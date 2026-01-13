US Tariff Impact: भारत-इराण व्यापारावर 'ट्रम्प' वादळ! ट्रम्पच्या 25 टक्के टॅरिफमुळे शेतकरी अडचणीत; कोणत्या क्षेत्रांना बसणार फटका?

US Tariff Impact On India : अमेरिकेने पुन्हा एकदा टॅरिफचा वापर करत जागतिक व्यापारात खळबळ उडवली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या देशांवर 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली आहे. हा निर्णय तात्काळ लागू झाला असून तो अंतिम आणि निर्णायक असल्याचे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे इराणसोबत आर्थिक संबंध असलेल्या देशांवर याचा परिणाम होणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. भारतदेखील त्यापैकीच एक देश आहे, कारण भारताचे इराणसोबत जुने व्यापारी संबंध राहिले आहेत..भारत–इराण व्यापारभारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भारत आणि इराणमधील द्विपक्षीय व्यापार सुमारे 1.68 अब्ज डॉलर इतका होता. यामध्ये भारताने इराणकडे सुमारे 1.24 अब्ज डॉलरची निर्यात केली आहे तर इराणकडून 0.44 अब्ज डॉलरची आयात केली आहे. म्हणजेच या व्यवहारात भारताला सुमारे 0.80 अब्ज डॉलरचा ट्रेड सरप्लस (व्यापारी नफा) मिळाला. मात्र, मागील काही वर्षांच्या तुलनेत हा व्यापार मोठ्या प्रमाणात घटलेला आहे. 2018-19 मध्ये भारत–इराण व्यापार सुमारे 17 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला होता, पण अमेरिकेच्या निर्बंधांनंतर तो झपाट्याने कमी झाला होता..Gold Rate Today : सोनं आता सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर? मकर संक्रांतीपूर्वी सोनं-चांदीच्या भावात मोठा उलटफेर! पाहा आजचे भाव.आयात–निर्यात भारत इराणकडून प्रामुख्याने पेट्रोलियम गॅस, पेट्रोलियम कोक, सेंद्रिय व असेंद्रिय रसायने, सुकामेवा, सफरचंद आणि बिटुमेन यांची आयात करतो. तर भारताकडून इराणला बासमती तांदूळ, चहा, साखर, केळी, औषधे, डाळी आणि मांस उत्पादने निर्यात केली जातात. विशेषतः भारतीय बासमती तांदळासाठी इराण हा मोठा बाजार असून, लाखो शेतकऱ्यांची उपजीविका यावर अवलंबून आहे..भारतावर होणारा संभाव्य परिणामअमेरिकेचा हा टॅरिफ निर्णय इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या देशांच्या अमेरिकेतील व्यापारावर लागू होणार आहे. भारत हा इराणचा तिसऱ्या क्रमांकाचा मोठा व्यापारी भागीदार असल्याने, याचा परिणाम भारताच्या अमेरिकेतील निर्यातीवर होऊ शकतो. मात्र, अमेरिकेने अद्याप याबाबत संपूर्ण स्पष्टता दिलेली नाही. सध्या अमेरिकेने भारतावर आधीच 50% टॅरिफ लावलेला आहे. जर इराणसोबतच्या व्यापारामुळे अतिरिक्त 25% टॅक्स लावण्यात आला, तर एकूण टॅरिफ 75% पर्यंत जाऊ शकतो. यामुळे अमेरिकेत भारतीय वस्तू महाग होतील, निर्यात घटेल आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दबाव वाढू शकतो..EPFO Withdrawal Rules Change : करोडो कर्मचाऱ्यांना दिलासा! PF चे पैसे आता थेट UPI खात्यात; जाणून घ्या नवीन नियम .तसेच, इराणकडून होणारी आयातही प्रभावित होऊ शकते, कारण अनेक कंपन्या जोखीम टाळण्याचा प्रयत्न करतील. मात्र, अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे भारताचा इराणसोबतचा बहुतांश व्यापार थेट न होता तिसऱ्या देशांमार्फत होतो, त्यामुळे परिणाम काही प्रमाणात मर्यादित राहू शकतो. भारताने आधीच पर्यायी मार्ग स्वीकारले आहेत. रशियाप्रमाणेच, इराणकडून तेल खरेदी सुरू राहण्याची शक्यता आहे, मात्र त्याची खर्चिकता वाढू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.