US National Debt : अमेरिकेवर कर्जाचा डोंगर! पहिल्यांदाच राष्ट्रीय कर्ज ४० ट्रिलियन डॉलर पार; जगातील महासत्तेसमोर मोठे आर्थिक संकट?

जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेली अमेरिका आता एका नव्या आर्थिक टप्प्यावर पोहोचली आहे. अमेरिकेच्या वित्त विभागाच्या (यूएस ट्रेझरी डिपार्टमेंट) आकडेवारीनुसार, मंगळवारी कामकाजाच्या अखेरीस देशाचे एकूण राष्ट्रीय कर्ज ४०.०४७ ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचले. ही आकडेवारी प्रथमच ४० ट्रिलियनचा टप्पा ओलांडली असून, ती देशासमोर असलेल्या गंभीर आर्थिक आव्हानांची आठवण करून देत आहे. .या एकूण कर्जापैकी सुमारे ३२.२६६ ट्रिलियन डॉलरचे कर्ज जनता, गुंतवणूकदार आणि इतर संस्थांकडे आहे. तर सुमारे ७.७८२ ट्रिलियन डॉलरचे कर्ज विविध सरकारी विभाग आणि संस्थांमधील अंतर्गत व्यवहारांशी संबंधित आहे. याचा अर्थ सरकार आपला खर्च भागवण्यासाठी दीर्घकाळापासून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेण्यावर अवलंबून आहे. २०१७ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पहिल्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यापासून अमेरिकेचे राष्ट्रीय कर्ज दुप्पटीहून अधिक वाढले आहे..Premium|Strait of Hormuz Conflict : अमेरिका-इस्राईल-इराण संघर्षात होर्मुझ का ठरली सर्वात महत्त्वाची सामरिक कडी? .वाढत्या कर्जाचा सर्वात मोठा परिणाम व्याजाच्या खर्चावर होत आहे. सरकार जितके जास्त कर्ज घेते, तितके जास्त व्याज भरावे लागते. अमेरिकेच्या सरकारी रोख्यांवरील परतावा (यील्ड) गेल्या दोन दशकांतील उच्चांकी पातळीवर पोहोचला आहे. वाढते कर्ज, महागाई आणि जागतिक आर्थिक धोके यामुळे गुंतवणूकदार अधिक परताव्याची मागणी करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर वित्तमंत्री स्कॉट बेसेन्ट यांनी दीर्घकालीन रोखे बाजारातील स्थिरता राखण्यासाठी सरकारी रोखे परत खरेदी (बायबॅक) कार्यक्रमाचा विस्तार करण्याची घोषणा केली आहे..कर्जावर नियंत्रण मिळवणे सोपे नाही. सरकारकडे प्रामुख्याने दोन पर्याय आहेत-खर्च कमी करणे किंवा कर महसूल वाढवणे. दोन्ही उपायांचा एकत्रित वापरही शक्य आहे. मात्र खर्च कपात केल्यास विविध सरकारी कार्यक्रम आणि सेवांवर परिणाम होऊ शकतो, तर कर वाढवणे जनता आणि व्यवसायांसाठी कठीण ठरू शकते..४० ट्रिलियन डॉलरचे कर्ज ही केवळ आकडेवारी नाही, तर एक धोक्याची सूचना आहे. अमेरिकेला दीर्घकाळात खर्च आणि महसूल यांच्यातील तूट कमी करणे आवश्यक आहे. अन्यथा व्याजाच्या भरणाचे ओझे आणखी वाढून अर्थव्यवस्थेवर दबाव निर्माण होऊ शकतो असे तज्ज्ञांचे मत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.