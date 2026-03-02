Sakal Money

US-Iran War Impact: 'Strait of Hormuz' म्हणजे काय? भारतासाठी इतका महत्त्वाचा का? हा मार्ग बंद झाला तर महाग होईल तुमचं जेवण!

Crude oil price and LPG Cylinder : होर्मूझ सामुद्रधुनीतील तणाव फक्त काही दिवस राहिल्यास भारत परिस्थिती हाताळू शकतो. मात्र संघर्ष दीर्घकाळ वाढल्यास ऊर्जा क्षेत्रावर दबाव वाढून त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर आणि सामान्य नागरिकांच्या खर्चावर होण्याची शक्यता आहे.
What is the Strait of Hormuz and Why It Matters to India’s Economy

Strait of Hormuz Impact on India: सध्या पश्चिम आशियात इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात वाढत्या संघर्षामुळे जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेलवाहतूक मार्गांपैकी एक असलेल्या 'Strait of Hormuz' (होर्मूझ सामुद्रधुनी) मध्ये अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या तणावामुळे तेल आणि जागतिक ऊर्जा क्षेत्रावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

