Israel-US-Iran War: सोनं आणखी महागणार? इस्रायल-इराण युद्ध पेटलं! भारतातील शेअर बाजार आणि पेट्रोलच्या किमतींवर काय परिणाम?

USA-Israel-Iran War Economic Impact: मागच्या काही दिवसांपासून तणावात असणारे अमेरिका-इस्रायल आणि ईराण संघर्षाने आज युद्धाचे रूप घेतले आहे. सकाळी इस्रायलने इराणवर हल्ला केला असून यानंतर इस्रायलने आपल्या देशात आणीबाणी जाहीर केली आहे. मध्य पूर्वेत असणाऱ्या या देशांतील संघर्षात अमेरिकेने पाठबळ दिल्यामुळे आता याचे परिणाम मोठ्या प्रमाणात जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होतील. येत्या काळात जागतिक बाजारपेठांवर मोठ्या प्रमाणात दबाव येण्याची शक्यता असून कच्च्या तेलापासून ते सोनं-चांदी आणि रोजच्या वस्तू ते शेअर बाजार या सर्वांवर यांचे मोठे परिणाम पुढच्या काळात बघायला मिळतील. .अमेरिका-इस्रायल आणि ईराण यांच्यातील भू-राजकीय तणाव वाढल्याने जागतिक शेअर बाजारात विक्रीचा दबाव निर्माण होतो. या तणावामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये अनिश्चितता वाढून बाजारात विक्रीचा दबाव निर्माण होऊ शकतो आणि मोठ्या परमनंट गुंतवणूकदारांचे नुकसान होण्याची शक्यता तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. जर हा संघर्ष दीर्घकाळ चालला तर त्याचे दीर्घकालीन परिणाम दिसून येतील. .Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात महिन्यातील दूसरा सर्वात मोठा बदल! 1 तोळा सोनं आता कितीला? पाहा आजचा ताजा भाव .कच्च्या तेलाचा पुरवठा कमी होऊ शकतो अमेरिका-इराण तणावामुळे सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे याचा कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः Strait of Hormuz या महत्त्वाच्या मार्गावर अडथळे निर्माण झाल्यास जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाचा पुरवठा कमी होऊ शकतो आणि तेलाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतात. भारतासारख्या मोठ्या तेल आयातदार देशासाठी वाढत्या इंधन दरांमुळे आर्थिक ताण वाढण्याची शक्यता आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.जेव्हा जागतिक बाजारात तेलाच्या किंमती वाढतात त्यावेळी सर्व उत्पादनावर त्याचा परिणाम होतो कारण तेल ही गोष्ट कोणत्याही उत्पादनाच्या मूलभूत गरजेशी जोडलेली आहे. .शेअर बाजारावर परिणाम सध्या कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल सुमारे 67 डॉलरच्या आसपास असून त्यात आधीच सुमारे 2 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. आता पुढील काळात तेलाच्या किमतींमध्ये आणखी वाढ झाल्यास त्याचा परिणाम पेट्रोलच्या किंमतीवर आणि भारतीय शेअर बाजारावर होऊ शकतो, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे..कच्च्या तेलाच्या महत्त्वाच कच्च्या तेलाच्या किमती भारतासाठी सर्वात मोठा धोका ठरू शकतात, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतींवर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक असून, त्या जर प्रति बॅरल 80 डॉलरच्या वर गेल्या तर भारतीय बाजारावर त्याचा मोठा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास महागाई वाढते आणि त्याचा परिणाम अनेक क्षेत्रांवर साखळीप्रमाणे होतो.कच्च्या तेलावर आधारित कच्चामाल वापरणाऱ्या पेंट कंपन्यांवरही दबाव वाढू शकतो. विमान कंपन्यांच्या इंधन खर्चात वाढ होऊन त्यांचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. याशिवाय टायर उत्पादक कंपन्यांनाही कच्चामाल महागल्यामुळे फटका बसू शकतो..सोनं-चांदीचे भाव वाढतील युद्धाच्या काळात गुंतवणूकदार कोणत्याही शेअर बाजार किंवा बँकांमध्ये गुंतवणूक करण्यापेक्षा स्थावर मालमत्ता असणाऱ्या सुरक्षित गुंतवणुकीला पर्याय देतात. त्यामुळे अशा वेळी सोनं-चांदीची सेफ-हेवन म्हणून म्हणून मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते आणि परिणामी भाव वाढ होते. त्यामुळे या युद्धाचा परिणाम जागतिक तसेच देशांतर्गत सोनं-चांदीच्या बाजारावर होण्याची शक्यता आहे. .Provident Fund: PF धारकांसाठी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! 31 लाख खातेधारकांना काही न करता मिळणार 11,000 कोटी; जाणून घ्या कधी? .दरम्यान, बाजाराचा पुढील आठवडा मोठ्या चढ-उतारांचा राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. मध्यपूर्वेतील तणाव वाढत असून अमेरिका आणि इराण यांच्यात थेट संघर्ष होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याच काळात अमेरिका आणि भारतातील महत्त्वाचे आर्थिक आकडे जाहीर होणार असल्याने बाजारात अस्थिरता वाढू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.