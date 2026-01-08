US Tariff On India : रशियन तेलावरून वाद पेटला; भारतावर 500% टॅरिफ? ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय

US tariff threat over Russian oil imports by India : भारत आणि अमेरिका यांचे व्यापारी संबंध आणखी ताणण्याची शक्यता आहे. कारण, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका नव्या विधेयकाला मान्यता दिली आहे. हे विधेयक म्हणजे "Sanctioning Russia Act of 2025". या विधेयकात रशियाकडून कमी किंमतीत पेट्रोलियम उत्पादन खरेदी करणाऱ्या देशांवर आता अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तूंवर 500% अतिरिक्त शुल्क(टॅरिफ) लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. .या नवीन नियमामुळे भारतासह चीन, ब्राझील सारख्या देशांवर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. याच कारण म्हणजे भारत मोठ्या प्रमाणात रशियन तेल खरेदी करतो आणि त्यावर आधीच अमेरिकेने अतिरिक्त 25% टॅरिफ लादला होता. जर भारताने रशियन तेल खरेदी कमी केले नाही, तर या नवीन विधेयकामुळे हा अमेरिकेत विकल्या जाणाऱ्या भारतीय वस्तूंवर टॅरिफ 500% पर्यंत वाढवला जाऊ शकतो..Mutual Fund : गुंतवणूकदारांसाठी मोठी बातमी! JioBlackRock चे 2 नवे म्युच्युअल फंड लाँच; पैसा सुरक्षित ठेवण्याची नवी संधी?.अमेरिकेचे सिनेटर (खासदार) लिंडसे ग्रॅहम यांनी सांगितले की, या विधेयकाचा मुख्य उद्देश हा रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांना दंड करणे हा आहे. कारण, रशियन तेल विकून रशिया तो महसूल युक्रेन युद्धासाठी वापरात आहे. याच आठवड्याच्या सुरुवातीला ग्रॅहम यांनी सांगितले की, 'ऑगस्ट 2025 मध्ये लावण्यात आलेले टॅरिफ्स मागे घ्याव्यात, अशी मागणी भारताकडून वॉशिंग्टनकडे करण्यात येत आहे. यासाठी भारताचे अमेरिकेतील राजदूत विनय मोहन क्वात्रा यांनी गेल्या महिन्यात आपली भेट घेतली होती. या भेटीत भारताने रशियन तेलाची खरेदी कमी केल्याचे सांगत अतिरिक्त 25 टक्के शुल्कातून सूट देण्याची विनंती करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले"..या टॅरिफमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी असलेल्या संबंधांवर ताण आल्याची कबुली डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उघडपणे दिली आहे. हाऊस मेंबर रिट्रीटमध्ये बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, "व्यापार उपाययोजनांमुळे पंतप्रधान मोदी नाराज आहेत. मात्र मोदींनी रशियाकडून होणाऱ्या तेल आयातीत मोठी कपात करण्याचे आश्वासन दिले आहे". .IPO Updates : उघडण्याआधीच IPO चर्चेत! ग्रे मार्केटमध्ये तब्बल 70% पर्यंत प्रीमियम; 9 जानेवारीला ‘हा’ IPO होणार खुला.भारताने मात्र या मुद्यावर कठोर भूमिका घेत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियन तेल खरेदी थांबवण्याचे आश्वासन दिल्याचा ट्रम्प यांचा दावा फेटाळून लावला असून, अशा प्रकारची कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. वॉशिंग्टनमध्ये निर्बंधांशी संबंधित हे विधेयक पुढे नेण्याची प्रक्रिया वेग घेऊ लागल्याने, या प्रस्तावित कायद्यामुळे भारतासाठी व्यापारी तणाव वाढणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.