Wealth Report : बापरे! या 12 लोकांकडे जगातील अर्ध्या लोकांइतकी संपत्ती; भारतातून किती जणांचा समावेश?

Richest Person : दुनियेत अरबपत्यांची संख्या सतत वाढत आहे आणि आता ही संख्या 3000 च्या पलीकडे गेली आहे. दावोसमध्ये वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम सुरू असताना, ऑक्सफॅम या संस्थेने दिलेल्या अहवालानुसार 2025 मध्ये जगभरातील अरबपत्यांची संख्या रेकॉर्ड पातळीवर पोहोचली. या सर्वांची एकूण संपत्ती 18.3 ट्रिलियन डॉलर इतकी झाली आहे. .जगातील अर्ध्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त संपत्तीऑक्सफॅमच्या अहवालामध्ये सांगण्यात आले आहे की, अमेरिकेतील अरबपत्यांची संपत्ती सर्वाधिक वेगाने वाढली आहे. जगातील इतर भागांतही अरबपत्यांच्या संपत्तीमध्ये दुहेरी अंकात वाढ झाली आहे. हा अहवाल वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस, फोर्ब्सची यादी आणि इतर डेटाच्या अभ्यासावर आधारित आहे..Gold Rate Today : रेकॉर्डब्रेक! सोन्यात अवघ्या 12 तासांत 5 हजारांची वाढ; चांदी तर त्याहून सुसाट; पाहा आजचा भाव .या अहवालानुसार 2025 मध्ये जागतिक अरबपत्यांची संपत्ती 16% वाढून 18.3 ट्रिलियन डॉलर झाली आहे. ही संपत्ती 2020 नंतर 81% म्हणजे 8.2 ट्रिलियन डॉलर वाढली आहे. ऑक्सफॅमने असेही म्हटले की जगातील सर्वात श्रीमंत 12 लोकांकडे इतकी संपत्ती आहे की ती जगातील अर्ध्या लोकसंख्येच्या (सुमारे 4 अब्ज लोक) संपत्तीइतकी आहे..AI कंपन्यांमुळे संपत्तीत वाढया अहवालाच्या अभ्यासात असे सांगण्यात आले आहे की अरबपत्यांची संपत्ती या इतिहासातील सर्वाधिक आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आधारित कंपन्यांच्या वाढत्या मूल्यांकनामुळे गुंतवणूकदार आणखी श्रीमंत झाले आहेत..Copper Investment : सोनं-चांदीनंतर तांब्याची वेळ? तांब्यात गुंतवणूक करून मिळू शकतो मोठा नफा; जाणून घ्या सर्व माहिती .टॉप 10 सध्या या यादीत टेस्ला आणि स्पेसएक्स चे सर्वेसर्वा एलन मस्क 779.6 बिलियन डॉलर संपत्तीसह सर्वात श्रीमंत व्यक्ती ठरले आहेत. तर गूगल लॅरी पेज 270 बिलियन डॉलर सह दुसऱ्या आणि अमेझॉनचे जेफ बेजोस 249.8 बिलियन डॉलर संपत्तीसह तिसऱ्या नंबरवर आहे. यानंतर अनुक्रमे सर्गेई ब्रिन, लैरी एलिसन, मार्क झुकरबर्ग, बर्नार्ड अरनॉल्ट एंड फैमिली, जेनसेन हुआंग, वॉरेन बफेट आणि अमानसियो ओर्टेगा यांचा समावेश आहे. विशेष बाब म्हणजे पहिल्या दहा लोकांमध्ये भारतातील एकाही व्यक्तीचा समावेश नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.