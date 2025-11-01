Premium| Wealth Creation : पैसे कमावताना काय लक्षात ठेवाल?

Ways to earn money and increase Wealthचकोर गांधीchakorgandhi@gmail.comआपल्याकडे लक्ष्मीचे कायम वास्तव्य असावे, अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. लक्ष्मी म्हणजे संपत्ती ती आपल्या घरात कायम नांदावी, असे वाटत असेल, तर ती कोणत्या मार्गाने आली आहे, हेदेखील महत्त्वाचे ठरते. लक्ष्मी अनेक मार्गाने येऊ शकते. वडिलोपार्जित, नोकरी, व्यवसाय किंवा सट्टा, जुगार खेळून किंवा बेकायदेशीर कामातूनदेखील येते. दुसऱ्याची संपत्ती हडप करूनही येऊ शकते. परंतु, कर्तृत्वाने आलेली संपत्ती कायम टिकते. .काही वेळेला वडिलोपार्जित आलेली संपत्ती टिकवणे हे एक आव्हान असते. अनेकदा पुढील पिढीला तिची किंमत नसते आणि अशी संपत्ती झपाट्याने नष्ट होऊ शकते. लक्ष्मीचा योग्य मानसन्मान किंवा आदरपूर्वक सांभाळ केला नाही, तर निश्चितच ती पाठ फिरवते. अनेकदा आपण ऐकतो, की अमक्याकडे इतकी संपत्ती आहे, की सात पिढ्या बसून खातील इतकी संपत्ती आहे. परंतु, काही काळानंतर ही संपत्ती गेलेली दिसते. अशी अनेक उदाहरणे आपल्या आजूबाजूला पाहायला मिळतात. रावाचा रंक आणि रंकाचा राव होण्यास वेळ लागत नाही, असे म्हणतात. .Premium|China Social media : आता डिग्री असेल तरच इन्फ्लुएन्सर्सना बोलता येईल, चीनचा नवा फतवा!.संपत्तीचा मान ठेवला नाही, तर अल्पावधीतच साथ सोडून जाऊ शकते. कर्म केले, मेहनत केली, तर लक्ष्मी येते आणि अशा स्वकष्टार्जित संपत्तीची किंमतही असते. पैशाची किंमत कळली, तर ती खर्च करताना मर्यादा पाळली जाते. पगारातून बचत करून ते पैसे योग्य पद्धतीने वाढत राहिले, तर ती संपत्ती वाढते आणि लक्ष्मी सुखाने नांदते. लक्ष्मी येण्याची जशी आपण वाट पाहतो, तशी ती टिकवण्याची इच्छा, कला, संयम, मर्यादा या सर्वांमुळे शक्य असते. ज्याच्याकडे शिक्षण, मेहनत व कष्ट करण्याची इच्छा असते त्याच्याकडे लक्ष्मी येते. काही वेळेला थोडा वेळ लागू शकतो. परंतु, ती निश्चित येते. एका रात्रीत श्रीमंत होण्याचा विचारच धोकादायक आहे. त्यामुळे या विचारापासून दूर राहिलेले बरे व कष्टाने मेहनतीने लक्ष्मीला आमंत्रण देऊन श्रद्धेने तिची वाट पाहणे योग्य राहील..स्वकष्टाने, स्वतःच्या दूरदृष्टीने, जोखीम पत्करून जो व्यवसाय धंदा करतो, त्याच्याकडे लक्ष्मी येते. कष्ट तर निश्चित करावे लागतील. लक्ष्मीचे म्हणजेच आपल्या विचाराचे हे आमंत्रण असते. ते निश्चित लक्ष्मी स्वीकारते. लक्ष्मी येणे म्हणजेच पैसे येणे, कमावणे एक वेळ अवघड आहे. परंतु, ती टिकवणे अधिक अवघड आहे. खूप संपत्ती आल्यानंतर तिला अनेक वाटा फुटतात. कष्टाने आलेली संपत्ती चुकीच्या मार्गाला लागली, तर ती जायला वेळ लागत नाही. .Premium|Study Room :अर्थशास्त्रातील नोबेल आणि जागतिक आर्थिक विकासाचा मूलमंत्र.