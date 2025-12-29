मूल्याधिष्ठित वाटचाल

भूषण ओक (शेअर बाजार विश्लेषक)शेअर बाजारधन की बात या पुरवणीत सुरू केलेल्या निवडक कंपन्यांच्या या विश्लेषणात्मक लेखमालिकेत आतापर्यंत २२ कंपन्यांचा आपण अभ्यास केला. मूल्याधिष्ठित गुंतवणुकीच्या तत्वांवर आधारित असलेल्या या कंपन्यांमध्ये एक समान धागा आहे तो म्हणजे या सर्व कंपन्या स्मॉल कॅप क्षेत्रातील आहेत. प्रसिद्ध अमेरिकी गुंतवणूकदार पीटर लिंच हे स्मॉल कॅप कंपन्यांचे मोठे चाहते होते, कारण अशा कंपन्यांचे भाव काही वर्षांत दुप्पट, चौपट आणि वीसपट पण होऊ शकतात. .अशा कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करून त्यांनी त्यांच्या फिडेलिटी मॅजेलन फंडाच्या गुंतवणूकदारांना १९७७ ते १९९०च्या दरम्यान अविश्वसनीय असा वार्षिक चक्रवाढ २९ टक्के परतावा दिला. आपल्या बाजाराची उदाहरणे घ्यायची झाली, तर २०२० मध्ये पर्सिस्टंटचा शेअर २५० रुपयांना होता आणि आज तो सहा हजार रुपयांच्या वर आहे. कोचीन शिपयार्ड १७५ रुपयांना होता, तो २९०० रुपयांची पातळी गाठून, आता १६०० रुपयांवर आहे. असे कित्येक शेअर किमान तिप्पट, पाचपट झाले आहेत. आज लार्ज कॅप असणाऱ्या खूप मोठ्या कंपन्याही वीस वर्षांपूर्वी स्मॉल कॅप कंपन्याच होत्या; पण स्मॉल कॅप कंपन्यांमध्ये गुंतवणुकीत जोखीमसुद्धा जास्त असते. दहा कंपन्यांमध्ये दोन-तीन रसातळालाही जाऊ शकतात. मात्र, पोर्टफोलिओतील एक-दोन कंपन्यांनीही उत्तम प्रगती केली, तर एकूण परतावा खूप वाढू शकतो..कंपन्यांची निवड महत्त्वाचीयासाठी कंपन्यांच्या निवडीला फार महत्व आहे. यामध्ये मुख्यत्वेकरून उत्तम आणि टिकाऊ व्यवसायवाढ आणि नफावाढ, भविष्यात व्यवसायवृद्धीसाठी पुरेसा वाव आणि संधी, भांडवली गुंतवणुकीचा उत्तम विनियोग दर्शवणारी आरओसीई आणि इतर गुणोत्तरे, उत्तम रोकड आवक, मजबूत ताळेबंद, खेळत्या भांडवलाचे समाधानकारक नियोजन आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे वाजवी मूल्यांकन हे सर्व घटक किंवा यातील बहुतांश घटक पूरक असलेल्या कंपन्यांचाच विचार करणे आवश्यक ठरते..व्यवस्थापनाची गुणवत्ता अशा कंपन्यांमध्ये कळीचा घटक असतो. त्याचबरोबर गुंतवणुकीच्या वेळी केलेली अनुमाने प्रत्यक्षात खरी उतरतात आहेत की नाही, हे वेळोवेळी तपासून बघणे आणि त्यानुसार आवश्यक ते धोरणात्मक बदल करणेही आवश्यक असते. सोबतच्या तक्त्यातील (आकडे २६ डिसेंबर २०२५) काही कंपन्यांचे भाव वाढले आहेत; पण मूल्यांकन, विशेषतः पीईजी, कमी झाले आहेत. याचा अर्थ कंपनीच्या नफावृद्धीचा दर शेअरच्या भाववाढीच्या दरापेक्षा जास्त आहे. पीईजी हा पीटर लिंच यांनीच रूढ केलेला मूल्यांकन मापक आहे. कंपनीचा पीई आणि नफावाढीचा वार्षिक चक्रवाढ दर यांचे हे गुणोत्तर असते..उदा. एखाद्या कंपनीचा पीई वीस असेल आणि पाच वर्षांचा नफावाढीचा वार्षिक चक्रवाढ दरही वीस असेल, तर हे गुणोत्तर २०/२० म्हणजे एक येईल. एक आणि त्याच्या खाली पीईजी गुणोत्तर वाजवी समजावे. किंमत वाढून पीई चाळीस झाला, तर हे गुणोत्तर दोन होईल म्हणजे नफावाढीच्या तुलनेत कंपनी खूप महाग होईल. बाजार पडल्यामुळे पीई दहा झाला, तर पीईजी १०/२० म्हणजे ०.