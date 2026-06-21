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अर्थवेध : अमेरिका-इराण करार भारतासाठी आर्थिक सुपरसायकल?

अमेरिका-इराण युद्धविरामामुळे कच्च्या तेलाच्या दरात घसरण, महागाईवर लगाम आणि शेअर व रोखे बाजारात तेजीची नवी लाट; भारताच्या जीडीपीला ‘बूस्टर डोस’ मिळण्याची चिन्हे
Macroeconomic Impact: Oil Prices and Fiscal Stability

Macroeconomic Impact: Oil Prices and Fiscal Stability

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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गौरव बोरा, शेअर बाजार विश्‍लेषक

अमेरिका आणि इराण यांच्यात नुकत्याच झालेल्या युद्धविराम करारामुळे जागतिक भू-राजकीय तणाव निवळण्यास सुरुवात झाली आहे. या सकारात्मक घडामोडींचे जागतिक बाजारपेठेवर दूरगामी परिणाम दिसून येत असून, भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेसाठी ही अत्यंत दिलासादायक बातमी ठरली आहे.

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