धंद्याच्या ठिकाणी नोकरीच्या ठिकाणी मनामध्ये गैरविचार आले, तर ते घातक ठरते. झटपट पैसा कमावण्याच्या मागे लागल्यास लक्ष्मी जशी आली त्याच्यापेक्षाही झपाट्याने परत जाऊ शकते. कायदे मोडून, कर चुकवून, गैरधंदे करून काही अंशी लक्ष्मी येऊ शकते. परंतु, ती टिकू शकत नाही. भाऊबंदकी, कोर्ट-कचेऱ्या, वेळेवर धंद्यात बदल न करणे यामुळेही लक्ष्मी परत जाऊ शकते. एखादा अपघात, आजार, सरकारी धोरणे, जागतिक व्यापार याच्यामुळेही फटका बसू शकतो. परंतु, त्यातून बाहेर पडता येऊ शकते. नीती, मूल्याने कमावलेला पैसा टिकतो, वाढतो..नशिबावर नसावे अवलंबूननशिबाने अचानक पैसे मिळू शकतात. परंतु, हे नशीब कुठे मिळते हे माहीत नाही. त्यामुळे त्याच्यावर अवलंबून राहणे शक्य नाही. त्याचबरोबर लॉटरी, सट्टा, जुगार या मार्गाने कदाचित लक्ष्मी येईलही; काही काळ राहीलही. परंतु, अशीच ती एका रात्रीत परत फिरेल. या विचाराने लक्ष्मीची अपेक्षा ठेवणे हे अतिशय चुकीचे आहे. हे विचार काढल्याशिवाय लक्ष्मीला योग्य आमंत्रण जात नाही. पैसा-संपत्ती, समृद्धी, सुख-समाधान, सुबुद्धी असेल, तरच त्या लक्ष्मीचा मानसन्मान, आदर, भक्ती होईल. त्याचबरोबर स्वतःची प्रकृती, कौटुंबिक स्वास्थ्य, आनंद, समाधान, अध्यात्म हे कसे साधता येईल, याचा विचार करणे गरजेचे आहे..आलेल्या लक्ष्मीचा आदर त्याच्या योग्य वापरानेच होईल. पैसे आले, तर प्रथम कौटुंबिक गरजा, स्वतःच्या गरजा भागल्यानंतर बचत झालीच पाहिजे. किंबहुना बचत करून राहिलेल्या पैशातून गरजा भागवाव्यात. बचतदेखील योग्य ठिकाणी गुंतवून त्याच्यावर चांगला मोबदला मिळवला पाहिजे. देशाचे सर्व कर योग्य रीतीने भरणे गरजेचे आहे. त्यानंतर लक्ष्मीचा योग्य वापर करणे गरजेचे आहे. समाजाचे भान ठेवून, मानवधर्म पाळून, समाजाला आपल्या पैशातून, संपत्तीतून परतफेड ही केलीच पाहिजे. आपली ती बांधिलकी आहे. वेळ व पैसा या दोन्ही रूपाने आपण समाजाला परत देणे गरजेचे आहे. दान देणे, दुसऱ्याला मदत करणे हा लक्ष्मीचा सन्मान आहे. आदर आहे. त्यामधून जे समाधान मिळते त्याची तुलना कोणत्याच सुखाशी करता येऊ शकत नाही. सुख-समाधान आले, लक्ष्मीची किंमत कळली, तिचा वापर योग्य ठिकाणी झाला, दान दिले, वेळ दिला व दुसऱ्यासाठी काहीतरी मदत केली, तर त्यातून जे समाधान मिळते, त्याचा सकारात्मक परिणाम वैयक्तिक व कौटुंबिक जीवनावर होतो. चांगले विचार-आचार हे लक्ष्मी टिकविण्यासाठी पूरक आहेत. लक्ष्मीचा सन्मान केला, तरच संपत्तीसह सुख-समाधान कायमचे लाभेल.(लेखक प्रसिद्ध व्यवसाय सल्लागार आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.