५ होईल आणि असा शेअर गुंतवणुकीसाठी अतिआकर्षक होईल. एकपेक्षा कमी पीईजी असलेल्या बऱ्याच कंपन्या येथे दिल्या आहेत आणि त्यांची निवड वर नमूद केलेले निकष वापरूनच झाली आहे. त्यांचा अभ्यास गुंतवणूकदारांनी जरूर करावा. त्यातही अधोरेखित केलेल्या कंपन्या यांच्यात सर्वोत्तम आहेत. बीएसई स्मॉल कॅप निर्देशांक जानेवारी २०२५ मध्ये सरासरी ५० हजारांच्या खाली होता. वर्षभरात तो ५५ हजाराला स्पर्श करून आता पुन्हा ५१ हजारांच्या आसपास आहे. त्यामुळे मधल्या काळात वर गेलेले या क्षेत्रातील अनेक शेअर आता पुन्हा आकर्षक मूल्यांकनात उपलब्ध झाले आहेत..(डिस्क्लेमर : हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठी असून, गुंतवणूकदारांनी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी त्यांच्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अपेक्षित आहे.)अ. कंपनी लेखाची तारीख भाव पीई पीईजी आताचा भाव वाढ % पीई पीईजी टिपणी (मूल्यांकन)क्र. (२६/१२/२५)1 मोल्ड टेक पॅकेजिंग २० जानेवारी 571 30.2 1.8 605 6.0 29.9 अपेक्षेनुसार नफावाढ नाही2 अॅक्शन कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट ७ फेब्रुवारी 1262 41.1 0.96 954 -24.4 27.2 0.47 उत्तम नफावाढ. आता अति आकर्षक3 स्टीलकास्ट २४ फेब्रुवारी 163 25.8 1.03 205 25.8 23.3 0.79 उत्तम नफावाढ. आताही अति आकर्षक4 सॅकसॉफ्ट १० मार्च 163 21.1 0.99 198 21.5 20.9 1.1 उत्तम नफावाढ. आताही उत्तम5 केपीआयटी टेक्नॉलॉजीज २४ मार्च 1323 47.9 0.97 1212 -8.4 43.0 0.99 मूल्यांकन आता आकर्षक6 केसॉलव्ह्ज इंडिया 7 एप्रिल २५ 448 27.8 0.5 293 -34.6 22.4 0.77 ट्रंप धोरणांमुळे बाधित7 अॅव्हॅंटेल २८ एप्रिल २५ 131 48.9 1.16 160 22.1 126 2.71 वाढ मंदावली8 इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन १२ मे २५ 379 23 0.68 462 21.9 24.3 0.66 उत्तम नफावाढ. आताही आकर्षक9 शक्ती पंप्स २६ मे २५ 858 25.2 0.26 735 -14.3 22.5 0.27 वाढ मंदावली. तरीही आकर्षक.10 बनारस हॉटेल्स लिमिटेड ९ जून २५ 9975 30 0.94 9630 -3.5 28.90 0.30 उत्तम नफावाढ. आता अति आकर्षक11 बीएलएस इंटरनॅशनल २३ जून २५ 357 28.9 0.63 320 -10.4 21.9 0.34 नकारात्मक बातमी12 डायनॅकॉन्स सिस्टीम्स ६ जुलै २५ 1057 18.6 0.29 941 -11 15.2 0.24 उत्तम नफावाढ. आता अति आकर्षक13 जीना सिखो लाईफकेअर २१ जुलै २५ 542 74.2 1.01 711 31.2 57.4 0.56 उत्तम नफावाढ. आताही अति आकर्षक14 पेन्नार इंडस्ट्रीज १८ ऑगस्ट २५ 213 23 0.55 202 -5.2 20.9 0.51 उत्तम नफावाढ. आता अति आकर्षक15 बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज १ सप्टेंबर २५ 616 30.4 0.34 612 -0.6 28.5 0.32 उत्तम नफावाढ. आता अति आकर्षक16 टिना रबर अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर १५ सप्टेंबर २५ 817 32.2 0.79 794 -2.8 32.3 0.78 उत्तम नफावाढ. आताही आकर्षक17 कृष्णा फॉस्केम २९ सप्टेंबर २५ 530 31.9 0.74 539 1.7 27.9 0.65 उत्तम नफावाढ. आताही आकर्षक.18 गुजरात पिपापाव पोर्ट १३ ऑक्टोबर २५ 162 20 0.78 183 13 20.6 0.77 हक्ककराराच्या नूतनीकरणाची जोखीम19 वेबसॉल एनर्जी सिस्टीम्स २७ ऑक्टोबर २५ 119 26 0.16 95 -20.2 20.2 0.13 उत्तम नफावाढ. आता अति आकर्षक20 सोना बीएलडब्ल्यू १० नोव्हेंबर २५ 491 48.7 2.63 482 -1.8 48 2.59 मूल्यांकन जास्त21 शारदा मोटर्स २४ नोव्हेंबर २५ 926 16.8 0.59 940 1.5 17.2 0.79 उत्तम नफावाढ. आताही आकर्षक22 त्रिवेणी टर्बाइन्स ७ डिसेंबर २५ 544 50.5 1.19 545 0.2 50.7 1.19 मूल्यांकन जास्त. 