US 100% Tariff: ट्रम्पचा मोठा निर्णय! आयात औषधांवर 100% टॅरिफ; भारतावर काय होणार परिणाम?

Trump 100% Medicine Tariff: पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धामुळे सध्या अमेरिकेन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही परदेशात तयार होणाऱ्या पेटंट औषधांवर तब्बल 100 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लावण्याचा आदेश जारी केला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि पुरवठा साखळीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. .काय आहे नवीन नियम?या नवीन नियमानुसार, अमेरिकेत आयात होणाऱ्या ब्रँडेड किंवा पेटंट औषधांवर जास्तीत जास्त 100% टॅरिफ लागू होईल. मात्र, ज्या कंपन्या अमेरिकेत उत्पादन प्रकल्प उभारत आहेत आणि अमेरिकेच्या 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' श्रेणीत येतात त्यांना शून्य टक्के शुल्क लागणार आहे.ज्या कंपन्या कराराशिवाय अमेरिकेत गुंतवणूक करत आहेत, त्यांच्यावर सुरुवातीला 20% टॅरिफ लागू होईल, जो पुढील चार वर्षांत 100% पर्यंत वाढू शकतो..Gold Rate Today: ट्रम्प इफेक्टमुळे सहा दिवसांनी सोनं स्वस्त! चांदीचा भावही घसरला; पाहा आजचा ताजा भाव .कोणत्या औषधांना सध्या सूट?हा नियम जरी आला असला तरी यात जेनेरीक औषधे, बायोसिमिलर आणि बहुतेक अत्यावश्यक औषधांना सध्या या टॅरिफमधून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे अशा औषधांवर तात्काळ मोठा परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे..अमेरिकेची चिंता काय?अमेरिकेतील सुमारे 53% पेटंट औषधे परदेशातून येतात, तर केवळ 15% औषधांमध्ये Active Pharmaceutical Ingredient (API) अमेरिकेत देशात तयार होतात. त्यामुळे जागतिक संकटाच्या काळात औषधांचा पुरवठा खंडित होण्याचा धोका असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. परदेशातून येणाऱ्या औषधांवर अवलंबित्व वाढल्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होत असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. GTRI च्या अहवालानुसार, अमेरिका टॅरिफचा वापर प्रामुख्याने महसूल वाढवण्यासाठी नव्हे, तर दबाव टाकण्यासाठी करत आहे. यामागचा उद्देश म्हणजे औषध कंपन्यांना अमेरिकेत औषधांच्या किंमती कमी करण्यास भाग पाडणे, उत्पादन देशांतर्गत हलवणे आणि औषध पुरवठा साखळीवर अधिक नियंत्रण मिळवणे हा आहे. .Multibagger Stock: 1 लाखाचे झाले 39 लाख; या शेअरने दिला 3900% रिटर्न! अजूनही 80% वाढण्याचा ब्रोकरेजचा अंदाज .भारतावर काय परिणाम?भारतावर सध्या या निर्णयाचा मोठा प्राइनाम होणार नाही. कारण भारत जनरिक औषधांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतो आणि या औषधांना सध्या या नव्या नियमात सूट देण्यात आली आहे. मात्र, दीर्घकालीन दृष्टीने पेटंट औषधांवरील वाढीव टॅरिफमुळे जागतिक पुरवठा साखळी बदलू शकते. याचा परिणाम भारतीय कंपन्यांवर होऊ शकतो, विशेषतः Dr. Reddy's Laboratories, Sun Pharmaceutical Industries आणि Biocon यांसारख्या कंपन्यांना अमेरिकन बाजारात याचा फटका बसेल. ट्रम्पच्या निर्णयानंतर आता सोमवारी भारतीय शेअर बाजारात या कंपन्यांचे शेअर्स फोकसमध्ये राहण्याची शक्यता आहे.