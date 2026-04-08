US Iran War Ceasefire: युद्ध थांबलं, आता फ्लाइट भाडे कमी होणार का? ऑनलाइन खरेदी स्वस्त होईल का?

Ceasefire Impact on Flight Fare and Online Shopping: आज सकाळीच अमेरिका आणि इराण यांच्यातील 15 दिवसांच्या युद्धविरामाने केवळ सैनिकच शांत झाले नाहीत, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढलेल्या तेलाच्या किमतीही घसरल्या आहे. त्यामुळे आता घरातल्या LPG पासून ते विमान तिकिटपर्यंत याचा परिणाम दिसत आहे. तुम्हीही वाढत्या विमान प्रवास खर्चाबाबत चिंतेत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी दिलासादायक आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील ही लक्षणीय घट तुमच्या पुढील विमान प्रवासाच्या आणि ऑनलाइन डिलिव्हरीच्या खर्चाशी थेट संबंधित आहे..ट्रम्प यांचे मोठे पाऊलडोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत शस्त्रसंधीची घोषणा करण्याची भूमिका घेतल्याने जगाला आश्चर्यचकित केले. इराणने या बदल्यात आपली नुकसान भरपाई करण्याची मागणीही केली आहे. पण या कराराचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे होर्मुझ व्यापारी मार्ग पुन्हा सुरू करणे, ज्यामुळे तणावामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली होती. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणावामुळे या मार्गातून होणाऱ्या तेल पुरवठ्याला धोका निर्माण झाला होता. मात्र आता शस्त्रसंधीमुळे ही सामुद्रधुनी खुली होणार असल्याने हे जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी एक दिलासादायक बाब आहे..कच्च्या तेलाच्या किमती नीचांकी पातळीवरयुद्धविरामाची बातमी येताच कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण झाली. जागतिक स्तरावर, किमती जवळपास 17 टक्क्यांनी घसरून प्रति बॅरल 95 डॉलरच्या जवळ पोहोचल्या. तेलाच्या किमतींमध्ये इतकी मोठी घसरण झाल्यामुळे, त्याचा थेट परिणाम पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनाच्या किमतींवर होईल. .विमान भाड्यात कपात होण्याची शक्यताविमान प्रवाशांसाठी सर्वात आनंदाची बातमी ही आहे की, या 15 दिवसांच्या युद्धविरामामुळे विमानाची तिकिटे स्वस्त होऊ शकतात. विमान भाड्याच्या एकूण किमतीचा एक मोठा भाग हा विमान इंधनाचा (ATF) असतो. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल स्वस्त असते, तेव्हा विमान कंपन्यांचा वाहतूक खर्च कमी होतो. त्यामुळे आता कंपन्या ही बचत भाड्यात कपात करून प्रवाशांपर्यंत पोहोचवू शकतात. परिणामी तणाव कमी झाल्यामुळे, विमान प्रवास पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांसाठी सुलभ होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. .ऑनलाइन खरेदी स्वस्त गेल्या काही काळापासून, वाढत्या तेलाच्या किमतींमुळे विमान कंपन्या आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांनी इंधन अधिभार आकारण्यास सुरुवात केली आहे. ॲमेझॉनसारख्या मोठ्या कंपन्यांनीही शिपिंग शुल्कात वाढ केली आहे. आता कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 100 डॉलरच्या खाली आल्याने, या कंपन्या 3.5% किंवा त्याहून अधिक अतिरिक्त इंधन अधिभार मागे घेऊ शकतात. याचा अर्थ असा की, तुमचा प्रवास केवळ स्वस्तच होणार नाही, तर तुम्हाला ऑनलाइन खरेदी आणि डिलिव्हरीवरही कमी खर्च करावा लागेल.