवसाला 1 लाख रुपये इतकी असते. ही मर्यादा प्रत्येक 24 तासांनी रीसेट होते. म्हणजेच 24 तासांनंतर तुम्हाला पुन्हा तेवढीच रक्कम UPI च्या माध्यमातून वापरता येते. UPI ची ही लिमिट फक्त अॅपवर अवलंबून नसून ती तीन स्तरांवर ठरते. नॅशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) चे नियम, संबंधित बँकेची अंतर्गत धोरणे आणि काही वेळा अॅप-लेव्हल कंट्रोल या तीन सठरन्चा समावेश असतो..Gold Rate Today: सोनं-चांदीचे भाव घसरले! सोनं 1,500 तर चांदी तब्बल 8,000 रुपयांनी स्वस्त; पाहा आजचा ताजा भाव .जास्त लिमिट कधी मिळते?जर तुम्ही IPO घेण्यासाठी अर्ज करत असाल, कर भरणा, शाळा किंवा रुग्णालयाची फी तसेच सरकारी व्यवहारांसाठी काही प्रकरणांत 2 लाख, 5 लाख किंवा त्याहून अधिक मर्यादा लागू असू शकते. मात्र ही सुविधा तुम्हाला तेव्हाच मिळेल जेव्हा बँक त्या विशिष्ट व्यवहारासाठी उच्च मर्यादा सक्रिय करत असल्यासच दाखवेल..लिमिट कमी का होते?अलीकडेच नवीन बँक खाते UPI शी जोडले असेल, मोबाईल बदलला असेल किंवा पहिल्यांदाच UPI सुरू केले असेल तर सुरक्षेच्या कारणास्तव बँक तात्पुरती कमी मर्यादा ठेवू शकते.अपूर्ण KYC मुळेही लिमिट कमी होऊ शकते.यात महत्त्वाचे म्हणजे ही मर्यादा तुमच्या बँक खात्याशी जोडलेली असते, अॅपशी नाही. म्हणजेच एकाच खात्याचा वापर वेगवेगळ्या अॅप्सवर केल्याने एकूण लिमिट वाढत नाही..लिमिट कशी वाढवावी?आपल्या बँकेशी संपर्क साधून सध्याची UPI मर्यादा जाणून घ्या.KYC अपूर्ण असल्यास ती पूर्ण करा.तुमचा व्यवहार उच्च-लिमिट श्रेणीत येतो का ते तपासा.जर बँक मर्यादा वाढवत नसेल तर पेमेंट दोन दिवसांत विभागा, दुसरे बँक खाते वापरा किंवा मोठ्या व्यवहारासाठी नेट बँकिंग/RTGS चा पर्याय निवडा..Rahul Patil AI: नाद करा पण पाटलाचा कुठं! TCS, Infosys, Wipro शेअर्समध्ये भूकंप; गुंतवणूकदारांचे ₹2.5 लाख कोटींचे नुकसान.UPI हा अत्यंत सोयीस्कर व्यवहाराचा मार्ग असला तरी प्रत्येक मोठ्या रकमेच्या व्यवहारासाठी तो योग्यच असेल असे नाही. योग्य माहिती आणि बँकेशी समन्वय ठेवल्यास तुम्ही तुमची डिजिटल पेमेंट मर्यादा अधिक प्रभावीपणे व्यवस्थापित करू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.