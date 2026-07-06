Sakal Money

अर्थवेध : अमेरिकी बाजाराचा फुगा फुटणार? भारतासाठी सुवर्णसंधी?

अमेरिकी शेअर बाजारातील संभाव्य करेक्शन, एआय-बिग टेकवरील अतिअवलंबित्व आणि महागाई-व्याजदराच्या दबावातून जागतिक अस्थिरता वाढण्याची शक्यता; तरीही डॉलर कमकुवत होणे, कॅपिटल रोटेशन आणि एफआयआय ओघामुळे भारतासाठी दीर्घकालीन सुवर्णसंधी
A major correction in the US stock market could initially impact global equities but may create long-term investment opportunities for India.

A major correction in the US stock market could initially impact global equities but may create long-term investment opportunities for India.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गौरव बोरा, शेअर बाजार विश्‍लेषक

अमेरिकी शेअर बाजाराने गेल्या काही वर्षांत विक्रमी तेजी अनुभवली आहे. मात्र, सध्या बाजाराच्या अतिमूल्यांकनाबाबत गंभीर चिंता आहे. अमेरिकी बाजारात मोठे करेक्शन झाले, तर त्याचे जागतिक परिणाम होतील. मात्र, दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून भारतासाठी यात काही महत्त्वाच्या संधीही दडलेल्या आहेत.

Loading content, please wait...
India
america
Sakal
Sakal Money
Market Agitation
market analysis for investors