वेबसॉल एनर्जी सिस्टिम्स (शुक्रवारचा बंद भाव : रु. ११९०)

- भूषण ओक, शेअर बाजार विश्लेषकवेगाने वाढणाऱ्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी ऊर्जेची मागणीही निरंतर वाढत आहे. सध्या विद्युत ऊर्जेच्या निर्माणक्षमतेत कोळसा आणि नैसर्गिक वायू यांचा वाटा ५२ टक्के, तर प्रत्यक्ष निर्मितीत तो ७३ टक्के आहे. सरकारने २०३० पर्यंत पर्यायी ऊर्जानिर्मितीची क्षमता सध्याच्या २२८ गिगावॉटवरून ५०० गिगावॉटवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे आणि सौरऊर्जेचा यात सिंहाचा वाटा असेल. .सोलर सेल आणि पॅनेल उत्पादनातील एक खूप जुनी कंपनी असलेली कोलकतास्थित 'वेबसॉल'ची स्थापना १९९४ मध्ये झाली. आहे. फाल्टा येथे सात एकर जागेवर तिचा उत्पादन प्रकल्प आहे. कंपनीने २०२३ मध्ये जर्मन बनावटीची ६०० मेगावॉट क्षमतेची नवी संयंत्रे कार्यान्वित केली. त्यानंतर तिचा महसूल २०२२ मधील महसुलाच्या दुप्पट झाला.सप्टेंबर २०२५ मध्ये ६०० मेगावॉट क्षमतेचा आणखी एक प्रकल्प कार्यान्वित केल्याने तिची सौर सेल उत्पादनक्षमता १.२ गिगावॉट झाली आहे. आता तिसऱ्या टप्प्यात उत्पादनक्षमता आणखी वाढवण्याची योजना असून, यासाठीचा खर्च अंतर्गत संचयातून करण्यात येणार आहे. हा टप्पा जून २०२७ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे..सौर सेलच्या उत्पादनात बायफेशिअल मोनोपर्क, टॉपकॉन आणि एचजेटी अशी तीन तंत्रज्ञाने उपलब्ध आहेत. यामध्ये कार्यक्षमतेनुसार किमती वाढत जातात, तरी सुवर्णमध्य साधण्यासाठी बायफेशिअल मोनोपर्क हेच तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते आणि त्याची मागणी भरपूर आहे. त्यामुळे कंपनी हेच तंत्रज्ञान वापरून उत्पादन करते.सौर ऊर्जा क्षेत्रात अदानी सोलर, वारी एनर्जी, टाटा पॉवर यांसारख्या मोठ्या कंपन्या असल्याने मोठी स्पर्धा आहे. मात्र, मागणी भरपूर असल्याने सर्वच कंपन्यांची विक्री वाढत आहे. वारी एनर्जी वगळता सर्वच कंपन्या सोलर सेलसाठी लागणारा मुख्य कच्चा माल म्हणजे पॉलिसिलिकॉन वेफर आयात करतात..आर्थिक आकडेवारीकंपनीने २०२५मध्ये उत्तम कामगिरी केली आहे. कंपनीची विक्री आणि निव्वळ नफा गेल्या पाच वर्षांमध्ये २४ टक्के आणि ६९ टक्के चक्रवाढ दराने वाढला आहे. 'आरओसीई' व 'आरओई' ५९.२ आणि ८०.२ म्हणजे अतिउत्तम आहेत. कंपनीने ५२५ कोटी रुपयांची विक्री केली असून, १५५ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा मिळवला आहे..कार्यचालन मार्जिन ४५ टक्के असून, कंपनीचे खेळत्या भांडवलाचे नियोजन आणि रोख आवक उत्तम आहे. कंपनीचा ताळेबंद ५१४ कोटी रुपयांचा असून, त्यात २८५ कोटींची स्थिर संपत्ती आहे, तर ९२ कोटी रुपयांची रोख आणि गुंतवणूक आहे. 'डीई' गुणोत्तर ०.५५ असून, कर्जफेडीशी संबंधित करंट रेशो आणि क्विक रेशो गुणोत्तरे समाधानकारक आहेत..मूल्यांकनकंपनीचे बाजारमूल्य ५१६५ कोटी रुपये असून, तिचा शेअर सध्या २६ या पीई गुणोत्तराला उपलब्ध आहे, जे ३८.४ या पाच वर्षांच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे. पीईजी ०.१६ म्हणजे आणि ईव्हीईबिटा गुणोत्तर १६.६ म्हणजे आकर्षक आहेत. विक्री पुस्तकी मूल्य गुणोत्तर १८.५ म्हणजे जास्त आहे. अॅसेट टर्नओव्हर १.३३ आणि पिट्रोस्की स्कोअर आठ म्हणजे उत्तम आहेत. नफावाढीचा विचार करता मूल्यांकन वाजवी आहे..निष्कर्षकंपनीची व्यवसायवाढ आणि नफावाढ उत्तम असून, उत्पादनवाढीसाठी गुंतवणूक केली जात आहे. परदेशी वित्तसंस्थांनी कंपनीत गेल्या वर्षात चार टक्के भागभांडवल खरेदी केले आहे. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी हा शेअर सध्या वाजवी मूल्यांकनात उपलब्ध आहे.(डिस्क्लेमर ः हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठी असून, गुंतवणुकदारांनी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी त्यांच्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अपेक्षित आहे.)