अर्थवेध : अमेरिकी बाजाराचा फुगा फुटणार? भारतासाठी सुवर्णसंधी?

गौरव बोरा, शेअर बाजार विश्लेषकअमेरिकी शेअर बाजाराने गेल्या काही वर्षांत विक्रमी तेजी अनुभवली आहे. मात्र, सध्या बाजाराच्या अतिमूल्यांकनाबाबत गंभीर चिंता आहे. अमेरिकी बाजारात मोठे करेक्शन झाले, तर त्याचे जागतिक परिणाम होतील. मात्र, दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून भारतासाठी यात काही महत्त्वाच्या संधीही दडलेल्या आहेत..१. अमेरिकी बाजाराचे अतिमूल्यांकन‘एस अँड पी ५००’ आणि नॅस्डॅक निर्देशांक ऐतिहासिकदृष्ट्या उच्च मूल्यांकनावर व्यवहार करत आहेत.प्राईस टू अर्निंग रेशो, वॉरेन बफेट इंडिकेटर आणि मार्केट कॅप टू जीडीपी यांसारखे निर्देशक बाजार महाग असल्याचे दर्शवत आहेत. बाजार सध्या ‘परफेक्ट ग्रोथ’ गृहीत धरून किंमत ठरवत असल्याने छोटासा नकारात्मक धक्काही मोठे करेक्शन घडवू शकतो..२. ‘एआय’, ‘बिग-टेक’वर अवलंबित्वअमेरिकी बाजारातील बहुतांश तेजी काही मोजक्या ‘एआय’ आणि ‘बिग-टेक’ कंपन्यांमुळे आली आहे. या कंपन्यांमध्ये नफावसुली झाल्यास संपूर्ण बाजारावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.३. महागाई, व्याजदराचा दबावअमेरिकेत महागाई पुन्हा वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदर कपातीची शक्यता कमी झाली आहे. ‘हायर फॉर लॉंगर’ व्याजदरामुळे कंपन्यांचा खर्च वाढून उच्च मूल्यांकन असलेल्या शेअरवर दबाव येऊ शकतो..४. आशियातील इशारेदक्षिण कोरिया आणि तैवानसारख्या तंत्रज्ञानप्रधान बाजारांमध्ये कमकुवतपणा दिसू लागला आहे. हे दोन्ही देश जागतिक सेमीकंडक्टर उद्योगाचे केंद्र असल्याने तेथील मंदी जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी प्रारंभिक इशारा मानली जात आहे.५. भू-राजकीय जोखीमव्यापार धोरणातील अनिश्चितता, जागतिक संघर्ष आणि पुरवठा साखळीवरील दबाव अजूनही कायम आहे. या घटकांमुळे कॉर्पोरेट नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे..भारतासाठी मोठी संधी?अमेरिकी बाजारात मोठे करेक्शन झाल्यास सुरुवातीला भारतीय बाजारातही अस्थिरता दिसू शकते. मात्र, मध्यम आणि दीर्घकालीन दृष्टीने भारत हा या जागतिक भांडवली फेरवाटपाचा (कॅपिटल रोटेशन) सर्वांत मोठा लाभार्थी ठरू शकतो.डॉलर कमकुवत झाल्यास फायदाडॉलर निर्देशांक कमकुवत झाला, की जागतिक गुंतवणूकदार उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांकडे (इमर्जिंग मार्केट) वळतात. भारत हा ऐतिहासिकदृष्ट्या अशा भांडवली प्रवाहाचा सर्वात मोठा लाभार्थी राहिला आहे. डॉलर कमकुवत झाल्यास परकी संस्थात्मक गुंतवणूकदार पुन्हा भारतीय शेअर बाजारात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करू शकतात..‘एफआयआय’ प्रवाह पुन्हा भारताकडे‘एआय’ ट्रेडमधील थंडाव्यानंतर भारतात परदेशी गुंतवणूकदारांचा ओघ पुन्हा वाढू शकतो. जागतिक भांडवल केवळ ‘एआय’ थीमवर न राहता मजबूत आर्थिक वाढ असलेल्या बाजारांकडे वळण्याची शक्यता आहे आणि भारत त्यासाठी सर्वोत्तम उमेदवार आहे.भारताची मजबूत आर्थिक पायाभूत स्थितीजगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी भारत एक आहे. सातत्याने वाढणारा ‘जीडीपी’, मजबूत देशांतर्गत मागणी, वाढता उत्पादन क्षेत्र, पायाभूत सुविधांवरील सरकारी खर्च आणि विक्रमी ‘एसआयपी’ गुंतवणूक भारतीय बाजाराला मजबूत आधार देतात. त्यामुळे जागतिक अस्थिरतेतही भारत तुलनेने अधिक स्थिर बाजार ठरू शकतो..‘एआय’ ट्रेडमधून भारताकडे भांडवल वळण्याची शक्यतागेल्या काही वर्षांत जागतिक पैसा अमेरिकेतील ‘एआय’ आणि सेमीकंडक्टर कंपन्यांकडे वळला होता. त्या क्षेत्रातील मूल्यांकन कमी झाले किंवा करेक्शन झाले, तर जागतिक फंड व्यवस्थापक नव्या वाढीच्या संधी शोधतील. अशावेळी भारताची बँकिंग, कॅपिटल गुड्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर, उत्पादन आणि कन्झम्प्शन आधारित अर्थव्यवस्था अधिक आकर्षक ठरू शकते.‘चायना प्लस वन’ व उत्पादन क्षेत्राला चालनाजागतिक कंपन्या चीनवरील अवलंबित्व कमी करत आहेत. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण, ऑटो कॉम्पोनंट्स आणि उत्पादन क्षेत्रात पर्यायी केंद्र म्हणून पुढे येत आहे. जागतिक भांडवलाचा काही हिस्सा या क्षेत्रांमध्येही वळू शकतो..निष्कर्षअमेरिकी बाजारातील करेक्शन हे भारतासाठी अल्पकालीन धक्का असू शकते, परंतु दीर्घकालीन संधीदेखील ठरू शकते. त्यामुळे अमेरिकेतील संभाव्य करेक्शनकडे केवळ जोखीम म्हणून नव्हे, तर भारतासाठी नव्या गुंतवणूक चक्राची सुरुवात म्हणूनही पाहणे योग्य ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.