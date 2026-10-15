US Work Permit Rules: ट्रम्प यांचा भारतीयांना मोठा झटका! वर्क परमिट संपल्यावर नोकरी जाणार?

US employment authorization document rules: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने स्थलांतरितांच्या रोजगाराशी संबंधित नियम अधिक कडक केले आहेत. अमेरिकेच्या गृह विभागाने वर्क परमिटच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज केलेल्या पात्र स्थलांतरितांना मिळणारी स्वयंचलित ५४० दिवसांची मुदतवाढ बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे..अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीयांसह ‘एच-१ बी’ व्हिसाधारकांच्या पात्र जोडीदारांवर या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे नूतनीकरणाचा अर्ज प्रलंबित असतानाही नोकरी सुरू ठेवण्याची सुविधा आता संबंधित अर्जदारांना मिळणार नाही. .Market Crash: अमेरिकेपासून दक्षिण कोरियापर्यंत बाजार कोसळले! भारतात सेन्सेक्स-निफ्टीची तुफान तेजी; गुंतवणूकदारांचा पैसा कुठे वळला?.अमेरिकेत रोजगारासाठी अधिकृत परवानगी देणारे ईएडी (एम्प्लॉयमेंट ऑथोरायझेशन डॉक्युमेंट) हे दस्तावेज महत्त्वाचे असतात. याची मुदत संपल्यानंतर नूतनीकरणाचा अर्ज प्रक्रियेत अडकला, तरी पात्र अर्जदारांना पूर्वी स्वयंचलित मुदतवाढ मिळत होती..भारतीयांवर नेमका काय परिणाम? ‘एच-४’ व्हिसाधारकांचे पात्र जोडीदार: ‘एच-१ बी’ व्हिसावर अमेरिकेत काम करणाऱ्या व्यक्तींच्या काही पात्र जोडीदारांना ‘एम्प्लॉयमेंट ऑथोरायझेशन डॉक्युमेंट’वर (ईएडी) नोकरी करता येते. त्यांच्या वर्क परमिटची मुदत संपली आणि नूतनीकरणाला अद्याप मंजुरी मिळाली नाही, तर कामात खंड पडू शकतो. स्थलांतरित दर्जा बदलण्यासाठी अर्ज केलेले पात्र व्यक्ती : काही अर्जदारांना ‘ईएडी’च्या आधारे काम करण्याची परवानगी मिळते. त्यांच्या नूतनीकरण प्रक्रियेला विलंब झाल्यास रोजगार सुरू ठेवण्यावर परिणाम होऊ शकतो. आश्रयासाठी अर्ज केलेले पात्र स्थलांतरित : काम करण्याची स्वतंत्र परवानगी असलेल्या या गटातील काही व्यक्तींनाही मुदतवाढीची सुविधा बंद झाल्यामुळे अडचणी येऊ शकतात. .३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी किंवा त्यानंतरच्या पात्रता नूतनीकरण अर्जांना या नियम बदलाचा फटका बसणार आहे. अशा अर्जदारांना ‘वर्क परमिट’ची मुदत संपल्यानंतर नूतनीकरणाचा अर्ज प्रलंबित आहे म्हणून काम सुरू ठेवता येणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.