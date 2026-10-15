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US Work Permit Rules: ट्रम्प यांचा भारतीयांना मोठा झटका! वर्क परमिट संपल्यावर नोकरी जाणार?

Donald Trump Work Permit Rules: अमेरिकेतील वर्क परमिट नूतनीकरणाच्या नियमांत ट्रम्प प्रशासनाने मोठा बदल केला आहे. यामुळे आता भारतीयांना कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो आणि वर्क परमिटची मुदत संपल्यास काय होणार? जाणून घ्या
US Work Permit Rules: Trump Ends 540-Day EAD Extension; Could Indian Workers Face Job Disruptions?

US Work Permit Rules: Trump Ends 540-Day EAD Extension; Could Indian Workers Face Job Disruptions?

eSakal

Vinod Dengaleसकाळ वृत्तसेवा
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US employment authorization document rules: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने स्थलांतरितांच्या रोजगाराशी संबंधित नियम अधिक कडक केले आहेत. अमेरिकेच्या गृह विभागाने वर्क परमिटच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज केलेल्या पात्र स्थलांतरितांना मिळणारी स्वयंचलित ५४० दिवसांची मुदतवाढ बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

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