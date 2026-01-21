Sakal Money

Wealth Report : बापरे! या 12 लोकांकडे जगातील अर्ध्या लोकांइतकी संपत्ती; भारतातून किती जणांचा समावेश?

Wealth Report : 2025 मध्ये जगभरातील अरबपत्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. चॅरिटी संस्था ऑक्सफॅमच्या एका अहवालानुसार, 2025 मध्ये पहिल्यांदाच जगातील अरबपत्यांची संख्या 3,000 च्या पुढे गेली आहे.
Wealth Report Reveals: Just 12 Billionaires Control Half of Global Wealth

Vinod Dengale
Richest Person : दुनियेत अरबपत्यांची संख्या सतत वाढत आहे आणि आता ही संख्या 3000 च्या पलीकडे गेली आहे. दावोसमध्ये वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम सुरू असताना, ऑक्सफॅम या संस्थेने दिलेल्या अहवालानुसार 2025 मध्ये जगभरातील अरबपत्यांची संख्या रेकॉर्ड पातळीवर पोहोचली. या सर्वांची एकूण संपत्ती 18.3 ट्रिलियन डॉलर इतकी झाली आहे.

