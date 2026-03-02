US-Iran War Impact: 'Strait of Hormuz' म्हणजे काय? भारतासाठी इतका महत्त्वाचा का? हा मार्ग बंद झाला तर महाग होईल तुमचं जेवण!

Strait of Hormuz Impact on India: सध्या पश्चिम आशियात इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात वाढत्या संघर्षामुळे जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेलवाहतूक मार्गांपैकी एक असलेल्या 'Strait of Hormuz' (होर्मूझ सामुद्रधुनी) मध्ये अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या तणावामुळे तेल आणि जागतिक ऊर्जा क्षेत्रावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..Strait of Hormuz बंद होण्याचे संकेत अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर इराणने प्रत्युत्तरादाखल आखाती देशांतील अमेरिकन तळांवर लक्ष्य साधल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सकडून काही जहाजांना Strait of Hormuz बंद केल्याचे संदेश पाठवण्यात आल्याचे वृत्त आहे. मात्र, अधिकृतरीत्या सामुद्रधुनी बंद केल्याची घोषणा करण्यात आलेली नाही.तरीही वाढत्या धोक्यामुळे अनेक विमा कंपन्या, व्यापारी संस्था आणि शिपिंग कंपन्यांनी या मार्गावरील हालचाली तात्पुरत्या थांबवल्या आहेत. परिणामी, आखाती समुद्रात शेकडो तेलवाहू जहाजे उभी असल्याचे सांगितले जाते..Gold Rate Today: होळीला सोन्याच्या भावात मोठा ट्विस्ट! MCX वर वाढ तर सराफा बाजारात मोठी घसरण; महाराष्ट्रात 1 तोळ्याचा भाव किती?.होर्मूझ सामुद्रधुनीचे महत्त्वहोर्मूझ सामुद्रधुनी ही पर्शियन आखात आणि ओमानच्या आखाताला जोडणारी महत्त्वाची जलवाहतूक मार्गिका आहे. जगातील सुमारे २०% कच्चे तेल आणि LPG गॅस आणि LNG गॅस या मार्गाने वाहतूक केले जाते. दररोज अंदाजे १५ दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल या सामुद्रधुनीतून जाते.त्यामुळे हा मार्ग बंद झाल्यास पर्याय उपलब्ध असल्या तरी जागतिक पुरवठ्याचा मोठा हिस्सा धोक्यात येऊ शकतो..भारतावर काय परिणाम?भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा तेल वापर करणारा देश आहे आणि त्याच्या ऊर्जा गरजांचा मोठा भाग हा आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे होर्मूझ सामुद्रधुनीत अडथळे निर्माण झाल्यास त्याचा थेट भारतावर होऊ शकतो.भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी सुमारे निम्मे तेल म्हणजेच ५०% तेल या मार्गाने येते. देश आपल्या गरजेपैकी ८८ टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे या मार्गातील व्यत्ययामुळे देशात तेलाच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे..कच्चे तेलासाठी अल्पकालीन दिलासाभारतीय रिफायनऱ्यांकडे साधारण १० दिवसांचा कच्च्या तेलाचा साठा उपलब्ध असतो, तर तयार इंधनाचा साठा सुमारे एका आठवड्यापुरता असतो. याशिवाय आपत्कालीन परिस्थितीत वापरण्यासाठी धोरणात्मक पेट्रोलियम साठाही आपल्या देशात उपलब्ध आहे. आणि गरज पडल्यास भारत रशिया, अमेरिका, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतून अतिरिक्त तेल आयात करू शकतो. त्यामुळे अल्पकालीन तुटवडा टाळता येऊ शकतो, मात्र किमती वाढण्याची शक्यता कायम राहील..एलपीजी आणि एलएनजीची अधिक चिंताLPG म्हणजेच आपल्या घरातील गॅस सिलिंडर आणि एलपीजी बाबतीत भारत मोठ्या प्रमाणात आखाती देशांवर अवलंबून आहे. देशाच्या सुमारे ८० ते ८५ टक्के एलपीजी आयातीचा पुरवठा आखाती देशांतून होतो आणि तो मुख्यतः होर्मूझ सामुद्रधुनीतून येतो. कच्च्या तेलासारखे LPG साठी मोठे धोरणात्मक साठे उपलब्ध नसल्याने दीर्घकाळ जर सामुद्रधुनी बंद राहिली तर देशातील सर्वसामान्यांसाठी गॅस सिलिंडरच्या किंमती वाढू शकतात. एलएनजीच्या बाबतीतही परिस्थिती काहीशी अशीच आहे. भारताच्या सुमारे ६० टक्के एलएनजी आयातीचा मार्ग होर्मूझ सामुद्रधुनीतून जातो आणि पर्यायी पुरवठा मर्यादित असल्याने दीर्घकाळ सामुद्रधुनी बंद झाली तर आयात खर्च वाढू शकतो आणि एकूणच भारतीय बाजारात भाववाढ होईल. .तेलाच्या किमतींवर परिणाममध्यपूर्वेतील तणाव वाढताच आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूडची किंमत प्रति बॅरल ७२ डॉलरच्या वर गेली आहे. संघर्ष दीर्घकाळ चालल्यास तेलाच्या किमती १०० डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत जाण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे..FD Investment: 10 लाखांची एक FD की 1 लाखाच्या 10 FD? कोणत्या पर्यायात जास्त फायदा आणि सुरक्षितता? सोप्या शब्दांत समजून घ्या.पूर्ण बंद होण्याची शक्यता कमीइराणने यापूर्वी अनेकदा होर्मूझ सामुद्रधुनी बंद करण्याची धमकी दिली असली तरी प्रत्यक्षात असे कधी झालेले नाही. आखाती देशांसह इराणची अर्थव्यवस्था देखील तेल आणि गॅस निर्यातीवर अवलंबून असल्याने जर सामुद्रधुनी जास्त काळासाठी बंद राहिली तर त्याचे परिणाम इराण आणि इतर आखाती देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल. त्यामुळे दीर्घकालीन पूर्ण बंद होण्याची शक्यता कमी मानली जाते. पण, इराणचे सर्वोच्च नेते यात मारले गेले असल्याने पुढे काय होईल हे सांगता येत नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.