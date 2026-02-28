Sakal Money

Israel-US-Iran War: सोनं आणखी महागणार? इस्रायल-इराण युद्ध पेटलं! भारतातील शेअर बाजार आणि पेट्रोलच्या किमतींवर काय परिणाम?

Israel-Iran War Economic Impact: अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धामुळे येत्या काळात कच्च तेल, सोनं-चांदी आणि शेअर बाजारावर दबाव येण्याची शक्यता आहे. हा संघर्ष किती काळ राहतो त्यावर त्याचे परिणाम ठरणार आहे.
US-Iran Conflict Sparks Fears – How It May Hit Gold, Stocks and Petrol Prices in India

US-Iran Conflict Sparks Fears – How It May Hit Gold, Stocks and Petrol Prices in India

Vinod Dengale
USA-Israel-Iran War Economic Impact: मागच्या काही दिवसांपासून तणावात असणारे अमेरिका-इस्रायल आणि ईराण संघर्षाने आज युद्धाचे रूप घेतले आहे. सकाळी इस्रायलने इराणवर हल्ला केला असून यानंतर इस्रायलने आपल्या देशात आणीबाणी जाहीर केली आहे. मध्य पूर्वेत असणाऱ्या या देशांतील संघर्षात अमेरिकेने पाठबळ दिल्यामुळे आता याचे परिणाम मोठ्या प्रमाणात जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होतील. येत्या काळात जागतिक बाजारपेठांवर मोठ्या प्रमाणात दबाव येण्याची शक्यता असून कच्च्या तेलापासून ते सोनं-चांदी आणि रोजच्या वस्तू ते शेअर बाजार या सर्वांवर यांचे मोठे परिणाम पुढच्या काळात बघायला मिळतील.

