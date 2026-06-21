अर्थवेध : अमेरिका-इराण करार भारतासाठी आर्थिक सुपरसायकल?

गौरव बोरा, शेअर बाजार विश्लेषकअमेरिका आणि इराण यांच्यात नुकत्याच झालेल्या युद्धविराम करारामुळे जागतिक भू-राजकीय तणाव निवळण्यास सुरुवात झाली आहे. या सकारात्मक घडामोडींचे जागतिक बाजारपेठेवर दूरगामी परिणाम दिसून येत असून, भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेसाठी ही अत्यंत दिलासादायक बातमी ठरली आहे. .कच्च्या तेलाच्या दरात घसरण आणि भारताला फायदापश्चिम आशियातील तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूडचा दर प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या वर गेला होता. मात्र, दोन्ही देशांमधील करारानंतर हा दर ७५ ते ७८ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत खाली आला आहे. भारत जवळपास ८८ टक्के कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे तेलाच्या दरात घसरण झाल्याने भारताचा आयातखर्च खूप कमी होईल. यामुळे देशाची वित्तीय तूट आणि चालू खात्यातील तूट नियंत्रणात राहण्यास मोठी मदत होईल..महागाई व रुपयावर सकारात्मक परिणामइंधनाचे दर कमी झाल्यामुळे देशातील मालवाहतूक खर्च कमी होईल, ज्यामुळे थेट किरकोळ आणि घाऊक महागाई आटोक्यात आणणे रिझर्व्ह बँकेला सोपे जाईल. मे महिन्यात ३.९३ टक्क्यांवर पोहोचलेला महागाईचा आलेख यामुळे खाली येऊ शकतो. तसेच, आयातीसाठी डॉलरची मागणी घटल्यामुळे भारतीय रुपयाला बळकटी मिळेल आणि चलनाची घसरण थांबेल..शेअर बाजारात तेजीचे सत्रया करारामुळे भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांचा उत्साह वाढला आहे. मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक ‘सेन्सेक्स’ अवघ्या चार सत्रांत ३२००हून अधिक अंशांनी वाढला आहे, तर ‘निफ्टी’ने २४,००० अंशांचा टप्पा पार केला. कच्च्या तेलावर अवलंबून असणाऱ्या क्षेत्रांना याचा सर्वाधिक फायदा होत आहे. प्रामुख्याने पेंट, टायर, प्लॅस्टिक, सिमेंट, मालवाहतूक, विमानसेवा क्षेत्रातील कंपन्यांचा उत्पादन खर्च कमी झाल्याने त्यांच्या नफ्यात सुधारणा दिसून येत आहे. परिणामी, परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (एफआयआय) पुन्हा एकदा भारतीय बाजारात खरेदी सुरू केली आहे..रोखे बाजार आणि डेट फंडांना गतीमहागाई कमी होण्याच्या अपेक्षेमुळे भारताच्या रोखे बाजारात उत्पन्नाचा दर घसरत आहे. जेव्हा रोख्यांचे उत्पन्न घटते, तेव्हा डेट म्युच्युअल फंडाच्या परताव्यात वाढ होते. त्यामुळे आगामी काळात सुरक्षित गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांना चांगला फायदा मिळू शकतो..व्यापार आणि पायाभूत सुविधांना नवसंजीवनीहोर्मुझ सामुद्रधुनीचा मार्ग पुन्हा सुरक्षित झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय वाहतूक सुरळीत होईल. भारताची जवळपास ८ ते १० टक्के निर्यात पश्चिम आशियातील देशांमध्ये होते, जी युद्धामुळे विस्कळीत झाली होती. आता एल अँड टीसारख्या मोठ्या पायाभूत सुविधा कंपन्यांचे रखडलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू होतील आणि भारताचा ‘जीडीपी’ ६.९ टक्क्यांपर्यंत जाण्यास मदत होईल..आखातातील सत्ताकेंद्र बदलपश्चिम आशियातील संघर्षाने एक मोठा संदेश दिला आहे. आखाती देश आता एका शक्तीवर अवलंबून राहण्याऐवजी विविध आर्थिक आणि सुरक्षा भागीदारी शोधत आहेत. त्यामुळे भारतात ऊर्जा, व्यापार, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक वाढण्याची चिन्हे आहेत..मॉन्सूनची चिंता आणि नफ्यावरील परिणामदेशांतर्गत पातळीवर भारतीय शेअर बाजारासमोर मॉन्सूनचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. यंदाचा मॉन्सून लांबल्यामुळे आणि सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याच्या शक्यतेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर चिंतेचे ढग जमा झाले आहेत. पाऊस कमी झाल्यास शेती उत्पादनात घट होऊन ग्रामीण भागातील लोकांची खरेदीक्षमता कमी होईल. याचा थेट फटका एफएमसीजी, ट्रॅक्टर, वाहन आणि खतनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना बसू शकतो. ग्रामीण भागातून मागणी घटल्यामुळे या कंपन्यांच्या नफ्यावर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कंपन्यांचा नफा घटला, तर त्याचा थेट दबाव आगामी काळात शेअर बाजाराच्या तेजीवर पाहायला मिळू शकतो..थोडक्यात, अमेरिका-इराणमधील शांतता करारामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला कच्च्या तेलाच्या आघाडीवर मोठा ‘बूस्टर डोस’ मिळाला असला, तरी बाजाराची पुढील दिशा ही मॉन्सूनच्या प्रगतीवर आणि कंपन्यांच्या तिमाही कामगिरीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.