अमेरिकेत महागाईचा भडका! भारतीयांवर मोठी जबाबदारी; रघुराम राजन यांच्यासह या ३ व्यक्ती फेडच्या टास्क फोर्समध्ये

US Fed News: अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हने आपल्या चलनविषयक धोरणांची आणि कार्यपद्धतीची व्यापक समीक्षा करण्यासाठी पाच विशेष टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. फेडचे नवे अध्यक्ष केविन वॉर्श यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, या समित्यांमध्ये माजी RBI गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्यासह भारतीय वंशाच्या तीन नामांकित तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. हे लोक अमेरिकेच्या महागाईवर नियंत्रणात आणण्यासाठी रीपोर्ट बनवणार आहे. अमेरिकेत वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर या तज्ज्ञांवर महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली असून, महागाई नियंत्रणासाठी प्रभावी उपाययोजना आणि धोरणात्मक सूचना देण्याचे काम ते करणार आहेत. .रघुराम राजनRBI चे माजी गवर्नर असणारे रघुराम राजन हे फेड रिजर्वच्या बॅलेन्स शीटची पडताळणी करतील. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास फेडरल रिझर्व्ह कशी मदत करते, हे समजून घेण्यासाठी ही समिती फेडरल रिझर्व्हच्या अब्जावधी डॉलर्सच्या मालमत्तेचे आणि चलनविषयक धोरणावरील त्यांच्या प्रभावाचे मूल्यांकन करेल..राज चेट्टीदिल्लीमध्ये जन्मलेले आणि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चे प्रख्यात अर्थशास्त्री राज चेट्टी हे या डेटा पॅनलचे कोऑरडिनेटर असतील. फेडची धोरणे ठरवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या आर्थिक डेटाची गुणवत्ता आणि वेळ सुधारणे हे त्यांचे मुख्य काम आहे, जेणेकरून योग्य वेळी निर्णय घेता येतील..आशा शर्मामायक्रोसॉफ्टच्या कार्यकारी उपाध्यक्ष आणि एक्सबॉक्सच्या CEO, आशा शर्मा यांची या महत्त्वाच्या पॅनेलवर नियुक्ती करण्यात आली आहे, जे देशाची उत्पादकता, रोजगार आणि आर्थिक वाढ यांवर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि इतर नवीन तंत्रज्ञानाच्या प्रभावाचे मूल्यांकन करेल..फेडचे अध्यक्ष केविन वॉर्श यांच्या मते, या टास्क फोर्सचा उद्देश फेडरल रिझर्व्हच्या कामात पारदर्शकता आणणे आणि नवीन कल्पनांचा समावेश करणे हा आहे. या समित्यांमध्ये नोबेल पारितोषिक विजेते थॉमस सार्जेंट, वॉलमार्टचे माजी सीईओ डॉन मॅकमिलन आणि दिग्गज व्हेंचर कॅपिटलिस्ट मार्क अँड्रीसेन यांच्यासह जगातील काही अत्यंत हुशार व्यक्तींचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.